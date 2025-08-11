You are Here
তিনটি কানাডায়ার বিমান। বন আগুন
News

তিনটি কানাডায়ার বিমান। বন আগুন

পর্তুগালের দ্বারা ভাড়া নেওয়া তিনটি কানাডার ছেড়ে যাওয়ার পরে সরকার সোমবার, ১১ ই আগস্টে যোগদান করেছিল, মরক্কোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা “তাত্ক্ষণিকভাবে” এই দুটি বিমানকে মহাদেশীয় অঞ্চলগুলিতে আঁকতে সহায়তা করার জন্য সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ করেছিল।

সোমবারের শেষের দিকে, তারা এখনও সক্রিয় ছিল এবং দেশের কেন্দ্র এবং উত্তরে চারটি বড় আগুনের উদ্বেগকে উদ্বুদ্ধ করেছিল: কভিলহে, ক্যাসেলো ব্রাঙ্কো জেলা; ট্র্যাঙ্কোসোতে, প্রহরী; তাবুয়াও, ভিসু; এবং ভিলা রিয়েল পৌরসভায়। মোট, তারা 1625 অপারেশনালকে একত্রিত করেছে, 528 গাড়ি এবং 28 বিমান দ্বারা সমর্থিত।

ট্রানকোসো পৌরসভায়, যেখানে পৌরসভা জরুরী ও সুরক্ষা পরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে, 9 আগস্ট বিকেলে চালু হওয়া পল্লী আগুন ইতিমধ্যে কমপক্ষে আট হাজার হেক্টর গ্রাস করেছে, মেয়র অ্যামেলকার সালভাদোর অনুমান করেছিলেন।

সোমবার সন্ধ্যা at টায় আগুনের চারটি সক্রিয় ফ্রন্ট ছিল, তিনি সেলোরিকো দা বেইরা পৌরসভায় ফর্নো টেলহিরোর প্যারিশে পৌঁছেছিলেন। মাটিতে প্রায় 740 অপারেশনাল ছিল, 249 গাড়ি এবং চারটি বিমান দ্বারা সমর্থিত।

সেররা দো আলভায়, ভিলা রিয়ালের, যেখানে দশ দিন আগে আগুনটি চালাচ্ছিল, সেখানে বিকেলে একটি পাইন জোন এবং গুল্মে একটি শক্তিশালী পুনরায় সক্রিয়করণ নিবন্ধিত হয়েছিল। মেয়র, আলেকজান্দ্রে ফাভাইওস আবারও উপায়গুলির একটি শক্তিবৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং শোক করেছিলেন যে কাউন্টি “লুম ব্র্যান্ডোতে” গ্রাস করা হচ্ছে।

কোভিলহ এবং তাবুয়াওতে আঁকা আগুনগুলি সক্রিয় সামনের দিকে অব্যাহত ছিল, এবং আগুনটি উভয় ক্ষেত্রেই বাতাস এবং ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি যা দমকলকর্মীদের চলাচলকে সীমাবদ্ধ করে তা কঠিন হতে পারে। কেউই জনসংখ্যা ঝুঁকিতে ফেলেনি।

এই মঙ্গলবার থেকে এবং সপ্তাহের শেষের দিকে, লেইরিয়ার মন্টি রিয়েল এয়ার বেস থেকে পরিচালিত মরোক্কো দ্বারা প্রেরিত দুটি কানাডায়ার বিমান দ্বারা শিখার বিরুদ্ধে লড়াই সমর্থন করবে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক (এমএআই) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে যে এটি প্রথমে স্পেনের সাথে দ্বিপক্ষীয় সমাধান চেয়েছিল, তবে এদেশে গ্রামীণ আগুনের পরিস্থিতি আরও খারাপ করা সম্ভব ছিল না। “

এই মুহুর্তে, পর্তুগালে তিনটি কানাডায়ারের অপারেটিংয়ের কোনওটিই পাওয়া যায় না। বিমানের জন্য দায়ী একটি সংস্থা অ্যাভিনসিস, ভারী বন আগুনের বিমানগুলি নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণগুলির কারণে বা কী কারণে তা স্পষ্ট করেনি। সিভিল প্রোটেকশন বলছে যে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন ত্রুটিগুলি রয়েছে যার জন্য “প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় এবং তাদের পুনরায় সংহতকরণ এই সপ্তাহের শেষের দিকে জাতীয় ডিভাইসে প্রত্যাশিত”, মে দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বনগুলির তথ্য অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে গ্রামীণ আগুন ইতিমধ্যে পর্তুগালে প্রায়, 000০,০০০ হেক্টর, বুশ জোনে ৫০%, বনভূমিতে ৪০% এবং কৃষিক্ষেত্রে ১০% গ্রাস করেছে। কেবল গত শনিবারের রাত এবং সোমবারের মধ্যে, প্রায় 15 হাজার হেক্টর পুড়ে যাবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।