সঞ্জয় মঞ্জ্রেকর জাসপ্রিট বুমরাহের কাজের চাপ বিতর্কে বোম্বশেল ফেলে দেন
“তিনি অবশ্যই আপনার ফ্রন্টলাইন বাছাই করবেন না …”- সঞ্জয় মঞ্জ্রেকর জাসপ্রিট বুমরাহের কাজের চাপ বিতর্কে বোম্বশেল ফেলে দেন

সঞ্জয় মঞ্জ্রেকর মনে করেন জাসপ্রিট বুমরাহকে অবশ্যই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য সামঞ্জস্য করতে হবে, অন্যভাবে নয়।

নামী ক্রিকেটের ভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জ্রেকর জাসপ্রিট বুমরাহের কাজের চাপকে ঘিরে বিতর্ক সম্পর্কে তার মতামত ভাগ করেছেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মনে করেন যে ধারাবাহিকভাবে ভারতের জন্য পরীক্ষা খেলতে সক্ষম হওয়ার জন্য বুমরাহকে তার ফিটনেস উন্নত করা উচিত।

এই মাসের শুরুর দিকে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি 2025 এর সমাপ্তির পর থেকে বুমরার ওয়ার্কলোড পরিচালনা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ড ট্যুরের সময় রাইট আর্ম আর্ম পেসার ভারতের হয়ে মাত্র তিনটি গেম খেলেছিল। সিরিজের আগে, তাকে পাঁচটি গেমের মধ্যে কেবল তিনটি খেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

সিনিয়র ভারতীয় পেসার দুটি পাঁচটি উইকেট হাউস সহ তিনটি গেম জুড়ে 14 উইকেট বেছে নিয়েছিল। যাইহোক, কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার ওভালে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম টেস্ট মিস করার জন্য এবং দুটি গেম মিস করার জন্য বুমরাহকে নিন্দা করেছিলেন। সিরিজের পরাজয় এড়াতে ভারতের যে কোনও মূল্যে চূড়ান্ত টেস্ট জিততে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, বুমরাহ যে তিনটি টেস্ট খেলেছে তার কোনওটিই জিততে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত। এডবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে এবং ওভালে পঞ্চম টেস্টে তাঁর অনুপস্থিতিতে মোহাম্মদ সিরাজ তাদের বিজয়গুলিতে গাইড করার জন্য পাঁচটি উইকেট হাওলকে পেয়েছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট অবশ্যই জাসপ্রিট বুমরাহের জন্য সামঞ্জস্য করা উচিত নয়: সঞ্জয় মঞ্জ্রেকার

সঞ্জয় মাঞ্জ্রেকার
লখনউ, ভারত – ২৯ শে অক্টোবর: আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ভারত ২০২৩ -এর সময় ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ সালে ভারতের লখনউতে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জ্রেকার। (ছবি গ্যারেথ কোপালি/গেটি চিত্র দ্বারা)

হিন্দুস্তান টাইমসের জন্য তাঁর কলামে মঞ্জরেকার লিখেছেন যে বুমরাহকে যদি তিনি একের পর এক কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে না পারেন তবে নির্বাচকরা ফ্রন্টলাইন পেসার হিসাবে বিবেচিত হবে না। তিনি আরও যোগ করেছেন যে অন্যান্য বোলারদের এমন দৃশ্যে তাঁর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

“যদি তিনি একের পর এক বা কখনও কখনও দুটি ম্যাচ খেলতে না পারেন তবে তিনি অবশ্যই আপনার ফ্রন্টলাইন পিক হতে পারবেন না। খেলোয়াড় যারা ম্যাচ ফিট, তারা খেলতে আগ্রহী, খেলতে এবং পারফর্ম করতে আগ্রহী, তাদের জন্য একজন অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়ের উপরে যে কোনও দিন বাছাই করা উচিত,” তিনি লিখেছেন।

“এটি এই জাতীয় উত্সাহী খেলোয়াড়দের আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে। এটি গ্রহণের পক্ষে আদর্শবাদী অবস্থান নয়, তবে এটি একটি দলের খেলাধুলার দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক,” তিনি যোগ করেছেন।

তদুপরি, মঞ্জ্রেকার গণনা করেছিলেন যে ভারতের হয়ে পরীক্ষা খেলতে চাইলে বুমরাহকে তার ফিটনেসের মাত্রা উন্নত করতে হবে। 60০ বছর বয়সী এই যুবক আরও উল্লেখ করেছেন যে এটি বুমরাহ যাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য সামঞ্জস্য করা দরকার, তদ্বিপরীত নয়।

“বুমরাহর ক্ষেত্রে, যাদের মধ্যে আমি একজন অনুরাগী, তিনি যদি সত্যিই ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট পরিবেশন করতে চান তবে দীর্ঘায়ু এবং স্থায়িত্ব তাঁর পক্ষে একটি আবশ্যক, এটি সর্বোপরি, একজন দুর্দান্ত অ্যাথলিটের সত্যিকারের পরীক্ষাটি এখনও 100% ফিট এবং বিতরণ না হলেও আপ আপ করা উচিত,” তিনি লিখেছেন।

“ভারতীয় ক্রিকেট অবশ্যই বুমরাহ, বুমরাহর জন্য সামঞ্জস্য করা উচিত নয়। অর্থাৎ তিনি যদি চান। যদি কিছু শক্ত পছন্দ করে বা তার ফিটনেসে আরও কঠোর পরিশ্রম করে, এই ফিটনেস বারটি যে কোনও স্তরের কাছে উত্থাপন করা যেতে পারে, যেমন সমস্ত দ্রুত বোলিং গ্রেটস তাঁর আগে করেছেন,” মনজ্রেকর আরও যোগ করেছেন।

ভারতীয় পেসার ভুবনেশ্বর কুমারও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের উপর বুমরাহের আহ্বানকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে তিনটি ফর্ম্যাটে ধারাবাহিকভাবে খেলাই চ্যালেঞ্জিং।

বিপরীতে, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন এবং দিলীপ বেঙ্গসারকর বুমরাহের সিদ্ধান্তকে নিন্দা করেছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গেমের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২০২৫ সালে কেন সিনিয়র ইন্ডিয়ান পেসার নিজেকে বিশ্রাম দেননি তা ভেবেগারকর প্রশ্ন করেছিলেন।

জাসপ্রিট বুমরাহ ইঞ্জিনি বনাম ইন্ড সিরিজে কয়টি পরীক্ষা খেলতেন?

জাসপ্রিট বুমরাহ ইঞ্জি বনাম আইএনডি সিরিজের সময় তিনটি পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

জাসপ্রিট বুমরাহ এনজি বনাম ইন্ড টেস্ট সিরিজের সময় কয়টি উইকেট বেছে নিয়েছিলেন?

জাসপ্রিট বুমরাহ এএনজি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের সময় তিনটি খেলায় 14 উইকেট বেছে নিয়েছিলেন।

ইঞ্জিন বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট-গ্রহণকারী হিসাবে কে শেষ করেছেন?

মোহাম্মদ সিরাজ (২৩) ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট-গ্রহণকারী হিসাবে শেষ করেছেন।

