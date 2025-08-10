You are Here
তারা শীর্ষস্থানীয় ফুটবলার, তাদের পদে সেরা – জুবিমেন্ডি দু’জন আর্সেনাল খেলোয়াড়কে স্বাগত জানিয়েছেন
আর্সেনাল তারকা, মার্টিন জুবিমেন্দি শনিবার অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে 3-0 ব্যবধানে প্ররোচিত তাদের প্রাক-মৌসুমের আমিরাত কাপের বন্ধুত্বপূর্ণ 3-0 ব্যবধানে জয়ের পরে বিশেষ প্রশংসার জন্য তাঁর দু’জন সতীর্থকে একত্রিত করেছেন।

জুবিমেন্দি ডিক্লান রাইস এবং মার্টিন ওডেগার্ডকে তাদের অবস্থানের সেরা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের শীর্ষস্থানীয় ফুটবলার হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আমিরাত স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক বিলবাও গেমের পরে আর্সেনালের মিডিয়া দলের সাথে কথা বলেছেন।

জুবিমেন্দি বলেছিলেন: “এটি খুব সহজ ছিল – দলটি আমার পক্ষে এটি খুব সহজ করে তুলেছিল I আমি মনে করি পিচটি চালু এবং বাইরে থাকা লোকেরা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ।

“(ডিক্লান এবং ওডেগার্ড) শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়, তাদের অবস্থানের সেরা। এটি সর্বোপরি শেখার, অভিযোজিত এবং উপভোগ করার সময় এসেছে” “

জুবিমেন্দি এই গ্রীষ্মে রিয়েল সোসাইটিড থেকে আর্সেনালে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরের সপ্তাহান্তে তাদের প্রিমিয়ার লিগের ওপেনারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মুখোমুখি হলে মিকেল আর্টেটাকে জয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার আশা করবেন।



