তাস: যারা ক্রোকস আক্রমণ করেছিল তারা আগুনের সময় ভিডিও ক্যামেরা পরীক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানায়
তাস: যারা ক্রোকস আক্রমণ করেছিল তারা আগুনের সময় ভিডিও ক্যামেরা পরীক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানায়

এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ঘটনাস্থলে ক্র্যাসনোগর্স্কের পুলিশ প্রধান দলটিকে জরুরিভাবে সার্ভারে এগিয়ে যেতে দিলেন, যতক্ষণ না সেখানে আগুন লাগা যায়।

প্রকাশনাটিতে বলা হয়েছে, “হট অন্বেষণে ভিডিও রেকর্ডিং দেখার সময়, অপরাধ করা লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গাড়িটির সংখ্যা, যা তারা লুকিয়ে রেখেছিল,” প্রকাশনাটিতে বলা হয়েছে।

কেস ম্যাটেরিয়াল অনুসারে, পুলিশ একটি জ্বলন্ত বিল্ডিং থেকে মেশিনগান এবং কার্তুজগুলির জন্য দোকান ছিল, যেখানে ব্যাকপ্যাকটি সরিয়ে ফেলতে এবং আনলোডিং করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং ক্রোকাস সিকিউরিটি অফিসার অপরাধের দৃশ্যে আক্রমণকারীদের দ্বারা রেখে যাওয়া একটি মেশিনগান খুঁজে পেয়েছিল।

পরবর্তীকালে, এই বিষয়গুলি কেসটিতে বৈষয়িক প্রমাণ হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছিল।

মনে রাখবেন যে মস্কোর নিকটবর্তী ক্র্যাসনোগর্স্কের ক্রোকাস সিটি হলে সন্ত্রাসবাদী হামলাটি ২২ শে মার্চ, ২০২৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ১৪৯ জন নিহত হয়েছেন, 600০০ এরও বেশি আহত হয়েছেন।

আগস্টের চতুর্থ স্থানে, সন্ত্রাসী হামলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আসামীদের বেঞ্চে, 19 জন আসামী চারজন প্রত্যক্ষ পারফর্মার এবং 15 সহযোগী।


