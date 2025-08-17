তারা 2019 সাল থেকে মারা যাওয়া 945 পথচারী যুক্ত করেছেন; ট্র্যাফিক তথ্য

রাস্তা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া পথচারীরা শত শত দ্বারা গণনা করা হয়, অন্যদিকে আহত পথচারীরা 2019 এবং 2025 সালের প্রথম প্রান্তিকে রাজধানীতে হাজার হাজার যোগ করে।
সরকারী তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে রেকর্ড হওয়া হ্রাসের পরে, যখন কোভিড -১৯ মহামারী দ্বারা কারাবন্দি এবং সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তখন ২০২১ সাল থেকে পথচারীদের মৃত্যু এবং আঘাতগুলি প্রায় টেকসই বেড়েছে।
2019 এবং 2025 এর প্রথম প্রান্তিকের মধ্যে, ট্রানজিট আইনে মারা যাওয়া 945 পথচারী গণনা করা হয়েছে।
2019 সালে 178 জন মারা গিয়েছিলেন; 2020 সালে, 126; 2021 সালে, 141; 2022 সালে, 156; 2023 সালে, 140; এবং 2024, 171 এ।
এই পরিসংখ্যানগুলিতে 33 জন পথচারী যুক্ত করা হয়েছে যারা 2025 সালের প্রথম তিন মাসে মারা গিয়েছিলেন, গতিশীলতা সচিবালয়ের (সেমোভি) ট্র্যাফিক তথ্যগুলির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুসারে। মৃত্যুর বেশিরভাগ অংশ দৌড়ে এসেছিল।
2019 এবং 2025 সালের প্রথম প্রান্তিকের মধ্যে, রাস্তা দুর্ঘটনায় আহত পথচারীরা 26,575 এর পরিমাণ ছিল।
2019 সালে পাঁচ হাজার 87 ছিল; 2020 সালে, দুই হাজার 599; 2021 সালে, তিন হাজার 538; 2022 সালে, চার হাজার 823; 2023 সালে, চার হাজার 615 এবং 2024 সালে, চার হাজার 808।
প্রথম 2025 ত্রৈমাসিকের সময়, 1,105 আহত পথচারীদের জানা গেছে।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রান ওভারও মূল কারণ ছিল।
তাদের হ্রাস করতে
আজ উদযাপিত বিশ্ব পথচারী দিবসের কাঠামোর মধ্যে, গতিশীলতা এবং জননীতির বিশেষজ্ঞ ভ্যাক্টর আলভারাডো, বিবেচনা করা হয়েছিল যে সরকার ও নাগরিক সমাজের উদ্দেশ্য অবশ্যই পথচারীদের মৃত্যু এবং আহত হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।
তদতিরিক্ত, এটি সর্বাধিক গতি হ্রাস, যানবাহনে সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং একটি অন্তর্ভুক্ত রাস্তা নকশা গ্যারান্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
“এই বার্ষিক তারিখটি আমাদের রাস্তা সুরক্ষার জন্য দ্বিতীয় দশকের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে যেভাবে প্রভাবিত করে তা মূল্যায়নের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়: সড়ক দুর্ঘটনা 50% হ্রাস করুন এবং শূন্য গুরুতর আঘাতের উদ্দেশ্য অর্জন করুন,” তিনি বলেছিলেন।
“এই বিষয়ে একটি শক্ত আইনী কাঠামো থাকা অপরিহার্য, পাবলিক অভিনেতা এবং নাগরিক সমাজ উভয়ই সক্ষমতা জোরদার করাও অপরিহার্য। কার্যকর গতি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা, যানবাহনের সুরক্ষার মান প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।”