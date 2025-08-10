তালেবান জাতিসংঘের আফগান মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হুমকির তদন্ত করছে

নিবন্ধ সামগ্রী
ইসলামাবাদ (এপি) – তালেবানরা জাতিসংঘের হয়ে কর্মরত কয়েক ডজন আফগান মহিলার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মৃত্যুর হুমকির তদন্ত করছে, রবিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
আফগানিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তার সর্বশেষ আপডেটে, দেশে জাতিসংঘের মিশন বলেছে যে মে মাসে কয়েক ডজন মহিলা জাতীয় কর্মী সুস্পষ্ট মৃত্যুর হুমকির শিকার হয়েছিল।
২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতা দখল করার পর থেকে নারীদের উপর গুরুতর বিধিনিষেধের পটভূমির বিরুদ্ধে হুমকি আসে।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে হুমকিগুলি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশনের সাথে সম্পর্কিত তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত, অন্যান্য সংস্থা, তহবিল এবং প্রোগ্রামগুলির সাথে তাদের কাজ সম্পর্কিত, “জাতিসংঘকে তাদের সুরক্ষা রক্ষার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন।”
এতে বলা হয়েছে যে তালেবানরা জাতিসংঘকে মিশনকে বলেছিল যে তাদের কর্মীরা হুমকির জন্য দায়বদ্ধ নয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তদন্ত চলছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল মাতেন কানি বলেছেন, এ জাতীয় কোনও হুমকি দেওয়া হয়নি।
“এটি সম্পূর্ণ ভুল,” কানি বলেছিলেন। “এর জন্য মন্ত্রকের একটি স্বাধীন বিভাগ রয়েছে এবং সুরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা রয়েছে তাই কোনও ক্ষেত্রে তাদের কোনও হুমকি নেই, বা তাদের হুমকিও দিতে পারে না, বা তাদের জন্য কোনও হুমকিও নেই।”
কানি তদন্ত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেননি।
তালেবানরা আফগান মহিলাদের ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দেশীয় ও বিদেশী বেসরকারী সংস্থাগুলিতে কাজ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ছয় মাস পরে এই নিষেধাজ্ঞার এই নিষেধাজ্ঞাকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারপরে এখনও নারীদের নিয়োগকারী এজেন্সি এবং গোষ্ঠীগুলি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। কিছু মহিলা তবুও স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরী মানবিক সহায়তা হিসাবে মূল খাতে রয়েছেন, যেখানে সহায়তা সংস্থাগুলি বলে যে প্রয়োজনীয়তাগুলি দুর্দান্ত।
মানবতাবাদী সংস্থাগুলি বলছে যে তালেবানরা তাদের কার্যক্রমগুলিতে বাধা সৃষ্টি করেছে বা হস্তক্ষেপ করেছে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্বীকার করা অভিযোগ।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনে এই খাতে কর্মরত আফগান মহিলাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হুমকির প্রথম সরকারী নিশ্চিতকরণ। প্রতিবেদনে নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিও তুলে ধরা হয়েছে।
হেরাতে, ভাইস এবং পুণ্য মন্ত্রকের পরিদর্শকগণ নারীদের মাথা covering াকা একটি পূর্ণ দেহের পোশাক পরার জন্য মহিলাদের প্রয়োজন শুরু করেছিলেন। “সম্মতিতে নয়” বলে মনে করা কয়েক ডজন মহিলাকে বাজারে প্রবেশ করা বা গণপরিবহন ব্যবহার থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আত্মীয়স্বজন তাদের চাদর না নিয়ে আসা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মহিলাকে আটক করা হয়েছিল।
উরুজান -এ, পুরো শরীর এবং মুখ covering াকা বোরকা না হয়ে হিজাব – একটি হেডস্কার্ফ পরা মহিলাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
নারীদের এ জাতীয় স্থান থেকে নিষিদ্ধ আইন অনুসারে জনসাধারণের অঞ্চলে অ্যাক্সেসও বঞ্চিত করা হয়েছে। ঘোর প্রদেশে, পুলিশ বেশ কয়েকটি পরিবারকে একটি বিনোদনমূলক অঞ্চল ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তারা পরিবারগুলিকে মহিলাদের সাথে বহিরঙ্গন পিকনিক সাইটগুলি দেখার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল।
হেরাত-এ, ভাইস এবং পুণ্য পরিদর্শকরা মহিলা এবং মেয়েদের সাথে পারিবারিক গোষ্ঠীগুলিকে একটি উন্মুক্ত বিনোদনমূলক অঞ্চলে অ্যাক্সেস করা থেকে বিরত রেখেছিলেন, কেবল সর্ব-পুরুষ গোষ্ঠীকে অনুমতি দিয়েছিলেন।
ভাইস এবং পুণ্য মন্ত্রকের কেউই তাত্ক্ষণিকভাবে ঘোর, হেরাত এবং উরুজান ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য উপলব্ধ ছিল না, যা জাতিসংঘ জানিয়েছিল যে মে মাসে ঘটেছিল।
কান্দাহারে, জনস্বাস্থ্য বিভাগ মহিলা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের একটি পরিচয় কার্ড সহ পুরুষ অভিভাবকদের দ্বারা কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল যে তারা রক্ত বা বিবাহের মাধ্যমে মহিলার সাথে সম্পর্কিত ছিল।
কার্ডটি কান্দাহারের সাথে সুনির্দিষ্ট বা আফগানিস্তান জুড়ে রোল আউট হবে কিনা তা অবিলম্বে পরিষ্কার হয়নি।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “মাহরাম (পুরুষ অভিভাবক) আইডেন্টিফিকেশন কার্ডের জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়াটি জটিল বলে জানা গেছে এবং এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় নিতে পারে কারণ এটি পুণ্যের প্রচার এবং ভাইস এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্য (যেমন মালিক, ইমাম বা গ্রাম প্রবীণ) এর প্রতিরোধের জন্য ডি ফ্যাক্টো বিভাগের প্রয়োজন,” জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
