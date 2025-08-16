তালিন অতীতকে ভুলে যায় না এবং ভবিষ্যতে বাজি ধরেছে | মতামত

বাল্টিক দিয়ে টালিনে পৌঁছে, ক্রসিং ফেরবোট ফিনল্যান্ডের উপসাগরটি একটি দিগন্ত রেখা আলাদা করা হয়েছে যা শহরের সংক্ষিপ্তসার: গীর্জার পাতলা টাওয়ার এবং historic তিহাসিক কেন্দ্রের পাবলিক বিল্ডিং; শিল্প সময়ের একটি বিশাল চিমনি উত্তরাধিকার; সোভিয়েত সময় থেকে আধুনিক আকাশচুম্বী এবং চাপিয়ে দেওয়া হোটেল ভিরুর একটি সেট।
ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় serted োকানো দুর্দান্ত historic তিহাসিক কেন্দ্রটি খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ট্যুর গাইডগুলিতে পরামর্শ দেওয়া মূল ভিজিটিং পয়েন্টগুলিকে কেন্দ্র করে, এখন “ইনস্টাগ্রাম্বলস”! এই “শ্রেণিবদ্ধ” জায়গাগুলিতে সর্বদা যেমন ঘটে থাকে, পর্যটকদের চাপ দুর্দান্ত। হয় আপনি যদি মধ্যাহ্নভোজনের পরে খুব তাড়াতাড়ি বা ভাল পরিদর্শন শুরু করেন, অন্যথায় – এটি জুলাইয়ের শেষের দিকে – ক্রুজ জাহাজগুলি থেকে তাদের গাইড সহ বা অন্য স্টপগুলি থেকে আক্ষরিক অর্থে সমস্ত অবস্থান দখল করে।
একটি ছবি তোলার জন্য অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে। অনেকগুলি, তবে এমনকি অনেকগুলি বিল্ডিংয়ে historical তিহাসিক তথ্য সহ দ্বিভাষিক প্লেট রয়েছে। রেস্তোঁরা, হোটেল, স্থানীয় থাকার ব্যবস্থা এবং হস্তশিল্পের কোনও ঘাটতি নেই। শহরটি পায়ে হেঁটে এবং আমরা যে সরু রাস্তায় এসেছি তার একটিতে, প্রদর্শনী সহ: “টাইলস: পার্লস অফ পর্তুগালের”, অ্যাডামসন-আর্রিক যাদুঘরে, এস্তেনিয়া আর্ট মিউজিয়াম এবং লিসবনের জাতীয় টাইল যাদুঘরের মধ্যে একটি সহযোগিতা। কেন্দ্রে, সিটি কাউন্সিলের মহিমান্বিত historical তিহাসিক ভবনের নিকটে, উদযাপিত এস্তোনিও জান ক্রসসের মূর্তি সহ, “পর্তুগিজ তাসকা, টালিন ওল্ড টাউনে খাঁটি পর্তুগিজ স্বাদ”।
বিশাল চিমনি ছাড়াও, আজ একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে, একটি সম্পূর্ণ ব্লক যা একসময় উত্পাদন সুবিধার দ্বারা দখল করা হয়েছিল, রটারম্যান্নি একটি আকর্ষণীয় নগর পুনর্নবীকরণের বিষয় ছিল, আধুনিকতা এবং প্রাচীন কাঠামোর সংমিশ্রণ করে। এখানে আমরা আনিয়া অ্যাভিককে খুঁজে পাই, একটি স্ন্যাক-বারে নিযুক্ত যা কিছুটা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে এবং তিনি যখন দেশের প্রশংসা করে পর্তুগিজদের লক্ষ্য করেছিলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। আমরা ফিরে এসেছি যে হ্যাঁ, আমাদের একটি ভাল মেজাজ ছিল, ভাল খাবার ছিল এবং সে যুক্ত করতে বাধা দেয় “এবং ভাল মানুষ, আমি লিসবনে যেতে চাই!“এবং তারপরে আমরা সন্তুষ্ট, এটি অনুভূতির সাথে বলা হয়েছিল!
আকাশচুম্বীগুলি বেশিরভাগ পরিষেবা, হোটেলগুলির জন্য, তবে আবাসন এবং শপিং সেন্টারগুলির জন্য যা অভাব এবং ভাল নয়!
আমরা শহরে একটিও ট্র্যাফিক জ্যাম দেখি না, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আধুনিক, পরিষ্কার, সময়ে সময়ে এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ করে। টালিনের বাইরে, বাস ভ্রমণের আধা ঘন্টা বাস, সমুদ্র -সংযুক্ত অবসর অঞ্চলগুলি সহ পুরানো পাইরেট অলিম্পিক কমপ্লেক্স – এবং একটি বিশাল সৈকত – হ’ল আনন্দদায়ক, কাঠযুক্ত, নিরাপদ জায়গা, ল্যান্ডস্কেপে বিভিন্ন কূপ -সন্নিবেশিত টাইপোলজির আবাস রয়েছে, জায়গার অভাব নেই।
অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য আবাসন ক্ষেত্রের পাশাপাশি, এস্তোনিয়া যুদ্ধ যাদুঘরটি প্রচারিত, এমনকি টালিন এয়ারপোর্টে এমনকি আমাদের গল্পটি সহজ নয়, ইউরোপের এমন একটি অঞ্চলে এই দেশ থেকে “ফিট” করা সহজ নয় যা অনেক খিঁচুনি জানা গেছে। রাজধানীর উপকণ্ঠে এখনও আরও একটি বিশাল সবুজ অঞ্চল, কাদরিওগ পার্ক রয়েছে, প্রাসাদটি যা একটি যাদুঘর, খুব কাছাকাছি নয়, খুব কাছাকাছি, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সাথে, যাকে একটি প্রাসাদ দ্বারা ডাকা হয় না, তবে “রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক বিল্ডিং” দ্বারা বলা হয়।
পাঁচ দিন দ্রুত কেটে গেল, আমরা এস্তোনিয়ার রাজধানীর ছোট, স্বাগত এবং কার্যকরী বিমানবন্দর থেকে এখন বিমানের মাধ্যমে হেলসিনকিয়ায় ফিরে এসেছি। ইউরোপের অন্য প্রান্তে এই আকর্ষণীয় দেশটির আরও কিছু দেখতে ফিরে আসা নির্দ্বিধায়।
মিগুয়েল সিলভা মাচাডো (পাঠ্য এবং ফটো)