তিনি শিরোনাম শট পাওয়ার সাথে সাথে এনজিসিএএমইউর ধৈর্য প্রদান করে

ফলাফল সম্পর্কে বক্সিং এসএ -তে মাহলঙ্গুয়ের শিবিরের একটি সরকারী প্রতিবাদ হেম এবং এনজিসিএএমইউয়ের মধ্যে লড়াই স্থগিত করেছিল।
সন্দেহজনক স্কোরিং সম্পর্কে মাহলঙ্গুয়ের অভিযোগ এবং লড়াইটি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রক এটি পর্যালোচনা করার জন্য বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।
তারা মহালঙ্গুয়ের পক্ষে 12-রাউন্ডারকে স্কোর করেছে। বক্সিং এসএ এর অনুমোদনের কমিটি একটি পুনরায় ম্যাচের আদেশ দেয়, যা ডিসেম্বর মাসে জাবা পদোন্নতি দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছিল। এবার, হেম প্রবীণ যোদ্ধার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্মান দেখিয়েছিলেন, কারণ তিনি নির্লজ্জভাবে বোইপটং থেকে মহলঙ্গু তিন রাউন্ডে জমা দেওয়ার জন্য ধাক্কা দিয়েছিলেন। বোইপটংয়ের 45 বছর বয়সী এই রাউন্ডগুলির প্রত্যেকটিতে নেমে গিয়েছিলেন।
এরই মধ্যে, এনজিসিএএমইউ আরডি কাতম্পার সাথে দেখা হয়েছিল যা একটি ড্র ঘোষণা করা হয়েছিল। এনজিসিএএমইউকে এসএ রেটিংগুলিতে 2 নম্বরে উন্নীত করা হয়েছিল, ম্যাক্সোলিসি জুমার নীচে একটি জায়গা।
দুই সপ্তাহান্তে নামিবিয়ায় ডাব্লুবিও গ্লোবাল শিরোপার জন্য জুমা ফিলিপাস এনঘিতুম্বওয়ার কাছে তৃতীয় রাউন্ডের নকআউট হেরে গিয়েছিলেন।
জুমা তাই হেমকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অযোগ্য এবং এনজিসিএএমইউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাধ্যতামূলক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।
পূর্ব লন্ডনের ওরিয়েন্ট থিয়েটারে ২৮ শে সেপ্টেম্বর হেম-এনগকামু শোডাউন নিশ্চিত করা হয়েছে।
“আমরা এ সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বসিত,” তোয়েল বলেছিলেন। “ভুসি এই ব্যক্তিকে মারতে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত। আপনি জানেন যে এই সুযোগগুলি খুব কম এবং এর মধ্যে আসে এবং আমাদের এটি উভয় হাত দিয়ে ধরতে হবে।
“আমি জানি যে হেম আমি যে অনেক লোকের সাথে কথা বলেছিলাম তাদের কাছ থেকে জয়ের পক্ষে প্রিয়, তবে ভুসি তাকে ডিট্রোন করার কৌশল এবং স্টাইল রয়েছে। আমরা তাকে মোটেও অবমূল্যায়ন করি না তবে আমরা একটি সাধারণ অভিপ্রায় নিয়ে পূর্ব কেপে যাব – গৌতেংকে এই শিরোনামটি ফিরিয়ে আনতে।”
