তিনি পামিরাসের বিরুদ্ধে করিন্থীয়দের অন্যতম বড় হাইলাইট ছিলেন

ব্রাজিলিয়ান কাপের জন্য গত বুধবার ()) রাতে পামিরাসের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়ের করিন্থীয়দের পারফরম্যান্স বিতরণ, সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আলভিনিগ্রা শ্রেণিবিন্যাসের একটি বড় নাম ছিল ম্যাথিউস বিডু।

বাম-পিছনে অ্যালিয়ানজ পার্কে স্কোরিংটি খোলে এবং ক্লাসিকটিতে অভিব্যক্তিপূর্ণ সংখ্যা উপস্থাপন করে, আন্তোনিও অলিভিরার কাস্টে এর গুরুত্বকে আরও শক্তিশালী করে।

ম্যাথিউস বিডু 82 মিনিটের জন্য মাঠে ছিলেন এবং উচ্চ স্তরের পারফর্ম করেছিলেন। সোফাস্কোর অ্যাপ্লিকেশন অনুসারে, তিনি একটি গোল করেছিলেন, একটি সিদ্ধান্তমূলক পাস দিয়েছিলেন, তিনি যে 36 টি পাস চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে 32 টি আঘাত করেছিলেন এবং দীর্ঘ পাসে তিনটি চেষ্টায় দুটি হিট করেছিলেন। এছাড়াও, তিনি যে চারটি ডুয়েল খেলেন তার মধ্যে তিনটি জিতেছিলেন এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাট করেছেন। প্ল্যাটফর্মে তাঁর নোটটি ছিল 8.1, ম্যাচের অন্যতম বৃহত্তম।

এটি লক্ষণীয় যে এটি মরসুমে খেলোয়াড়ের চতুর্থ গোল, ২ 27 টি খেলায় খেলেছে। এইভাবে, বিডু 2025 সালে করিন্থীয় শীর্ষ স্কোরারদের শীর্ষ 5 এ প্রবেশ করেছিলেন, ইগর করোনাদো এবং আন্দ্রে ক্যারিলোর মতো অ্যাথলেটদের ছাড়িয়ে যান। এটির সাথে, তিনি তার আক্রমণাত্মক ভূমিকাটিকে এমনকি পাশে খেলতে আরও শক্তিশালী করেন।

বিশ্বস্তদের সাথে পুনর্নবীকরণ এবং পুনর্নবীকরণ আত্মবিশ্বাস

পক্ষের ভাল মুহূর্তটি 2027 এর শেষ অবধি তার চুক্তি পুনর্নবীকরণের সাথে মিলে যায়, কারণ এই বছরের ডিসেম্বরে তার আগের বন্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অতএব, ডার্বির লক্ষ্যটির আরও বৃহত্তর অর্থ ছিল, প্লেয়ারের স্থায়ীত্ব একীকরণ এবং ভক্তদের স্নেহ বৃদ্ধি করে।

এটি লক্ষণীয় যে বিডুতে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে গেম টু গেম, এবং পামিরাস বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব তাদের প্রযুক্তিগত এবং সংবেদনশীল বিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই কারণেই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি বিশ্বস্তদের প্রশংসা করে নেওয়া হয়েছিল, কারণ “নবায়ন লক্ষ্য হাহাহ, মনস্টার!” এবং “বিডো তার লক্ষ্যগুলি উপভোগ করছে” “

পরবর্তী চ্যালেঞ্জ এবং ব্রাসিলিরিওতে ফোকাস

সুতরাং, করিন্থীয়রা ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ফোকাস ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তী প্রতিশ্রুতিটি যুবকদের বিরুদ্ধে হবে, বাড়ি থেকে দূরে, আগামী সোমবার, 20 ঘন্টা, প্রতিযোগিতার 19 তম রাউন্ডের জন্য। এছাড়াও, দলটি তারা বিডুকে ডার্বিতে আলোকিত করে তুলেছে এমন গতি এবং নিয়মিততা বজায় রাখতে চাইবে।

