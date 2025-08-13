You are Here
তিনটি দল যা 2025 এর জন্য ওডেল বেকহ্যাম জুনিয়রে একটি ফ্লায়ার নেওয়া উচিত
বেকহ্যাম 2024 মৌসুমে মিয়ামি ডলফিনের সাথে খুব সীমিত ভূমিকায় কাটিয়েছেন, নয়টি খেলায় 55 গজের জন্য মাত্র নয়টি অভ্যর্থনা রেকর্ড করেছিলেন। যাইহোক, তিনি বছর আগে বাল্টিমোর রেভেন হিসাবে দৃ per ় অবদানকারী ছিলেন, এটি দেখায় যে তিনি এখনও তাঁর কেরিয়ারের এই মুহুর্তে কিছু উত্পাদন সরবরাহ করতে পারেন।

ওবিজে-র এটিকে এখনও ছাড়ার বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই তা প্রদত্ত, আসুন আমরা তিনটি দলকে দেখি যা তিনবারের প্রো বোলারের উপর শট নেওয়া উচিত তা দেখার জন্য যে তিনি তাঁর মধ্যে কতটা রস রেখেছেন তা দেখার জন্য।

নিউ ইয়র্ক জায়ান্টস

বিগ অ্যাপলটিতে পুনর্মিলন কেমন? এটি কেবল বেকহ্যামের পক্ষে যে জায়গাটি শুরু হয়েছিল সেখানে তার ক্যারিয়ার শেষ করার জন্য এটি উপযুক্ত হবে।

সুপারস্টার ওয়াইড রিসিভার মালিক নাবার্স অপরাধে শোটি চালাচ্ছেন, তবে এর পরে প্রচুর প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে। প্রশস্ত রিসিভারগুলি ওয়ানডালে রবিনসন এবং দারিয়াস স্লেটন স্লট নাবার্সের পিছনে শক্ত বিকল্প হিসাবে, তবে বেকহ্যামের মতো একজন অভিজ্ঞকে মিশ্রণে যুক্ত করতে ক্ষতি হবে না।

এত বড় বাজারে খেলার মতো কী তা তিনি জানেন এবং আহ্বান জানানো হলে কিছুটা গভীরতা উত্পাদন সরবরাহ করার সময় জায়ান্টদের তরুণ আক্রমণাত্মক অস্ত্রগুলিকে পরামর্শদাতা করতে পারেন।

লাস ভেগাস রেইডারস

লাস ভেগাস রেইডারদের চেয়ে প্রশস্ত রিসিভার পজিশনে আরও বেশি প্রয়োজনের কোনও দল নাও থাকতে পারে।

লক্ষ্যগুলি বোধগম্যভাবে সুপারস্টার টাইট এন্ড ব্রুক বোয়ার্স এবং প্রশস্ত রিসিভার জ্যাকোবি মায়ার্সকে মজাদারভাবে তৈরি করা হয়েছে, তবে তাদের এই দুজনের বাইরেও সহায়তা প্রয়োজন। তৃতীয় বর্ষের প্রশস্ত রিসিভার ট্রে টাকার এবং রুকি ওয়াইডআউটস জ্যাক বেচ এবং ডোন্ট থর্টন জুনিয়র পরবর্তী লাইনে রয়েছেন।

যদিও এই তিনটি শুরু থেকেই বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে রেইডাররা অবশ্যই অন্য অভিজ্ঞ পাস-ক্যাচারকে ব্যবহার করতে পারে এবং বেকহ্যাম সেই ভূমিকাটি পূরণ করার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। সম্ভবত তিনি নিজেকে ডাব্লুআর 2 স্পটের যোগ্য বলে মনে করেন।

মহিষ বিল

বেকহ্যামের হয়ে যে তৃতীয় দলটি খেলতে পারে তা হ’ল বাফেলো বিল। জোশ অ্যালেনের সাথে তার প্রাইমে, যখনই সম্ভব তাদের চারপাশে অস্ত্র রাখা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রশস্ত রিসিভার কেওন কোলম্যান এবং ফ্রি-এজেন্ট স্বাক্ষরকারী জোশুয়া পামার বাফেলোর গভীরতার চার্টের শীর্ষে রয়েছেন, যখন নির্ভরযোগ্য প্রশস্ত খলিল শাকির গোড়ালি ইনজুরিতে উঠে এসেছেন। দীর্ঘকালীন ক্যারোলিনা প্যান্থার্স রিসিভার কার্টিস স্যামুয়েলও এই মিশ্রণে রয়েছেন তবে হ্যামস্ট্রিং অসুস্থতার সাথে মোকাবিলা করছেন এবং অতীতে আঘাতের দুর্দশা ছিল।

শাকিরের বাইরে, আপনি পজিশন গ্রুপের বাকি অংশ থেকে কী পেতে যাচ্ছেন তা জানা শক্ত। বেকহ্যাম সম্ভবত কোনও প্রতিযোগীর সাথে যোগ দিতে চাইবেন বা কোথাও তিনি 2024-25 সালে ডলফিনের সাথে তার চেয়ে বেশি কারণ খেলতে পারেন, তাই বিলগুলিতে নজর রাখুন।



