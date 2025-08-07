তারা মোরেনিস্তা এবং পেটিস্টাকে আসল আয়ের প্রতিবেদন করতে বলে

প্যানের ডেপুটি, মারিয়া এলেনা পেরেজ-জাওন, পরিচালনা পর্ষদের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, মোরেনিস্তা সার্জিও গুটিরিজ লুনা এবং তাঁর স্ত্রী পেটিস্টা ডায়ানা কারিনা ব্যারারাস তাদের সত্য আয় কী তা অবহিত করেছেন।
পেরেজ-জাওন প্রশ্ন করেছিলেন যে ফেডারেল ডেপুটি হিসাবে তাঁর আয়, এমনকি তারা উভয়ের মধ্যে যুক্ত হলেও, জনসমক্ষে প্রকাশিত বিলাসিতা প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট।
তিনি বলেন, “এই দম্পতিরা, যারা দম্পতি, তারা মিথ্যা বলছেন, তাদের ন্যায়সঙ্গত করার কোনও উপায় নেই, কারণ ডেপুটিদের অন্যান্য ধরণের ক্রিয়াকলাপ থেকে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি শিক্ষাবিদদেরও অর্থ প্রদান করা যায় না। তাদের প্রদর্শিত এই সমস্ত নিবন্ধগুলি প্রদর্শন করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। রিফর্মা বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে যে উভয় বিধায়ক তাদের ঘড়ি, গহনা, জুতা এবং ব্যয়বহুল পোশাকের জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তারা পতাকা হিসাবে কঠোরতা উত্থাপন করে এমন একটি আন্দোলনের অংশ সত্ত্বেও।
প্যান অনুসারে, সর্বশেষ আইনসভায়, ডেপুটিদের মাসিক আয় ছিল 75 হাজার 609.27 নেট পেসো, যখন বর্তমান আইনসভায় এটি বৃদ্ধি পেয়ে 79৯ হাজার পেসো ছিল।
“তাদের যা করতে হবে তা প্রদর্শন করা উচিত, কারণ তারা যদি উপহার হয় তবে এটি ভয়ানক, কারণ আমাদের উপহার পেতে বাধাও দেওয়া হয়,” তিনি যোগ করেন। পেরেজ-জাওন স্মরণ করেছিলেন যে ফেডারেল ডেপুটিরা যেমন তাদের ডায়েটে অতিরিক্ত আয় পেতে বাধা দেওয়া হয়, তাই তিনি উভয় বিধায়ককে সমাজের মুখে, তাদের আসল আয় কতটা বাড়তে থাকে তা অবহিত করার দাবি করেছিলেন। “প্রতিটি সমাজের উভয়ই সাইট, তারা তাদের সত্য আয় দেখায়,” তিনি জোর দিয়েছিলেন। প্যানের জাতীয় মুখপাত্র, জর্জি ট্রায়ানা সমালোচনা করেছিলেন যে বিধায়করা তাদের মুখের কঠোরতা পূরণ করেছেন, তবে তা ধমকিতে বাস করেন। প্রাক্তন ফেডারেল ডেপুটি, যিনি পেটিস্টা এবং মোরেনিস্তা “ফ্যান্টোচেস” বলেছিলেন, তিনি সম্মত হন যে তাঁর ডায়েটগুলি সেই জীবনযাত্রার জন্য তাদের কাছে পৌঁছায় না। ট্রায়ানাও আফসোস করেছিলেন যে বিধায়করা তাদের বিলাসিতা লুকিয়ে রেখেছেন, তবে তারা ব্যারারাসের প্রসঙ্গে লিঞ্চ নাগরিকদের কাছে মূল্য সম্পর্কে, যিনি একজন নাগরিককে তার নেটওয়ার্কগুলিতে সমালোচনা করার পরে লিঙ্গ রাজনৈতিক সহিংসতার অভিযোগ এনে নিন্দা করেছিলেন, যার ফলে একটি বাক্য রয়েছে যার ফলে তাকে 30 দিনের জন্য পেটিস্টের জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছিল। “কঠোরতার মুখ ভরাট হয়, তবে তারা অপব্যবহারে বাস করে। এ ছাড়াও তাদের ডেপুটিদের বেতন সেই জীবনযাত্রায় পৌঁছানো থেকে অনেক দূরে। তারা তাদের দেশপ্রেমিক বক্তব্যগুলিতে তাদের বিলাসিতা লুকিয়ে রাখে, তবে তারা তাদের নেটওয়ার্কগুলিতে তাদের ধারণা করে। ফ্যান্টোচেসের কাছে তাদের মূল্য রয়েছে,” তিনি তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কে পোস্ট করেছেন। প্যান ফেডেরিকো ডারিংয়ের জন্য, গুটিরিজ লুনা ওয়াই ব্যারেরাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বার্তা, যিনি সতর্ক করেছিলেন যে বিলাসবহুল জীবনটি এত চতুর্থ রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে না, তার দলের জঙ্গিদের অনুপ্রাণিত করে না। ডেপুটি বিবেচনা করেছিলেন যে পরিচালনা পর্ষদের রাষ্ট্রপতি দ্বিগুণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যেহেতু এটি ডেপুটিদের চেম্বারের মধ্যে একটি প্রাসঙ্গিক অবস্থান রাখে। “এগুলি সর্বোত্তম উদাহরণ যে রাষ্ট্রপতির বার্তাটি প্রতিধ্বনিত হয় না। ক্লাউডিয়া শেইনবাউম যে তীব্রতা ঘোষণা করে তার দলের জঙ্গিদের অনুপ্রাণিত করে না। টেবিলের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুতর, কারণ এটি একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অবস্থান এবং যদি টেবিলের রাষ্ট্রপতির কাছে যদি তার কাছে একটি অত্যন্ত বার্তা না থাকে তবে দ্বিগুণ দায়িত্ব,” তিনি বলেছিলেন। ডরিং বিবেচনা করেছিলেন যে গুটিরিজ লুনা, ব্যারারাস এবং মোরেনাকে একইভাবে সংশোধন করতে হবে যেভাবে কোর্সটি মোরেনিস্তা পেড্রো হ্যাজেসের কল্যাণের হেলিকপ্টারগুলির সাথে সংশোধন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে তাঁর ভ্রমণের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন, “যেমন পেড্রো হ্যাজেসের কল্যাণ হেলিকপ্টারগুলির গতিপথ সংশোধন করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই এটি সংশোধন করতে হবে এবং সেই দলের নীতিমালা অনুসারে যাদের আচরণ নেই তাদের ক্ষমতার প্রাসঙ্গিক অবস্থান দিতে হবে না, যদি বক্তৃতাটি মৃত চিঠিতে না পরিণত হয় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বৃহত্তর রাজনৈতিক দায়িত্বকে বোঝায়,” তিনি বলেছিলেন।