তারা সান লরেঞ্জোর পৃষ্ঠপোষক পার্টির আগে মিছিল চালায়

সান লরেঞ্জোর পৃষ্ঠপোষক ভোজের প্রাক্কালে অংশ হিসাবে, শনিবার বিকেলে সিউদাদ জুয়ারেজের ডায়োসিস একাধিক কার্যক্রম চালিয়েছিল।
ডানজা মাতাচাইনস সহ কয়েকশো ক্যাথলিক বিশ্বস্ত অবসর গ্রহণের তীর্থযাত্রা এবং উপভোগের মিছিল করেছিলেন।
সভা পয়েন্ট এবং প্রস্থানটি ছিল গ্যালগড্রোমোর সামনে আলামেদা ভগ্নাংশ পার্ক।
সেখান থেকে তারা সমস্ত ভিসেন্টে গেরেরো অ্যাভিনিউ নিয়েছিল, লেগুনা দে তামিয়াহুয়া অ্যাভিনিউ চালু করেছিল এবং তারপরে এই অ্যাভিনিউ এবং রাফেল পেরেজ সারনার মধ্যে অবস্থিত সান লরেঞ্জোর অভয়ারণ্যে পৌঁছানোর জন্য ভ্যালে ডি জুয়ারেজ অ্যাভিনিউ নিয়েছিল।
সফরের সময় তারা ফুল এবং মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত একটি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল এবং সান লোরেঞ্জোর চিত্রটি এবং তার পিছনে কয়েকশো ক্যাথলিক বিশ্বস্ত হয়ে হাঁটার সময় তাদের বেশিরভাগ পরিবার।
জনতার মধ্যে যে তীর্থযাত্রা ছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ম্যাটিচাইন ছিল যা পবিত্রদের শব্দে নাচছিল।
নগরীর ডায়োসিসের বিশপের সভাপতিত্বে সভাপতিত্বে এই অভয়ারণ্যের আগমনের সাথে শোভাযাত্রার সমাপ্তির পরে, জোসে গুয়াদালাপে টরেস ক্যাম্পোস এবং হলি ম্যাসে সিউদাদ জুয়ারেজের সান লোরেনজোর অভয়ারণ্যের রেক্টর আলফ্রেডো আবদো রোহানা দ্বারা দৃ inted ়তার সাথে জড়িত ছিলেন।
শেষ ক্রিয়াকলাপটি শনিবার মধ্যরাতে গ্যালোর traditional তিহ্যবাহী ভর দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল।
এই রবিবারের জন্য, সকাল 8:00 এবং 10:00 সকাল স্বাভাবিক সময়সূচীতে জনগণ অনুষ্ঠিত হবে; 12:00 দুপুর এবং 2, 4, 6 এবং 8:00 অপরাহ্ন।
অভয়ারণ্যের সামনে, মেকানিকাল গেমস সহ মেলা, এনচিলাদাস, বাঁশি, টাকোস, ভাজা নিবিড়, হ্যামবার্গার, রুটি এবং তাজা জল, অন্যান্য খাবার এবং পানীয়ের মধ্যে থেকে মেক্সিকান স্ন্যাকসের মতো খাবার বিক্রি।
তারা যান্ত্রিক গেমস এবং ন্যায্য গেমগুলির পাশাপাশি মেক্সিকান এবং বিভিন্ন কারুশিল্প অর্জনের সাথে মজাও করতে পারে, যে নিবন্ধগুলি প্রদর্শকদের বিক্রয়ের জন্য রয়েছে।