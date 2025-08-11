You are Here
তারা শ্মশানে ন্যায়বিচার দাবি করে
News

তারা শ্মশানে ন্যায়বিচার দাবি করে

সিউদাদ জুয়ারেজ.- সম্ভাব্য আত্মীয়দের আত্মীয়স্বজনরা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করতে এবং অব্যাহত রাখতে শ্মশানকে পূর্ণতায় গিয়েছিলেন।

তোরিবিও অর্টেগা পাড়ায় অবস্থিত শ্মশানটির বাইরের বেড়াতে তারা ২ 27 শে জুন অবস্থিত মৃতদেহের প্রতীক এবং প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই দ্বন্দ্বকে পুনরুদ্ধারকারী পরিবারগুলির মধ্যে 386 হৃদয়কে লাল রঙের এবং প্রতিনিধিত্ব করে।

তাদের মধ্যে তারা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থদের নাম বা মৃত্যুর তারিখ রেখেছিল।

“এখানে আঁকা এই হৃদয়গুলি এখানে যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির হৃদয়, যারা এই দুর্ভাগ্যজনক ছিল সেই কালো ব্যাগগুলিতে ছিল। প্রতিটি পরিবারের তিনশো আশি -সিক্স -সিক্স হৃদয় রয়েছে যে আমাদের ব্যথা রয়েছে এবং আমরা ন্যায়বিচার চাই,” মারিয়া এস্টার সার্ভেন্টেস বলেছেন, যারা এই জায়গায় অবস্থিত কর্পেসের মধ্যে তাঁর মা এবং তার খালার সন্ধান করেন।

এটি পাওয়া প্রকাশের অনুভূতিতে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্পন্ন সন্ধানের জায়গার সামনে থাকা, তাদের প্রিয়জনরা যে নৃশংস পরিস্থিতিতে ছিল তা কল্পনা করা।

“এখানেই তিনশো আশি -সিক্স এবং আমাদের অনুভূতি ছিল, আমাদের দুঃখ যা এখানে ছিল যখন আমরা আমাদের বাড়িতে কাঁদেছিলাম যে তারা ছাই ছিল এবং ছাই ছিল না, তারা এখানে ছিল না।

তারা আরও যোগ করেছেন যে বিক্ষোভগুলি অব্যাহত থাকবে এবং তাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপনের জন্য আরও বিখ্যাত ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যেহেতু তাদের এখনও এই বাদ দেওয়ার জন্য দায়ীদের বিচারের দিকে আনতে হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।