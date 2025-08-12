তিনটি পয়েন্ট লায়নে স্ক্র্যাচ আনা হয়

তিনি মন্টেরে একটি তীরন্দাজের ভুল সুবিধা নিয়েছে গার্সিয়াকে মিনিট 13 “থুতু” এর একটি শট জার্মান বার্টেরামে এবং এটি দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল “টেকাতিটো” করোনা, বলটি ধাক্কা দিতে এবং গ্যাংয়ের পক্ষে 1-0 করতে।
পুরোপুরি ব্যবহার না করেই রয়্যালস শীঘ্রই ম্যাচে তাদের দ্বিতীয় গোলটি পেয়েছিল, যখন 30 ‘এ, ফিটলড একটি বল ফাঁস রিকার্ডো শেভেজ ডানদিকে, স্পিড বাই সাইডটি তার চিহ্নটি নিয়েছিল এবং 2-0 এর জন্য একটি কামান নিয়েছিল।
রায়াদোস তৃতীয়টির কাছাকাছি ছিল, কিন্তু সেরা উত্তরের সুবিধাটি প্রসারিত করতে তিনি 32 ‘তে তার শটকে দিকনির্দেশ বা শক্তি দিতে ব্যর্থ হন।
লেন তিনি 44 মিনিটে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফল হন, তবে রোজেলিও কর্ডস মারা যায় তিনি স্থানের বাইরে ছিলেন, তাই তাঁর টীকাটি বাতিল করা হয়েছিল।
দ্বিতীয়ার্ধের জন্য, জন্তু চেষ্টা করেছিল মন্টেরেপরে ফিটলড এলাকায় সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি, তবে ক্যানেলস একটি বাম -শট শট থেকে, তিনি 60 ‘গোল করেছিলেন।
পান্না ডি এর একটি লক্ষ্যকে ধন্যবাদ 3-1 সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষমরিং আরসিলাযিনি সবেমাত্র পরিবর্তনে প্রবেশ করেছিলেন, যখন তিনি গ্রামাঞ্চলের বাম দিক থেকে একটি বল পেয়েছিলেন, কেন্দ্রটি কেটে ফেলেছিলেন এবং একটি কৌশল নিয়েছিলেন যা ডান পোস্টের গোড়ায় এম্বেড করা ছিল।
জন্তুটি সভার চূড়ান্ত প্রান্তে চাপটি রেখেছিল, কিন্তু রায়াদোস তিনি 88 ‘তে চতুর্থ গোল করতে চলেছিলেন, কখন ফিটলড অর্ধ -টার্নের বাম পোস্ট কিনুন।
এইভাবে, দল টরেন্ট তিনি বিজয়ে ফিরে এসেছিলেন, তার তৃতীয় বিজয়কে সংযুক্ত করেছিলেন খোলার 2025 এবং এটি শ্রেণিবিন্যাসের শীর্ষে থাকতে 9 পয়েন্টে পৌঁছেছে।