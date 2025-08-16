তারা মৃতদেহে মৃতদেহ ফেলে দেয় যা এলামোস ডি সেনেকার দ্বারা অতিক্রম করে

এক ব্যক্তির মৃতদেহ, পচনশীল অবস্থায় এবং একটি কম্বলটিতে জড়িয়ে পড়ে, পৌরসভা পুলিশ যে খন্দে আলামোস ডি সেনেকি মহকুমা অতিক্রম করে, ভোরের দিকে পাওয়া যায়।
411 ইউনিটের প্রতিরোধমূলক এজেন্টরা চ্যানেলটিতে, ম্যানুয়েল গামেজ মোরান অ্যাভিনিউ এবং আলামো ব্লাঙ্কো স্ট্রিটে, 02:32 ঘন্টা, যখন তারা সফর করেছিলেন, তখন তারা একটি সফর পেয়েছিলেন, পৌরসভা পুলিশের একজন কমান্ডার জানিয়েছেন।
এটি আচ্ছাদিত ছিল এবং কেবল সাদা টেনিসকে প্রশংসা করা হয়েছিল, উত্তর জেলার প্রসিকিউটর অফিসকে অবহিত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া।
অপরাধমূলক বিশেষজ্ঞদের একটি দল চ্যানেলের মধ্যে ছবি তুলতে এবং প্রমাণ চাইতে গিয়েছিল এবং তারপরে ফরেনসিক মেডিকেল সার্ভিসের সুবিধাগুলিতে দেহ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয়।
এফজিইর পরিসংখ্যান অনুসারে চলতি মাসে নিহত মানুষের সংখ্যা ৪১ এ পৌঁছেছে।