তারা সল্টিলোতে ব্রাজিলিয়ান মেডিকেল জালিয়াতির অভিযোগ করেছে; তিনি অনুশীলন করার জন্য নথি মেনে চলার দাবি করেছেন

ক বেনামে অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে বিরুদ্ধে ডাঃ ডায়ানা মোরিরা দে লিমা, ক ব্রাজিলিয়ান ডাক্তারতার অভিযোগ শংসাপত্র এবং শংসাপত্র ছাড়াই নান্দনিক ওষুধ অনুশীলন করুন প্রয়োজনীয়; যাইহোক, ডাক্তার তার প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে তা নিশ্চিত করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
এই অভিযোগ, যা সম্পর্কে সতর্ক করে সম্ভাব্য জালিয়াতি, একটি বৃদ্ধির সাথে মিলে যায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ক্রিয়া কোহুইলাকি আছে 50 টি স্থাপনা বন্ধ এই বছর এই ধরণের।
ডাঃ ডায়ানা মোরিরা দে লিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যিনি কাজ করছেন বসকো মেডিকেল টাওয়ার, তিনি উল্লেখ করেছেন, যদিও এটিতে একটি সাধারণ অনুশীলনকারী কার্ড রয়েছে, এটিতে প্লাস্টিক সার্জারি বা ডার্মাটোলজির মতো বিশেষত্বগুলির জন্য বর্তমান শংসাপত্র নেই। উত্স, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি যিনি নাম প্রকাশ না করেন, এর সাথে সংশ্লেষিত মেডিকেল স্পেশালিটি কাউন্সিলগুলির জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রক কমিটি (মানুষ) পেশাদার কুই এটির অনলাইন পৃষ্ঠায় এটির কোনও বর্তমান শংসাপত্র নেই।
এই তথ্যটি জানার পরে, মোরিরা অনুশীলনের জন্য তার কাছে নথি রয়েছে তা উল্লেখ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
“ইAugust আগস্ট, ২০২৫ -এ, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি ফেডারেল যাচাইকরণ আমার অফিসে করা হয়েছিল, সাধারণ স্বাস্থ্য আইনে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা এবং কোহুইলার স্বাস্থ্যের রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে, যা নান্দনিক medicine ষধের আইনী এবং নিরাপদ অনুশীলনের গ্যারান্টি দেয় “তিনি ড।
সেই অর্থে, তিনি তার প্রতিরূপের অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়ার, সত্য ও সম্মানের অধিকার উভয়ের গ্যারান্টি দেওয়ার এবং তাদের অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল রোগীদের নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছিলেন।
“মিপ্রতিশ্রুতি সর্বদা একটি পেশাদার, নৈতিক এবং নিরাপদ অনুশীলন সরবরাহ করা। আমি সেদিন দিন দিন আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করি তারা আমার মধ্যে জমা দেয় এবং আমি পুনরায় নিশ্চিত করি যে আপনার ভাল -বুদ্ধি এবং সুরক্ষা আমার অগ্রাধিকার। “তিনি ড।
ইলিউড আগুয়েরে এজেন্সির প্রধান, এটি ব্যাখ্যা করেছেন 270 স্থাপনা সনাক্ত করা হয়েছে, তিনি 18.5 শতাংশ কিছু অনিয়ম দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে ত্রিশ -সিক্স স্থগিত করা হয়েছিল প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দ্বারা এবং স্যানিটারি লঙ্ঘনের জন্য চৌদ্দটি, দায়িত্বশীল ডাক্তারের পেশাদার কার্ডের অভাব বা পরিচালনার অনুমোদনের অভাব।
আগুয়েরে জোর দিয়েছিলেন যে অনেক ক্লিনিক, পেশাদার কার্ড সহ ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বা অনুমোদন নেই যেমন পদ্ধতিগুলি সম্পাদন করার জন্য বোটক্স, লাইপোসাকশন ও ফিলিংস ফেসিয়াল। অধিকন্তু, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগের জটিলতা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই, যেহেতু তাদের পরিষেবাগুলি বহিরাগত রোগীদের হিসাবে বিবেচিত হয়।
সমস্যাটিও এর পরিসংখ্যানগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে সমঝোতা ও চিকিত্সা সালিশি সমন্বয় (কোকাম), যা 2025 এর প্রথম সেমিস্টার 10 টি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিবন্ধভুক্ত করেছে জটিলতা দ্বারা নান্দনিক পদ্ধতি সত্তায়, এমন একটি চিত্র যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি ward র্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে।