তিনি কেন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ এবং এর ভবিষ্যতে যোগদান করেছেন সে সম্পর্কে ‘স্বামীটোক’

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

এক্সক্লুসিভ – চারজনের মধ্য -পশ্চিমা পিতা স্টিভেন শেনবার্গ হলেন সাধারণ টিকটকার নয়।

“হিসাবে ভক্তদের কাছে বেশি পরিচিত”স্বামী“শেনবার্গ তার পরিবার সম্পর্কে তার মিষ্টি, সংক্ষিপ্ত ভিডিওগুলির সাথে বা দিনের পপ সংস্কৃতি প্রবণতার বিষয়ে মন্তব্য করে একটি বিশাল অনুসারী জিতেছে But তবে এই শিকাগো পরিবারের লোকটিকে অ্যাপটিতে কী আকৃষ্ট করেছে যা এখন 400k এরও বেশি অনুগামীদের গর্বিত একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে প্রথম স্থানে?

“পপ সংস্কৃতি আমার আগ্রহ ছিল,” শেনবার্গ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “অবশ্যই আছে। আমি সর্বদা এটি অনুসরণ করেছি। আপনি যদি চান তবে জিটজিস্টের কাছাকাছি থাকুন But তবে, আপনি জানেন, আমি সবসময় মজার লোক হওয়ার চেষ্টা করেছি, যদি আপনি চান। আপনি বিয়ে করেন, আপনার বাচ্চা এবং এর মতো জিনিস রয়েছে “”

শেনবার্গ বলেছিলেন যে তিনি কোভিড -১৯ মহামারী হিট হওয়ার আগে শিকাগোর একটি ইম্প্রোভ স্কুল দ্বিতীয় সিটিতে সময় কাটিয়েছিলেন। সেই অন্ধকার সময়ে একটি কৌতুক আউটলেট অনুসন্ধানে, তিনি টিকটোককে ডাউনলোড করেছিলেন, “আমেরিকার বাকি অংশের মতো”।

ট্রাম্প বলেছেন মাইক্রোসফ্ট টিকটটক অর্জনের জন্য আলোচনায়

খুব শীঘ্রই, তিনি অ্যাপটিতে নিজের কুলুঙ্গি খোদাই করেছিলেন।

“এবং আমি সামগ্রী পোস্ট করা শুরু করেছি,” তিনি বলেছিলেন। “এবং সেই সময় এবং সম্ভবত আজও এখনও, সেখানে সহস্রাব্দের একটি বিশাল দল ছিল না And এবং তারপরে ছিল না-সেখানে ডাবল-ক্লিক করার জন্য, সেখানে প্রচুর সহস্রাব্দ বাবা ছিল না বাবার বিষয়বস্তু বা স্বামীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে পোস্ট করা তাই আমি যেখানে কিছু প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছি এবং এটি সেখান থেকেও এটি বন্ধ করে দিয়েছে “”

পুরো সময়ের চাকরির সাথে একজন বাবা কখন টিকটোকস পোস্ট করার সময় পান?

“বিবাহিত, আমরা চারটি বাচ্চা পেয়েছি। আমরা একটি 5 বছর বয়সী, একটি 3 বছর বয়সী এবং তিন মাস বয়সী দুটি যমজ পেয়েছি So তাই স্পষ্টতই এটি সেখানে অনেক সময় নেয়,” তিনি হেসেছিলেন। “এবং আমারও একটি সাধারণ কাজ রয়েছে – এমন একটি কাজ যা আপনি জানেন, আমাকে traditional তিহ্যবাহী সময়ে অফিসে রাখে, আপনি জানেন যে 8 থেকে 4 বা 5 এর মতো বিছানা। টিকটোক।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তার প্রিয় পপ সংস্কৃতি গল্পটি বেছে নিতে জিজ্ঞাসা করে, শেনবার্গ অ্যাপটিতে বাবার প্রস্তাব দেওয়ার আরও একটি সুযোগটি দখল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি স্পেনসার প্র্যাট এবং হেইডি মন্টাগ দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন, দু’জন প্রাক্তন রিয়েলিটি স্টার যার বাড়িটি হাজার হাজারের মধ্যে একটি ছিল যা ক্যালিফোর্নিয়ার বন্য আগুনে পুড়ে গেছে। পুনর্নির্মাণের জন্য তহবিল অর্জনের প্রয়াসে, স্পেনসারের টিকটোকের আরও উপস্থিতি রয়েছে এবং হেইডির পুরানো পপ সংগীত প্রচার করছেন। অ্যালবামটি অপ্রত্যাশিতভাবে আইটিউনস এবং স্পটিফাই চার্টের শীর্ষে গুলি করেছিল, তবে স্পেন্সার স্বীকার করেছেন যে এটি কোনও লাভে পরিণত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত নন।

শেনবার্গ বলেছিলেন, “এখন স্পেনসার হেইডির সংগীতকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যা করছে, তাকে কেবল এতটা আপেক্ষিক বলে মনে হচ্ছে,” শেনবার্গ বলেছিলেন। “এবং আপনি জানেন, তিনি কেবল একজন বাবা হয়ে যাচ্ছেন, আপনি জানেন, এটি তার পরিবারের জন্য কাজ করুন এবং তার জিনিসগুলি ফিরে এবং তার বাড়িটি ফিরে পেতে পারেন And শিকাগো তিনি এবং তাঁর পরিবারের জন্য। “

জেনার জেড প্রভাবশালীরা টিকটোককে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাই

“এবং আমি বাবা একটি চেহারা তৈরি করতে ভালবাসি,” শেনবার্গ যোগ করেছেন। “যখন আমি প্রথম শুরু করেছি, তখন বাবা বাবার বিষয়বস্তু তৈরি করার মতো অনেক বেশি ছিল না, প্রচুর সহস্রাব্দ, বাবা But তবে এখন আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন আপনি এই বাবা প্রচুর পরিমাণে পপ আপ করেছেন You আপনি এমনকি ম্যাটের মতো দেখতে পাচ্ছেন লিনার্ট – তিনি ফুটবলের মাঠ থেকে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর প্রচুর সামগ্রী – যদিও এখনও ক্রীড়া -সম্পর্কিত – তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এবং তাদের সন্তানের সাথে বা তাঁর সাথে হিপ সার্জারি করতে এবং বাবা হয়ে চলাচল করে এবং ঘুরে বেড়াতে হবে। আপনি জানেন, এই জিনিসগুলি দেখতে মজাদার। ভাল বাবা হওয়া দেখতে কেমন লাগে তা দেখিয়ে অন্যান্য বাবা সত্যিই অনলাইনে এবং খোলামেলাভাবে দেখানো দেখে মজাদার “”

টিকটোক পরিষেবা অস্থায়ীভাবে 18 জানুয়ারী বন্ধ হয়ে গেছে, হাজার হাজার প্রভাবশালী তাদের জীবিকা নির্বাহ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তবে অ্যাপটি এক দিনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। শেনবার্গ বলেছিলেন যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

“আপনি জানেন, আমার জন্য, স্পষ্টতই আমি টিকটোককে ভালবাসি,” তিনি ফক্স ডিজিটালকে বলেছেন। “সুতরাং, আপনি জানেন, আমি এখানে বসে বলব না এবং বলব যে আমি হতাশ হইনি, বিশেষত শেষের দিকে আমার ধরণের জনপ্রিয়তার সাথে আমার ধরণের উত্সাহের সাথে, এটি এক ধরণের অনুভূত হয়েছিল, ওহ, আপনি জানেন But তবে, যদি কিছু না হয় আরও, আমি একটি উচ্চ নোটে শেষ করছি…

“সুতরাং, যদি এটি সত্যই এটির শেষ হতে চলেছে – আবার, যদিও কিছু হতাশায়, আমি আমার টুপি ঝুলিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছিলাম যে আমি কিছু সত্যই মানের ভিডিও রেখেছি, আশা করি কিছু লোককে হাসিয়ে দিয়েছিল, উত্সাহিত করেছে হতে পারে আরও কয়েকজন, এবং সাধারণত একটি দুর্দান্ত ছিল, আপনি জানেন, অ্যাপটিতে চার বা পাঁচ বছর, “তিনি আরও বলেছিলেন। “সুতরাং, আমি এটিই এটি দেখেছি I “

টিকটোক প্রভাবশালীরা শোকের প্ল্যাটফর্ম, সুপ্রিম কোর্টের রায় দেওয়ার পরে অশ্রুতে ভেঙে পড়েছে: ‘এফ-কে এই দেশ’

তবে সমস্ত টিকটোক প্রভাবশালীরা গ্রহণ করেনি আসন্ন শাটডাউন সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি না করা হলে আবেদন নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন বহাল রাখার পরে জনপ্রিয় চীনা মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এত ভাল। কেউ কেউ এমনকি উন্নয়নের বিষয়ে অশ্রুতে নিজের ভিডিও পোস্ট করেছেন।

“আমি কেবল একটি সমাধান চাই যেখানে এটি টিকটোককে বাঁচিয়ে রাখে,” শেনবার্গ বলেছিলেন। “এটি আমার পক্ষে স্পষ্টতই দুর্দান্ত হবে – কেবল এমন কেউ হিসাবে নয় যে বিষয়বস্তু রেখেছেন, কেবল এটির ভোক্তা হিসাবে। আবারও, এটিতে ফিরে যাবেন না, তবে আমি যখন সম্পর্কিত বিষয়গুলি খুঁজে পেতে চাই, আমি মনে করি জিনিসগুলি আমি মনে করি কুল, ফ্যাশন, টিপস এবং কৌশলগুলি এবং আপনি জানেন যে এটি গুগল। , এবং আপনি তাদের দিকে তাকান, ‘আরে, আসলে এখানে সঠিক উত্তর কী?’ … বা, ‘আমার বাচ্চা এখন যা করছে তা কি আপনিও এটি দেখছেন?’

“এই ধরণের সম্প্রদায়টি একত্রিত হয় যা প্রকৃত মানুষ,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এটি আবারও গুগলের প্রতিক্রিয়া বা এআই প্রতিক্রিয়া নয় … আপনি এটি অনুভব করতে পারেন You আপনি এটি শুনতে পারেন You আপনি এটি দেখতে পারেন And এবং এটিই আমি টিকটোক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করি And এটি চলে গেছে, কেবল অন্যান্য ব্যক্তিরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তা শুনতে এবং ভাগ করে নিতে সক্ষম হচ্ছেন। “

টিকটোক আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় পড়ুন – অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারী, এখানে ক্লিক করুন

যদিও সোশ্যাল মিডিয়া সমস্ত বয়সের জন্য একটি মজাদার সরঞ্জাম হতে পারে, তবে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি কীভাবে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। কিছু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছেন যে পছন্দ, মনোযোগ ইত্যাদির জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রয়োজন, বাচ্চাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের স্ব-মূল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আসলে, এক ডজনেরও বেশি রাজ্য এবং ওয়াশিংটন, ডিসি থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলের দ্বিপক্ষীয় জোট, টিকটকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা অক্টোবরে, শর্ট-ফর্ম ভিডিও অ্যাপটি বাচ্চাদের প্রতি আসক্তিযুক্ত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং তরুণ ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

এই উদ্বেগগুলি মাথায় রেখে, শেনবার্গকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার নিজের বাচ্চাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছিনতাই শুরু করার অনুমতি দিতে কোন বয়স শুরু করবেন।

“আপনি জানেন, ভাগ্যক্রমে আমরা এখনও সেখানে নেই,” তিনি বলেছিলেন। “আবার, সবচেয়ে বয়স্ক শিশুটি পাঁচটি। সুতরাং আমাদের এই কথোপকথনগুলি করার আগে আমাদের কিছুটা সময় আছে And এবং এটিই আমার স্ত্রী এবং আমি কেবল আমাদের নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমাদের পরিবারের পক্ষে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। সুতরাং, আপনি আবার জানেন যে অন্য লোকেরা তাদের পছন্দ, স্পষ্টতই এবং আমার স্ত্রীকে কখন এবং কোথায় এবং কোথায় এবং আপনি জানেন, এটি একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। “

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

শেনবার্গ বলেছিলেন যে ২০২৫ সালে তাঁর টিকটোক ভক্তরা তাদের পছন্দসই গ্যাগগুলি আরও আশা করতে পারেন এবং সম্ভবত কয়েকটি অবাক করে দিয়েছিলেন, তাঁর উচ্চ প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন ল্যান্ডন বার্কারের সাথে “বন্ধুত্বপূর্ণ” ঝগড়ারকার ট্র্যাভিস বার্কার পুত্র।

“এই বছর আমি যে সহস্রাব্দ জ্যামগুলি আপনি শুনেছেন তা চালিয়ে যেতে পছন্দ করব – আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের বছরগুলির গানগুলি যা এতটা নস্টালজিক ছিল এবং এখনও আমাদের রক্তে চালিত হয়েছিল,” তিনি টিজ করেছিলেন। “আমি তাদের বাইরে ঠেলা চালিয়ে যেতে চাই। ফ্রে সবেমাত্র কিছু ট্যুর তারিখ প্রকাশ করেছে, তাই সম্ভবত সেখানে কিছু সুযোগ রয়েছে And এবং তারপরে সাধারণত বাবা, স্বামী হওয়ার বিষয়ে কথা বলা চালিয়ে যান I আরও বিষয়বস্তু এবং সত্যই কেবল আবার প্রসারিত হচ্ছে, আমরা এখানে এই বাড়িতে কী করি এবং এটি চারজনের বাবা হওয়ার মতো কী “”