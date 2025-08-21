You are Here
তারা সম্ভবত নিখুঁত ‘স্টার ট্রেক: ভয়েজার’ গেমটি তৈরি করছে
News

তারা সম্ভবত নিখুঁত ‘স্টার ট্রেক: ভয়েজার’ গেমটি তৈরি করছে

যতক্ষণ স্টার ট্রেক: ভ্রমণ কাছাকাছি ছিল, ক্যাপ্টেন জেনওয়ে গ্যালাক্সির একটি অনাবিষ্কৃত কোণ থেকে স্টারফ্লিটের কোনও সমর্থন না দিয়ে কয়েক বছর ভ্রমণ জুড়ে তার ক্রুদের যাত্রা নেভিগেট করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। দু’জন ক্রু মেম্বারদের জীবন বাঁচাতে তিনি কি টুভিক্সকে হত্যা করা উচিত ছিল? তাকে কি একজন উভচর হিসাবে হাইপারিভেল করা উচিত ছিল এবং তার একজন প্রবীণ, সুযোগ-কেন্দ্রীয়-সম-সমকামী-অ্যাম্পিবিয়ান অফিসারদের সাথে যৌন মিলন করা উচিত ছিল? সে কি সেই স্ত্রীকে মুছে ফেলা উচিত ছিল?

ঠিক আছে, ভাল খবর আছে। আপনি শীঘ্রই এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতে পারেন ভয়েজার ক্যাপ্টেনের চেয়ার নিজেই।

আজ জার্মানির কোলোনে গেমসকমে প্রকাশক ডেডালিক বিনোদন দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে, স্টার ট্রেক: ভয়েজার – অজানা জুড়ে আলফা কোয়াড্রেন্ট থেকে, 000০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে এবং অনাবিষ্কৃত ডেল্টা কোয়াড্রেন্টে পরিণত হওয়ার পরে খেলোয়াড়দের শিরোনামের শিপের ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। একটি “গল্প-চালিত বেঁচে থাকার খেলা,” অজানা জুড়ে খেলোয়াড়দের ডেল্টা কোয়াড্রেন্টে তার গণ্ডগোলের যাত্রা, সংস্থানগুলি অর্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার পরে এবং আপনি এবং আপনার ক্রুরা ডেল্টা কোয়াড্রেন্ট অন্বেষণ করার সময় এবং একটি ভয়েজ হোম চার্ট করার পরে মিশনগুলি চালিয়ে যাওয়ার পরে জাহাজগুলিকে মেরামত করতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

https://www.youtube.com/watch?v=s-0brgsydem

খেলোয়াড়দের পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি ভয়েজারএর অভ্যন্তরীণ সিস্টেম এবং গবেষণার উপায়গুলি ডেল্টা কোয়াড্রেন্ট প্রযুক্তিটিকে তার যাত্রা বজায় রাখতে এবং ক্রু মনোবল পরিচালনা করতে (এমনকি বর্গ প্রযুক্তি ব্যবহার সহ, আপনার সাহস করা উচিত) পরিচালনা করার জন্য), অজানা জুড়ে খেলোয়াড়দের দ্বারা অনুপ্রাণিত খেলোয়াড়দের কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভয়েজারএর টিভি অ্যাডভেঞ্চারস, অ্যাওয়ে মিশন এবং শিপ ডিউটির জন্য শিপ যুদ্ধ এবং দল পরিচালনায় জড়িত এবং আপনি কতক্ষণ বা কতদূর সময় নিতে পারেন তা দেখার জন্য দুর্বৃত্ত-জাতীয় উপাদানগুলি ভয়েজার তার অধিনায়ক হিসাবে।

স্টার ট্রেক প্রায়শই এমন একটি ভোটাধিকার হয়ে উঠেছে যা ভিডিও গেমিংয়ের জগতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে লড়াই করে, দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ভিডিও গেমিং উত্তরাধিকার সত্ত্বেও যে এটি সেই সংগ্রাম নির্বিশেষে উত্সাহিত করেছে। তবে এমনকি প্রাথমিক ঝলকও, এর সম্ভাবনা অজানা জুড়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। এটি প্রিয়জনকে গ্রহণ করার একটি পিচ-নিখুঁত উপায় স্টার ট্রেক প্রিমিস (একটি যে শোটি নিজেই এপিসোডিক গল্প বলার ক্ষেত্রে এটির পদ্ধতির জন্য সত্যই মেলে) এবং ভিডিও গেম মেকানিক্সের সাথে এটি বিবাহ করে যা আপনি তৈরি করা জিনিসগুলির সাথে জড়িত আছেন স্টার ট্রেক এটি প্রথম স্থানে কী: কঠোর সিদ্ধান্ত এবং সিস্টেম পরিচালনা যা কেবল হবে মাঝে মাঝে একটি বা দুটি পর্যায়ক্রমে ফলাফল। বা আরও কিছু, যদি আপনি এটি চান।

আপনি যখন জ্যানওয়ে জেনওয়ে নিজেই বাইরে যেতে সক্ষম হবেন স্টার ট্রেক: ভয়েজার – অজানা জুড়ে ভবিষ্যতে পিসিতে আসে। গেমটি উপলব্ধ বাষ্পে ইচ্ছার তালিকা এখন, তবে বর্তমানে কোনও প্রকাশের তারিখ নেই।

আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।

