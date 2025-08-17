তিনি গট নেক্সট: উইমেনস স্পোর্টসে historic তিহাসিক প্রথম দিকের পিছনে ভ্যানকুভারে প্রতিষ্ঠাতা সমাবেশ

রজার্স অ্যারেনা শুক্রবার রাতে প্রথম হোস্ট ছিলেন: ভ্যানকুভারে ডাব্লুএনবিএর উদ্বোধনী নিয়মিত মরসুমের খেলা।
টিপ-অফের আগে, একটি ব্যক্তিগত প্রাক-গেমের জমায়েতের ভিতরে, সে পরের দিকে পেয়েছে প্রতিষ্ঠাতা জুলি স্মুল্ডার্স এবং জিল ট্রেসি একটি বার্তা আন্ডারলাইন করার জন্য অ্যাথলেট, এক্সিকিউটিভ এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের একটি পাওয়ার হাউস গ্রুপকে একত্রিত করেছিলেন – কানাডা মহিলাদের ক্রীড়াগুলির জন্য একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছে এবং এখন প্রদর্শিত হওয়ার সময় এসেছে।
বিদেশে পেশাদার বাস্কেটবল অভিনয় করা ইউবিসি থান্ডারবার্ডস প্রাক্তন শিক্ষার্থী স্মুল্ডার্স বলেছেন, এই ধারণার জন্য ধারণা সে পরের দিকে পেয়েছে গত বছর শুরু হয়েছিল যখন তিনি এবং ট্রেসি একটি বিক্রয়কৃত এনসিএএ উইমেনস ফাইনাল ফোর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এটি খ্রিস্টপূর্ব কানাডা ওয়েস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সাথে তুলনা করেছিলেন, যা মাত্র ৫০০ ভক্তকে আকর্ষণ করেছিল।
“আমরা ভেবেছিলাম, ‘আমরা কানাডায় কিছু করতে পারি। আসুন আমরা মহিলাদের ক্রীড়াগুলিকে উন্নত করি। আসুন আমরা মহিলাদের একটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করি,” স্মুল্ডার্স বলেছিলেন।
ব্যক্তিগত ইভেন্টটি কানাডিয়ান এবং উত্তর আমেরিকার খেলাধুলার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণ করেছিল: টরন্টো টেম্পোর সভাপতি তেরেসা রেঞ্চ এবং জেনারেল ম্যানেজার মনিকা রাইট রজার্স, এনবিএ কানাডা যোগাযোগ পরিচালক অ্যাশটন লরেন্স, পিডাব্লুএইচএল ভ্যানকুভার জেনারেল ম্যানেজার কারা মোরি এবং বিজনেস অপারেশনস ডিরেক্টর ট্যানিয়া ওলিম্পিয়ান ওলিম্পিয়ান এবং ক্যানডিয়ান ওলিম্প।
ডাব্লুএনবিএ খেলোয়াড়রা বেতন ইক্যুইটির জন্য কল করে
টেম্পো সন্ধ্যায়ও ঘোষণা করতে ব্যবহার করেছিল যে যখন তাদের উদ্বোধনী ডাব্লুএনবিএ মরসুমের টিপস পরের বছর বন্ধ ছিল, তখন তাদের নিয়মিত মরসুমের দুটি খেলা বিসি-তে খেলা হবে, কানাডার মহিলাদের বাস্কেটবলের জন্য আরও একটি historic তিহাসিক মাইলফলক চিহ্নিত করে।
গালাস হোস্টিং পরিবর্তে, সে পরের দিকে পেয়েছে স্মুল্ডার্স “গ্যালাসের ওপরে গেমস” বলে তার চারপাশে তার ব্র্যান্ডটি তৈরি করেছে। গ্রুপটি পিডাব্লুএইচএল ভ্যানকুভার হোম গেমসের ধারা 107 সহ মহিলাদের ক্রীড়া ইভেন্টগুলিতে উত্সর্গীকৃত ফ্যান বিভাগগুলি সংগঠিত করে।
এর অর্থ যখন সদস্যরা সংস্থায় যোগদান করেন, তারা কেবল ইভেন্টগুলিতে অংশ নেন না – তারা একসাথে স্ট্যান্ডগুলিতে প্রদর্শিত হয়।
“এটি মডেলিংয়ের আচরণ সম্পর্কে,” ট্রেসি বলেছিলেন। “পুরুষরা কয়েক দশক ধরে এটি করেছে – বন্ধুদের গ্রেপ্তার করে এবং গেমসে চলেছে We আমরা মহিলাদের খেলাধুলার জন্য এটি আদর্শ তৈরি করছি।”
এই মরসুমে প্রদেশের প্রথম পেশাদার মহিলা হকি ফ্র্যাঞ্চাইজি পিডাব্লুএইচএল ভ্যাঙ্কুভারের আগমনও চিহ্নিত করে। লীগ ইতিমধ্যে টরন্টো, অটোয়া এবং মন্ট্রিয়ালে রেকর্ড-সেটিং উপস্থিতি আঁকিয়েছে এবং এখন ভ্যানকুভার ভক্তদের নিজস্ব একটি দল রয়েছে।
কানাডায় ডাব্লুএনবিএ: টেরেসা রিচ আশা করছেন টরন্টো টেম্পো ‘একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবেন’
স্মুল্ডার্স এবং ট্রেসি বলেছিলেন যে তারা এই বছরের শুরুর দিকে পিডাব্লুএইচএল গেমসে জার্সিতে যুবতী মেয়েদের দেখে সংবেদনশীল ছিলেন। ট্রেসি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, “মহিলারা যখন বরফটি নিয়েছিলেন এবং জাতীয় সংগীত শুনেছিলেন তখন আমাদের গ্রুপে কোনও শুকনো চোখ ছিল না।” “আমরা এর আগে দেখিনি।”
মহিলাদের খেলাধুলায় দৃশ্যমানতার লড়াই দীর্ঘকাল ধরে চলছে। কয়েক দশক ধরে, মহিলাদের সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছিল: যুক্তরাজ্যে, মহিলাদের সকার 50 বছর ধরে নিষিদ্ধ ছিল।
উত্তর আমেরিকাতে, মহিলাদের প্রায়শই খেলতে “অক্ষম” বা “অযোগ্য” হিসাবে বরখাস্ত করা হত।
“সেই মানসিকতা রাতারাতি অদৃশ্য হয় না,” স্মুল্ডার্স বলেছিলেন।
কানাডায়, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। ক্রিস্টিন সিনক্লেয়ার বিশ্বের সর্বকালের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক গোল স্কোরার হয়ে ওঠেন, জাতীয় আবেগ হিসাবে মহিলাদের সকারকে সিমেন্ট করে।
মেরি-ফিলিপ পুলিনের ওভারটাইম বীরত্বগুলি তাকে “ক্যাপ্টেন ক্লাচ” হিসাবে পরিণত করেছিল, হকি ইতিহাসকে পুনর্লিখন করে।
এবং এখন, কানাডিয়ান সম্প্রচারকরা আরও বেশি মহিলা গেম বহন করছেন – সহ, এই বছর প্রথমবারের মতো, সমস্ত ইন্ডিয়ানা ফিভার ডাব্লুএনবিএ গেমস স্টার রুকি ক্যাটলিন ক্লার্কের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
“আপনি যদি এটি না দেখেন তবে আপনি বিশ্বাস করবেন না যে এটি সম্ভব,” স্মুল্ডার্স বলেছিলেন। “এখন কানাডা জুড়ে বাচ্চারা এটি দেখছে।”
‘সাহসী হতে, এবং সাহসী হতে’: ডাব্লুএনবিএ পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষমতায়িত করছে
স্মল্ডার্স তার ইউবিসির দিনগুলি স্মরণ করেছিলেন যখন মহিলাদের বাস্কেটবল দলকে পাতাল রেল খাওয়ানো হয়েছিল, যখন পুরুষদের দল স্টেক ডিনার পেয়েছিল। “আমরা কেবল কিছু পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ ছিলাম,” তিনি বলেছিলেন।
আজকের প্রজন্ম স্থায়ী হয় না।
“তারা তাদের আকারে জার্সি চায় They তারা দৃশ্যমানতা চায় They তারা সমতা চায়,” ট্রেসি বলেছিলেন। “তাদের কাছে মহিলারা কেবল ক্রীড়াবিদ। পিরিয়ড।”
স্মুল্ডার্স এবং ট্রেসির জন্য, ভক্ত, প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়াতে বার্তাটি পরিষ্কার: মহিলাদের খেলাধুলা কোনও অভিনবত্ব নয়, তারা ভবিষ্যত।
ফ্যান বিভাগ এবং ইভেন্টগুলির পাশাপাশি, সে পরের দিকে পেয়েছে শিক্ষার্থী-অ্যাথলিটদের জন্য বৃত্তি চালু করছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া থেকে স্নাতক প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ক্যারিয়ারের পাইপলাইন তৈরি করছে এবং অ্যাথলেট, এক্সিকিউটিভ, কোচ, উদ্যোক্তা এবং অনুরাগীদের একত্রিত করে এমন প্রাক-গেমের সমাবেশগুলি হোস্ট করে চলেছে।
সংগঠনের প্রতিটি পিডাব্লুএইচএল ভ্যানকুভার গেমটিতে 107 ধারা দিয়ে শুরু করে ডেডিকেটেড ফ্যান বিভাগগুলিও রয়েছে।
ভ্যানকুভারে প্রথম ডাব্লুএনবিএ গেম, বিসি -তে পিডাব্লুএইচএল হকি আগমন এবং আসন্ন উত্তর সুপার লিগ কেবল মাইলফলক নয়; তারা একটি আমন্ত্রণ।
এখন প্রশ্নটি হ’ল কানাডিয়ানরা কেবল ইতিহাসের জন্য নয়, পরবর্তী কী ঘটবে তার জন্য প্রদর্শিত হবে কিনা।
“গেমসে আসুন। সদস্য হন। আপনার বন্ধুদের বলুন,” স্মুল্ডাররা অনুরোধ করেছিলেন। ট্রেসি যোগ করেছেন: “সম্প্রদায় যত বড়, আমাদের প্রভাব তত বড়” “
