“তিনি এত বড় বাচ্চা”-ডেভিডো এবং চিয়োমার প্রতিক্রিয়া ট্রেইল লাইভ-আপ ভিডিও

এই উইকএন্ডে সমস্ত সংগীত তারকা, ডেভিডো এবং তার প্রিয় মহিলা, চিওমার জন্য এবং আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছি বলে মনে হয় না।

এই দম্পতি, যারা মায়ামিতে একটি দুর্দান্ত সাদা বিবাহের অনুষ্ঠানে আমি করি, তারা তাদের বড় দিনের আগে ইন্টারনেটে উত্তেজনা পোষণ করে চলেছে।

ডেভিডো এবং চিওমার পছন্দসই ভিডিও

অনলাইনে একটি ভিডিও তৈরির ভিডিওতে, ডেভিডো তার বিশেষ মহিলার সাথে প্রিয় ভিডিওতে ধরা পড়েছিলেন। গায়ককে কল পেয়ে চিওমার মাথায় মাথা রেখে যেতে দেখা গেছে। এক পর্যায়ে, ডেভিডো চিয়োমাতে ফিসফিস করে বললেন।

একজন আইজি_লভ লিখেছেন, “তিনি এখনও প্রতারণা করবেন

একটি দাগহীন 43 লিখেছেন, “আমি আমাকে একজন সমাপ্ত মানুষকে ভালবাসি

একজন চিসোমোকোয়া লিখেছেন, “God শ্বর শিশু মামা সাহায্য করতে পারেন

একজন চিওমাদিজিটালভা লিখেছেন, “ওবো দে কান্নার

একজন আইটিজ_ ওয়েন্ডাইফ্রেশ লিখেছেন, “একজন সমাপ্ত মানুষ

একজন ক্রিস্টি_আউগাস্টাইন 8 লিখেছেন, “তাঁর খুশির জায়গা

একজন ডিজি_বি লিখেছেন, “দয়া করে কারও উচিত শিশুর মামাস ওও পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষত সোফিয়া

একজন ব্রাউনওয়ালস লিখেছেন, “সত্যিকারের ভালবাসা। তাদের রসায়ন দে আমার মাথা ফেটে

একজন ত্রিশ্রেকে লিখেছেন, “আমি আজকাল চিওমা থেকে একাকী হয়ে যাচ্ছি শা! নাহ ডেভিড দে গ্র্যান্ড ইশারা

একজন অন্তর্বাসের একটি অন্তর্বাস লিখেছেন, “ডেভিডো এত বড় বাচ্চা

একজন ফ্যাঙ্কসবাবে লিখেছেন, “একজন সমাপ্ত মানুষ আমি স্ট্যান”।

কয়েক ঘন্টা আগে, ডেভিডো তার মহিলা চিয়োমার প্রতি তার দেহে তার নামটি উলকি আঁকার মাধ্যমে তার ভালবাসা প্রমাণ করেছিলেন। ইস্রায়েল ডিএমডাব্লু এর ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ডেভিডো তার প্রাক-বিবাহের ফটো শ্যুটে ধরা পড়েছিল যে তিনি তার স্ত্রীর তৈরি উলকিটি দেখিয়েছিলেন। গায়ক তার শরীরে চিওমার নাম লিখেছিলেন।

কোনও সন্দেহ নেই যে ডেভিডো এবং চিয়োমার বিয়ে সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে। তাদের ছেলের মৃত্যু থেকে ডেভিডোর বেশ কয়েকটি প্রতারণামূলক কেলেঙ্কারী পর্যন্ত এই দম্পতি আরও শক্তিশালী করে চলেছে।

এই দম্পতি এখন যমজ সন্তানের সাথে আশীর্বাদ পেয়েছেন, যারা একই মাসে তাদের প্রথম পুত্র, ইফানিয়ি অ্যাডেলিকে মারা গিয়েছিলেন তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

কয়েক মাস আগে একটি সাক্ষাত্কারে, ডেভিডো আর কখনও প্রতারণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে তিনি তাঁর ফিল্যান্ডারিং উপায়গুলি নিয়ে অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়েছিলেন এবং যেমনটি একটি নতুন পাতা পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও, সাক্ষাত্কারে, ডেভিডো চিওমাকে তার সাফল্যের গল্পের পিছনে থাকার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে যখনই তিনি তার সাথে লড়াই করেন তখন তার ব্যবসা সর্বদা ভোগ করে। তিনি চিওমারকে তাঁর অন্যদের কাছে ভাল সৎমন্ত্রী হওয়ার জন্যও প্রশংসা করেছিলেন এবং তার এবং হেইলির মধ্যে একটি মিষ্টি মুহুর্তের কথা স্মরণ করেছিলেন।

স্মরণ করুন যে জুনে, গত বছর, ডেভিডো চিয়োমার সাথে তাঁর traditional তিহ্যবাহী বিবাহের জন্য লাগোসকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বছরের অনেক বিয়ের বিবাহের সাথে লেগোস এবং ওসুন রাজ্য গভর্নর, আইএফইর ওনি, বিলিয়নেয়ার ব্যবসায়ী এবং অনেক সেলিব্রিটি উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন।

চিয়োমার বাবা -মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ডেভিডো তাঁর স্ত্রীর জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাকে রক্ষা করার, তাকে শ্রদ্ধা করার এবং তাকে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে এটি তার জন্য আজীবন আশ্বাস।

