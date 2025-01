“তিনি এই ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী আফ্রিকান লোক” – কিউবানার প্রধান ধর্মযাজক টুন্ডে এডনাটকে স্বাগত জানিয়েছেন কারণ তিনি ব্লগারের জন্মদিনের পার্টিতে বিশাল ভিড়ের ভিডিও শেয়ার করেছেন

নাইজেরিয়ান সেলিব্রেটি বর্মন কিউবানা চিফ প্রিস্ট বিখ্যাত ব্লগার এবং প্রাক্তন গায়ক টুন্ডে এডনাটের গুণগান গাইছেন।

তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে, কিউবানা টুন্ডের জন্মদিনের পার্টিতে ব্যাপক ভিড়ের একটি ভিডিও শেয়ার করেছে কারণ তিনি তাকে ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী আফ্রিকান লোক ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে টুন্ডে তার জন্মদিনের সাথে তার অবস্থান থেকে পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এটিকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে টুন্ডে কবজ ব্যবহার করছেন কিনা কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে অন্য কেউ এমনটি করেনি।

“@mazitundeednut এই আইজিতে সবচেয়ে শক্তিশালী আফ্রিকান লোক। বন্ধুটি তার জন্মদিনের সাথে তার অবস্থান থেকে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে; এটা খুবই অবাস্তব ই বি লাইক জুজু; এই প্ল্যাটফর্মে কেউ আসলে এটি করতে পারে না। দেম দে সেলিব্রেট কে কোন দে পাওয়া যায় না। শুভ জন্মদিন Hommie আসাবা আপনার জন্য খুব সক্রিয় @clubxhrine 2:0 দমবন্ধ!!! @jeriqthehussla @spyro__official @boypee__ @heisyagaa Go Soon Mount Stage We just Dey Start, It’s Going”।

বছরের পর বছর ধরে, টুন্ডে এডনাটের জন্মদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবচেয়ে প্রত্যাশিত পাবলিক ফিগারের জন্মদিনের একটি হয়ে উঠেছে।

গত বছর, তার জন্মদিন উদযাপনের জন্য, বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ওবি কিউবানা তাকে দুটি ব্র্যান্ডের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ফোন, স্যামসাং উপহার দিয়েছেন, যার প্রতিটির মূল্য N3,000,000-এর বেশি। টুন্ডে প্রকাশ করেছেন যে ব্যবসায়ী তাকে তার ব্লগিং ব্যবসার জন্য বিশ্বের সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

2023 সালে, তার 37 তম জন্মদিনের জন্য, বিখ্যাত ব্লগার সারা বিশ্বে প্রায় 15টি বিভিন্ন স্থানে পার্টি থ্রো করেছিলেন৷ ব্লগার তার বন্ধুদের গরু হত্যা করতে এবং তার সম্মানে 10টি নাইজেরিয়ান রাজ্য এবং ভারতের কিছু শহরে, দক্ষিণ আফ্রিকা, লন্ডন, বেলজিয়াম, আটলান্টা, রাশিয়া, ঘানা এবং সিয়েরা লিওনে পার্টি নিক্ষেপ করেছিল৷

তার জন্মদিনের পার্টিতে, তিনি একজন তরুণ নাইজেরিয়ানের জীবন পরিবর্তন করেছিলেন কারণ তিনি তাকে একটি নতুন গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

যুবক, যে তার ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, বিজয়ী হিসাবে তার নাম ঘোষণা করার পরে মঞ্চে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

একটি ভিন্ন খবরে, আসন্ন গায়ক স্পাইরো প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে টুন্ডে এডনাট তার কাছে পৌঁছেছেন এবং তার সঙ্গীত ক্যারিয়ারে সহায়তা করেছেন। গায়ক তার সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক প্রাক্তন গায়ককে প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তার “হু ইজ ইয়োর গাই” গানটি প্রকাশের পরে, টুন্ডে তাকে ফোন করেছিলেন পরবর্তী কী এবং কীভাবে তিনি সাহায্য করতে পারেন তা জিজ্ঞাসা করতে। এরপর তিনি বিভিন্ন ধরনের শিল্পীর পরামর্শ দেন যাদের সাথে তিনি কাজ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গায়ক তিওয়ার সাথে যুক্ত করেন।

তার দিনটিকে সফল করার জন্য, ওবি কিউবানা, পিস্কয়ার এবং আরও অনেক কিছু টুন্ডে এডনাট, গরু উপহার দিয়েছিল। টুন্ডে কিউবানা থেকে ছয়টি গরু এবং N5 মিলিয়ন টাকা পেয়েছে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েটোতে জন্মদিন উদযাপনের জন্য Psquare থেকে একটি বড় গরুর পাশাপাশি D’banj থেকে আরেকটি গরু পেয়েছেন।