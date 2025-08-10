তাসাচি ইডান, 49: উচ্চ প্রযুক্তির কর্মী এবং হ্যাপোয়েল তেল আভিভ সুপারফ্যান

নাহাল ওজ থেকে ৪৯ বছর বয়সী সাসচি ইডানকে October ই অক্টোবর কিববুটজ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল।
সন্ত্রাসীরা যখন তার বাড়িতে ঝড় তুলল, তাসাচি এটি বন্ধ রাখার জন্য শক্তিশালী কক্ষের হ্যান্ডেলটি ধরে ছিল। বন্দুকধারীরা দরজা দিয়ে গুলি করে তার প্রবীণ কন্যা মায়ানকে হত্যা করেছিল, যিনি তাকে দরজাটি ধরে রাখতে সহায়তা করেছিলেন।
সাসচি ধাক্কায় দরজাটি ছেড়ে দিলেন এবং সন্ত্রাসীরা পরিবারের বাকি সদস্যদের তাদের বাড়িতে জিম্মি করে রেখেছিল কারণ তারা তাদের ভয়কে রক্ষা করেছে এবং তার স্ত্রী গালির ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ভয়াবহতা, তাদের মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাস প্রচারের অংশ।
শেষ পর্যন্ত, বন্দুকধারীরা তাসাচিকে গাজায় বন্দী করে নিয়ে যায় এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের পিছনে ফেলে দেয়।
২০২৫ সালের ২ February ফেব্রুয়ারি যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে সাসচির মরদেহ বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর আগে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছিল যে প্রথম যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পরপরই তিনি 4 ডিসেম্বর, 2023 সালে বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। ফ্রিড জিম্মি হাগর ব্রোডাচ পরে বলেছিলেন যে তাকে মুক্তি দেওয়ার ঠিক আগে পর্যন্ত তাকে তাসাচির সাথে রাখা হয়েছিল।
২০২৪ সালের অক্টোবরে, দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সাথে লড়াইয়ের সময় সাসাচির প্রথম চাচাত ভাই ওয়ারেন্ট অফিসার (রেজ।) গাই ইডানকে হত্যা করা হয়েছিল।
সাসাচিকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কন্যা মায়ানের পাশে কিববুটজ আইনতে বিশ্রামে রাখা হয়েছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী গালি, তাদের তিন জীবিত শিশু শ্যারন, ইয়েল এবং শাহার, তাঁর মা ডিভোরা এবং তাঁর তিন ভাইবোন নোম, ডোরন এবং উদী রয়েছেন।
তাঁর পরিবারের প্রাচীনতম, তাসাচি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নাহাল ওজে বেড়ে ওঠেন, একটি অনুসারে কিববুটজ শ্রুতিমধুর।
তিনি কাছাকাছি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং স্নাতক শেষ করার পরে আইডিএফ -এ তার বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবা শেষ করেছেন।
সাসচি সিনেমাগুলি পছন্দ করতেন, সর্বদা তাঁর প্রিয় ফ্লিকগুলি থেকে উদ্ধৃত করে, তার পরিবার জানিয়েছে। খেলাধুলা তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ ছিল এবং তিনি সকার, ভলিবল এবং টেনিস খেলতে পছন্দ করতেন।
তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেমগুলির মধ্যে একটি হ’ল হ্যাপোয়েল তেল আভিভ সকার ক্লাব, এতটাই যে তাঁর জানাজার শোভাযাত্রা শহরের ব্লুমফিল্ড স্টেডিয়ামে, লাল পোশাক পরা শোকের একটি সাগরে শুরু হয়েছিল। তিনি গেমসে নিয়মিত ছিলেন, গেট 7 এর পাশের স্ট্যান্ডে মরসুমের টিকিট পেয়েছিলেন এবং তার বাচ্চাদের ম্যাচে আনতে পছন্দ করেছিলেন।
তিনি হাই-টেকে কাজ করেছেন, সম্প্রতি ট্যাবিট রেস্তোঁরা অ্যাপের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।
২০০৯ সালে তিনি তার সেনাবাহিনীর চাকরির পরে কিববুটজ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়, সাসচি তার স্ত্রী এবং দুই প্রবীণ কন্যা নিয়ে নাহাল ওজে ফিরে আসেন এবং তাদের দুই ছোট বাচ্চা কিববুটজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
দ্য কিববুটজ উল্লেখ করেছেন এই “তাসাচি একটি সাধারণ, নম্র লোক হিসাবে পরিচিত ছিল, তার সরঞ্জামগুলির পিছনে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু যখন কারও সাহায্যের দরকার ছিল, তখন সাসচি সর্বদা তার সমস্ত হৃদয় এবং আত্মা নিয়ে ছিলেন, একটি হাত ধার দেওয়ার জন্য, একটি হাসি দিয়ে সাহায্য করার জন্য এবং সর্বদা একটি রসিকতা বা দু’জনের সাথে ছিলেন।”
তাঁর জানাজায় তাঁর ছোট ভাই উদী বলেছিলেন যে তাদের 12 বছরের বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, “আপনি সর্বদা আমার দেখাশোনা করতেন। আপনার সাথে আমার প্রথম স্মৃতি হ’ল কিন্ডারগার্টেনের পথে আমাকে আপনার সাইকেলটিতে নিয়ে যাওয়া।”
উদী বলেছিলেন যে তাসাচি ছিলেন “একজন নীতিগত ও বিনয়ী মানুষ, একজন যত্নশীল পরিবারের মানুষ এবং অনুকরণীয় পিতা … আপনার জীবনের জন্য এত হাস্যরস এবং আনন্দ ছিল You
তার ভাই যোগ করেছেন, তাসাচির “খেলাধুলার প্রতি ভালবাসা সংক্রামক ছিল”। “সকার এবং টেনিস আপনার প্রিয় ছিল, এবং হ্যাপোয়েল তেল আভিভ এফসি আপনার দল ছিল, যদিও বাবা এবং আমি ম্যাকবি ভক্ত … আপনি সর্বদা জানতেন যে কীভাবে শুনতে, পরামর্শ দিতে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে সহায়তা করতে পারেন। আপনার ভালবাসা এবং যত্ন অনিশ্চিত ছিল, এবং তারা সর্বদা আমার সাথে যোগাযোগ করবে; আপনি আমাদের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিলেন;
