তিনি আমার চেয়ে ভাল ছিলেন, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তিনি বার্সেলোনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন – মেসিতে পেদ্রি
বার্সেলোনা মিডফিল্ডার পেদ্রি বলেছেন যে লিওনেল মেসি বার্সেলোনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তা জানতে পেরে তিনি হতবাক হয়েছিলেন।

মেসি ঘটনাস্থলে বিস্ফোরিত হওয়ার আগে কাতালানদের র‌্যাঙ্কের একটি পণ্য ছিল।

লা পুলগা বার্সেলোনা, স্পেন এবং বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

তবে ক্লাবটি তার চুক্তি বাড়ানোর পরে তিনি ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে ফ্রি এজেন্ট হিসাবে ছেড়ে যান।

পেদ্রি 2019 সালের গ্রীষ্মে লাস পালমাস থেকে বার্সেলোনায় চলে এসেছিলেন এবং দুটি মৌসুমে লিওনেল মেসির সাথে পিচটি ভাগ করে নিয়েছিলেন।

স্পেনিয়ার্ড বার্সেলোনায় মেসির পাশাপাশি 47 টি গেম খেলেছিল।

তিনি ফ্রান্স ফুটবলকে মুন্ডো ডিপোর্তিভোর উদ্ধৃত হিসাবে বলেছিলেন যে তিনি সর্বদা পিচে মেসির সন্ধান করেন।

“আমি সবসময় বলটি মেসির কাছে দিয়েছিলাম। স্পষ্টতই তিনি আমার চেয়ে ভাল ছিলেন।

“লিও মেসি চলে যাওয়ার সময় এটি একটি হতবাক হয়েছিল। আমি অলিম্পিকে খেলছিলাম, এবং বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসুবিধা হয়েছিল।”

মেসি পিএসজির হয়ে বার্সেলোনা ছেড়ে দুটি মৌসুমে দু’বার ফরাসী লিগ জিতেছিলেন।

2023 সালে, তিনি পিএসজি থেকে আবারও একজন ফ্রি এজেন্ট হিসাবে ইন্টার মিয়ামিতে যোগদান করেছিলেন।



