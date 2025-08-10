তিনজনকে চার্চ কবরস্থানের পাশে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কারণ 34 বছর বয়সী পুরুষ, হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে

34 বছর বয়সী একজন ব্যক্তি হিসাবে চার্চ কবরস্থানের পাশে তিনজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ভয়াবহ আক্রমণটি, একটি ছুরি দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয়েছিল, এটি আজ সকাল সাড়ে ৩ টার দিকে বার্কশায়ারের টাউন সেন্টার অফ রিডিংয়ের সেন্ট মেরির বাটস স্ট্রিটে ঘটেছিল।
তার কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে একজন, তাঁর কুড়ি বছর বয়সে একজন এবং অন্য ত্রিশের দশকে সেন্ট মেরির চার্চের নিকটে মর্মাহত ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।
তাদের সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তার কৈশোর বয়সে লোকটি এখন স্রাব করা হয়েছে, অন্যরা রয়ে গেছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি, যিনি পড়া থেকে এসেছেন, তিনি হেফাজতে রয়েছেন, থেমস ভ্যালি পুলিশ অফিসাররা এখন তথ্য এবং সাক্ষীদের জন্য আবেদন করছেন।
ছবিতে ওরাকল শপিং সেন্টারের কাছে এবং বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বারগুলির নিকটে সেন্ট মেরির বাটসের কাছাকাছি ব্যস্ততার চারপাশে একটি বিশাল পুলিশ কর্ডন দেখায়।
একাধিক পুলিশ ভ্যান এবং ক্রুজারদের ট্রিপল-ছুরিকাঘাতের হরর দৃশ্যটি রক্ষা করতে দেখা গেছে, যার চারপাশে শহর কেন্দ্রটি মূলত বন্ধ হয়ে গেছে।
অঞ্চলটি বাস এবং বেসরকারী যানবাহনের জন্য একটি প্রধান পরিবহন রুট – সুতরাং কর্ডনটি ইতিমধ্যে ব্যস্ত উইকএন্ডে বিকেলে ভারী ট্র্যাফিক ব্যাহত হয়েছিল।
তিনজনকে একটি গির্জার কবরস্থান (চিত্রিত) এর পাশে 34 বছর বয়সী হিসাবে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
ভয়াবহ আক্রমণ, একটি ছুরি দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয়েছিল, এটি বার্কশায়ার (চিত্রযুক্ত) রিডিং -এ সেন্ট মেরি চার্চের কাছে ঘটেছিল, আজ সকাল সাড়ে ৩৫ টার দিকে
তার কিশোর বয়সে একজন পুরুষ, তার কুড়ি বছর বয়সে একজন এবং অন্য ত্রিশের দশকে গুরুতর আহত হয়েছেন। চিত্র: দৃশ্য
থেমস ভ্যালির এক পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, তদন্ত অব্যাহত থাকাকালীন নৃশংস হামলার জায়গায় বর্তমানে একটি দৃশ্যের নজরদারি রয়েছে।
গোয়েন্দা পরিদর্শক স্যালি রাসেল বলেছিলেন: ‘আমরা জানি যে এই প্রচেষ্টা হত্যাকাণ্ড উদ্বেগের কারণ হবে তবে আমরা এটি একটি উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে তদন্ত করছি, বর্তমানে একজন সন্দেহভাজন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।
‘সেন্ট মেরির বাটগুলিতে একটি বিশাল দৃশ্যের নজরদারি রয়েছে যাতে লোকেরা এই অঞ্চলে পুলিশের উপস্থিতি বাড়তে দেখবে এবং কর্মকর্তারা এবং কর্মীরা অনুসন্ধান চালিয়েছেন।
‘আমি বুঝতে পারি লোকেরা উদ্বেগ থাকতে পারে তবে আমাদের যে কোনও ইউনিফর্মযুক্ত আধিকারিকের সাথে এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আপনাকে স্বাগত জানাই।
‘তথ্য বা ফুটেজ সহ যে কেউ 101 কল করতে হবে বা আমাদের ওয়েবসাইটে একটি প্রতিবেদন করা উচিত, রেফারেন্স নম্বর 43250406185 উদ্ধৃত করে।
‘আমরা বিশ্বাস করি যে এই ঘটনার মোবাইল ফোনের ফুটেজ এবং/অথবা পরবর্তীকালে থাকা ব্যক্তিরা সহ এই ঘটনার অসংখ্য সাক্ষী থাকতে পারে।
‘সুতরাং দয়া করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার পরিবর্তে আমাদের কাছে কোনও ফুটেজ বা ফটো প্রেরণ করুন।
‘বিকল্পভাবে, 0800 555 111 বা এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কল করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাতব্য ক্রাইমস্টোপার্সকে বেনামে তথ্য সরবরাহ করুন।
তিনজনকেই ভুক্তভোগী করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তার কৈশোর বয়সে লোকটিকে এখন অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, অন্যরা রয়েছেন। চিত্র: দৃশ্য
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি, যিনি পড়াশুনা থেকে এসেছেন, তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। চিত্র: ফাইল ফটো
‘শেষ অবধি, আমি বুঝতে পারি যে দৃশ্যটি শহরের কেন্দ্রে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে তবে আমরা তদন্ত করার সময় দয়া করে ধৈর্য ধরুন।
‘আমরা সক্ষম হওয়ার সাথে সাথে আমরা দৃশ্যটি হ্রাস করব এবং সরিয়ে দেব। আমরা যে কোনও অসুবিধার জন্য ক্ষমা চাইছি। ‘