‘তিনি যা করেছেন তা সন্ত্রাসবাদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়’ – এনসিএএ ব্লাস্টস কোয়াম 1

নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) একটি বিমানের গ্রহণকে “সন্ত্রাসবাদের কাজ” হিসাবে বিঘ্নিত করার বর্ণনা দিয়েছে, এই ধরনের আচরণটি মারাত্মক পরিণতি বহন করে বলে সতর্ক করে দিয়েছে।
রবিবার এআরআইএস টিভিতে বক্তব্য রেখে এনসিএএর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ভোক্তা সুরক্ষা পরিচালক মাইক আচিমুগু সাম্প্রতিক একটি ভ্যালিজেট ফ্লাইট চলাকালীন জনপ্রিয় ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে (কোয়াম 1) এর কথিত অযৌক্তিক আচরণকে সম্বোধন করেছিলেন।
আছিমুগু বললেন, “বিমানবন্দরে আপনার প্রথম দায়িত্ব শ্রদ্ধা এবং স্থল কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা মান্য। যাত্রী (কোয়াম 1) তা করেনি।
“তিনি বেশিরভাগ ক্লাইমে যা করেছিলেন তা সন্ত্রাসবাদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি কোনও বিমান ছাড়তে বাধা দিতে পারবেন না। এটাকে অজুহাত দেওয়ার মতো কিছুই নেই।”
অ্যাকিমুগু প্রকাশ করেছেন যে এই ঘটনাটি যেখানে ঘটেছিল সেখানে সীমাবদ্ধ পয়েন্টে কীভাবে অ্যাক্সেস অর্জন করেছিল তা নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত চালু করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, তদন্তে এফএএন, অ্যাভসেক এবং নামাকে জড়িত করবে সমস্ত কোণ পরীক্ষা করার জন্য, বিমান ট্র্যাফিক কন্ট্রোল পাইলটকে ছাড়ার জন্য সাফ করেছে কিনা তা সহ সমস্ত কোণ পরীক্ষা করতে হবে।
“এয়ার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ কি পাইলটকে উড়তে পরিষ্কার করে দেখেছিল যে এটি তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়? তদন্ত চলাকালীন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে,” তিনি যোগ করেছেন।
August ই আগস্ট, এনসিএএ ফেডারেশনের অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেলকে ফ্লাইট ভি কে ২০১১ এর সাথে জড়িত এই ঘটনার তদন্তের জন্য আবেদন করেছিল।
কর্তৃপক্ষের মতে, কোয়াম 1 এর পদক্ষেপগুলি নাইজেরিয়ান সিভিল এভিয়েশন রেগুলেশনগুলি লঙ্ঘন করেছে।
তদন্তের ফলাফলের মুলতুবি রেখে আইয়িন্দকে একটি ফ্লাই তালিকায় রাখা হয়েছে, কার্যকরভাবে তাকে দেশের যে কোনও ফ্লাইটে বোর্ডিং থেকে বিরত রাখতে বাধা দেয়।
