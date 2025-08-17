You are Here
তার সেরা চলচ্চিত্রের সাথে মরিন ও’হারার জন্মদিন উদযাপন করুন
তার সেরা চলচ্চিত্রের সাথে মরিন ও’হারার জন্মদিন উদযাপন করুন

মাউরিন ও’হারার জন্মদিন 17 আগস্ট। প্রিয় আইরিশ অভিনেত্রীর জন্ম উদযাপন করুন তার কয়েকটি সেরা চলচ্চিত্রের দিকে নজর রেখে।

মাউরিন ও’হারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১ 17 আগস্ট, ১৯২০ সালে ডাবলিন সিটিতে রানেলাগে। তিনি এবং তাঁর পাঁচ ভাইবোন খুব অল্প বয়স থেকেই তাদের প্রতিভা দেখিয়েছিলেন। কিশোর -কিশোরীদের কাছ থেকে খ্যাতিমান অ্যাবে থিয়েটারে প্রশিক্ষণ, মরিনের স্বপ্ন প্রাথমিকভাবে অপেরা গায়ক হওয়ার জন্য ছিল।

তার চির-অনুশীলনকারী পিতা বিজনেস কলেজে যাওয়ার পরেও, মরিনকে খ্যাতিমান ইংরেজ অভিনেতা চার্লস লাফটন দ্বারা মাত্র 17 বছর বয়সে আবিষ্কার করেছিলেন এবং 1939 সালে “দ্য হঞ্চব্যাক অফ নটরডেম” ছবিতে হলিউডে তার একমুখী টিকিট অর্জন করেছিলেন।

তিনি সম্ভবত “দ্য কুইট ম্যান” -তে আইকনিক মেরি কেট অভিনয় করার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তিনি যে চরিত্রটি সত্যই তাকে আইরিশ ভারপ্রাপ্ত রয়্যালটিতে নিয়ে এসেছিলেন এবং যে পাঁচটি চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনি ওয়েস্টার্ন কিংবদন্তি জন ওয়েনের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে একটি মাত্র।

মাউরিন ও’হারা তার কেরিয়ারের সময় বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, তবে এর মধ্যে কয়েকটি চিরতরে দাঁড়াবে।

এখানে আমাদের শীর্ষস্থানীয় মরিন ও’হারা সিনেমাগুলির নির্বাচন এবং ভূমিকা সম্পর্কে তার নিজস্ব মন্তব্য রয়েছে:

“শান্ত মানুষ”

https://www.youtube.com/watch?v=t-n873zzvmo

“আমি প্রায়শই বলেছি যে ‘শান্ত মানুষ’ আমার তৈরি সমস্ত ছবিগুলির মধ্যে আমার ব্যক্তিগত প্রিয়। এটিই আমি সবচেয়ে বেশি গর্বিত, এবং আমি এটির জন্য খুব প্রতিরক্ষামূলক হতে চাই। আমি মেরি কেট ড্যানাহরকে ভালবাসি। আমি তার মধ্যে নরক ও আগুন পছন্দ করতাম। আমি যখন তাকে খেলতে শুরু করেছিলাম তখন আমি বিশ্বাস করি যে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটি ছিল যখন মেরি কেটকে প্রথম দিকে রাখা হয়েছিল তখন মাঠের প্রথমদিকে ছিল। সময়, এবং এটি প্রথম দর্শনে ভালবাসা অনুভব করেছিল যে শ্রোতারা যদি বিশ্বাস করে যে এটি প্রথম দর্শনে থাকে তবে আমাদের যদি বোতলটি না হয় তবে আমাদের আরও একটি সুন্দর ছবি থাকবে।

“আমার উপত্যকা কত সবুজ ছিল”

https://www.youtube.com/watch?v=om_maeq1gwc

“একটি শৈল্পিক সহযোগিতা শুরু হয়েছিল (জন ফোর্ডের সাথে) যা বিশ বছর এবং পাঁচটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছায়াছবি বিস্তৃত হবে। আংগরাদ বিয়ে করার পরে ছবিতে আমার প্রিয় শটটি চার্চের বাইরে ঘটেছিল। আমি নীচে অপেক্ষা করা গাড়ীর পদক্ষেপে নামার সময়, আমার মুখের চারপাশে একটি নিখুঁত বৃত্তে বাতাস এটি একটি নিখুঁত বৃত্তে বের করে দেয়।” তখন এটি আমার মাথার উপরে উঠে যায়। “

“নটরডেমের হঞ্চব্যাক”

https://www.youtube.com/watch?v=COQK8XX5-Q0

“আমরা সান ফার্নান্দো উপত্যকায় চিত্রগ্রহণ শুরু করেছিলাম … দুর্ভাগ্যক্রমে, লস অ্যাঞ্জেলেস তার ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম গ্রীষ্ম ছিল, এবং আমি প্রথম দিন থেকেই জানতাম যে এটি শারীরিকভাবে দাবিদার শ্যুট হতে চলেছে, বিশেষত লাফটনের উপর কর আদায় করা হয়েছে কারণ ক্যাসিমোডোর জন্য ভারী মেকআপ এবং পোশাকের প্রয়োজনীয়তার কারণে, যখন আমি প্রথমবারের মতো দেখেছি, যখন আমি প্রথমবারের মতো দেখেছি। সত্যিই তুমি? ‘ তিনি আমাকে একটি চোখের পলক দিয়ে উত্তর দিলেন এবং তারপরে বন্ধ হয়ে গেলেন। “

“34 তম স্ট্রিটে অলৌকিক ঘটনা”

https://www.youtube.com/watch?v=-uyzf7x_0c

“আমি সিনেমাগুলিতে প্রায় চল্লিশটি সন্তানের মা ছিলাম, তবে ছোট্ট নাটালির জন্য আমার হৃদয়ে সবসময় আমার একটি বিশেষ জায়গা ছিল। তিনি সর্বদা আমাকে মামা মরিনকে ডেকেছিলেন এবং আমি তাকে নাতাশাকে ডেকেছিলাম … যখন নাটালি এবং আমি ম্যাসির দৃশ্যে গুলি করেছিলাম, তখন আমাদের রাতের বেলা তাদের পছন্দসই ছিল কারণ এটি আমার কাছে এই সময়টি পছন্দ করেছিল কারণ আমি এই সময়টি পছন্দ করেছিলাম কারণ এটি আমার কাছে এটি উপভোগ করা হয়েছিল। শান্ত, বন্ধ স্টোর এবং সমস্ত খেলনা এবং মেয়েদের পোশাক এবং জুতা দেখুন, আমি নির্লজ্জভাবে কেঁদেছিলাম। “

“ম্যাকক্লিন্টক”

https://www.youtube.com/watch?v=VGFFSWXPVTM

“ছবিতে অনেক দুর্দান্ত দৃশ্য রয়েছে। শ্রোতারা সর্বদা খনি ডাম্পে সংঘটিত লড়াইয়ের ক্রমটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন এবং কাদায় শেষ হয়। মোট চল্লিশটি কাস্ট সদস্যরা এই ঝগড়াটে অংশ নিয়েছিলেন এবং আমাদের প্রায় সকলেই নীচের কাদামাটির গর্তে তীরে স্লাইডিং শেষ করেছিলাম। আমি যে চিত্রটিতে অভিনয় করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক স্টান্ট ছিল।

“জামাইকা ইন”

https://www.youtube.com/watch?v=CCZ9O9QDUV8

“আমার চরিত্রটি ছিল সহকর্মীর ভাগ্নি, নায়িকা যিনি তার পরিবারের ভালবাসা এবং ছদ্মবেশে একজন আইনজীবীর প্রতি তার ভালবাসার মধ্যে ছিঁড়ে গেছেন।” লাফটন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে অভিনেত্রীর নাম পরিবর্তন করতে হবে যেহেতু এটি ‘মার্কির পক্ষে খুব দীর্ঘ’ এবং তাকে ও’মারা এবং ও’হারার মধ্যে পছন্দ দিয়েছে। যেহেতু তিনি উভয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি তার প্রতিবাদ খারিজ করে ও’হারার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ও’হারা হিচকককে পছন্দ করেছিলেন এবং পরে লিখেছিলেন যে তিনি “হিচককের সাথে বিচ্ছিন্নতার অদ্ভুত অনুভূতিটি কখনও অনুভব করেননি যা অন্যান্য অনেক অভিনেতা তার সাথে কাজ করার সময় অনুভব করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন।”

“রিও গ্র্যান্ডে”

জন ফোর্ডের অশ্বারোহী ট্রিলজির চূড়ান্ত কিস্তি জেমস ওয়ার্নার বেলার তিনটি ছোট গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ফোর্ড শনিবার সন্ধ্যায় পোস্টে পড়েছিল।

জন ওয়েনের সাথে কাজ করার সময় তিনি বলেছিলেন: “একসাথে আমাদের প্রথম দৃশ্য থেকে জন ওয়েনের সাথে কাজ করা আমার জন্য আরামদায়ক ছিল।”

“দ্য ব্ল্যাক সোয়ান”

https://www.youtube.com/watch?v=tefjutlf-so

“এটি একটি দুর্দান্ত জলদস্যু ছবিতে আপনি যা চান তার সবই ছিল: বজ্রের কামান সহ একটি দুর্দান্ত জাহাজ; মেনাকিং ভিলেন (টাইরোন পাওয়ার, লেয়ার্ড ক্রেগার এবং অ্যান্টনি কুইন) এর সাথে লড়াই করে এমন এক ছদ্মবেশী নায়ক; তরোয়াল মারামারি; দুর্দান্ত পোশাকের সাথে কাজ করা ছিল,” সেই দিনগুলিতে তিনি সবচেয়ে ভাল ছিলেন, “তিনি সবচেয়ে ভাল ছিলেন”

“আমার আইরিশ মলি”

“চার্লস লাফটন আমার প্রথম ছবিটি তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলেন, ‘আমার আইরিশ মলি’ নামে একটি স্বল্প বাজেটের সংগীত। আমি আমার আসল নাম মরিন ফিটজিমনসের অধীনে তৈরি করেছি আইলিন ও’সিয়া নামে এক যুবতী যিনি মোলি নামে একটি ছোট্ট অনাথকে উদ্ধার করতে সহায়তা করেছিলেন। “

“দীর্ঘ ধূসর লাইন”

https://www.youtube.com/watch?v=3ADD5QC7LC4

“জন ফোর্ডের সাথে আমি এটি চতুর্থ ছবি তৈরি করেছি এবং এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন ছিল।”

* মূলত অক্টোবর 2015 এ প্রকাশিত। 2025 আগস্টে আপডেট হয়েছে।



