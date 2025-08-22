You are Here
তার 80 এর দশকে মহিলা স্কার্বোরোতে ছুরিকাঘাত: পুলিশ
শুক্রবার বিকেলে স্কার্বোরোতে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে যে তার ৮০ এর দশকের এক মহিলা প্রাণঘাতী আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন।

টরন্টো পুলিশ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া আপডেটে জানিয়েছে যে তারা শেপার্ড অ্যাভে। ই। অঞ্চল।

পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে অল্প সময়ের পরে তার অবস্থা আপডেট করে প্রাণঘাতী আহত অবস্থায়।

পুলিশ জানিয়েছে যে একজন সন্দেহভাজন হেফাজতে রয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

পুলিশ আর কোনও বিবরণ প্রকাশ করেনি।

