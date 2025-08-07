ইন্ডিয়ানাপলিস – জেডি ভ্যানস বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ানা রিপাবলিকানদের সাথে তাঁর বৈঠকে আরও দৃ .়তা এনেছে, হোয়াইট হাউস মিডটার্মগুলির আগে তাদের কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য লাল রাজ্যে তার চাপ বাড়িয়ে তোলে।
হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ জেমস ব্লেয়ার, হোয়াইট হাউসের পরামর্শদাতা ডেভ ওয়ারিংটন এবং আন্তঃসরকারী বিষয়ক পরিচালক অ্যালেক্স মায়ার আইন প্রণেতাদের কাছে পিচ তৈরির ক্ষেত্রে ভ্যানস -এ যোগদানের জন্য ব্যক্তিগত দিন নিয়েছিলেন, এই পরিকল্পনার সাথে পরিচিত এক ব্যক্তির মতে, সংবেদনশীল বৈঠকের বিষয়ে আলোচনার নাম প্রকাশ না করা। ত্রয়ী তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাতে কথোপকথনে অংশ নিয়েছিল।
ঘরের অভ্যন্তরে একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়ার জন্য নাম প্রকাশ না করে বলেছিলেন, ভ্যানস “যা করা দরকার তার জন্য একটি বাধ্যতামূলক মামলা তৈরি করেছিলেন,” আইন প্রণেতারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং আরও বিশদ জানতে চেয়েছিলেন।
“আমরা আশাবাদী তারা সঠিক কাজ করবে,” ব্যক্তিটি বলেছিলেন। “তারা যে মাইক্রোস্কোপের অধীনে রয়েছে তা তারা বুঝতে পারে।”
হোয়াইট হাউসের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি দেখায় যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে তার মেয়াদ শেষে কংগ্রেসে ক্ষমতা বজায় রাখার আশা করছেন তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের ম্যাপের জন্য রিপাবলিকানদের চাপিয়ে দিয়েছে “যেখানেই পুনরায় বিতরণ করা একটি বিকল্প।” টেক্সাসে একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে চলছে, যেখানে লোন স্টার স্টেটের ডেমোক্র্যাটরা আইনসভায় পাঁচটি আসন পর্যন্ত নেট রিপাবলিকানদের পাস করা থেকে বিরত রাখতে শেষ চেষ্টা করে পালিয়ে গিয়েছিল।
ভ্যানস আইনসভা নেতাদের সাথে দেখা করার সাথে সাথে গভর্নরের অফিসের সামনে একটি কালো পর্দা ঝুলিয়ে ছিল এবং ভ্যানস স্টেটহাউস ছেড়ে রিপাবলিকান জাতীয় কমিটির তহবিলাকারীর জন্য একটি স্থানীয় হোটেলে চলে গেলেন। তবুও, রাজ্যের রিপাবলিকানরা কথোপকথনের পরে অ -কমিটাল থেকে যায়।
গভর্নর মাইক ব্রাউন সাংবাদিকদের বৈঠকে বলেছিলেন, “বিস্তৃত বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত বিন্যাস”। কোনও চুক্তিতে পৌঁছেছে কিনা সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, “আমরা শুনেছি।”
স্টেটহাউসের ভিতরে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের দ্বারা টেকসই উত্সাহের মাঝে যে বৈঠক হয়েছিল – ব্রাউন আরও যোগ করেছেন।
ভ্যান্সের সাথে তাদের বৈঠকের পরের বিবৃতিতে, রিপাবলিকান হাউস স্পিকার টড হুস্টন বা সিনেটের প্রেসিডেন্ট প্রো টেম রড ব্রে কেউই “পুনর্নির্মাণের” উল্লেখ করেননি।
জিওপি আইন প্রণেতাদের সাথে ভ্যানসের আলাপের পরে একটি সমাবেশে ডেমোক্র্যাট রেপ।
“আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে জানি, এবং আমি বিশ্বাস করি, নম্রভাবে, এটি কোনও সম্পন্ন চুক্তি নয়,” মিঃভান বলেছিলেন। “গভর্নর ব্রাউন ভ্যানস এবং ট্রাম্পের কাছে হাঁটুতে বাঁকেন না কেন, এটি তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে না।”
মিঃওয়ানের একাকী ডেমোক্র্যাটিক সহকর্মী, রেপ। আন্দ্রে কারসন রিপাবলিকানদের হোয়াইট হাউসের ধাক্কা প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছেন।
কারসন ভিড়কে বলেন, “এখনই আমাদের ভোটকে নীরব করার চেষ্টা রয়েছে।” “আমরা চাই আমাদের রিপাবলিকান বন্ধুরা সঠিক কাজটি করুক।”