তীর্থযাত্রীদের দ্বিতীয় তরঙ্গ জেদ্দায় ১৪ টি গ্রুপের আগমনের সাথে শুরু হয়েছিল

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, মাক্কা -দ্য হজ সংগঠক (পিপিআইএইচ) বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়ান তীর্থযাত্রীদের নতুন পর্বটি আমির মুহাম্মদ বিন আবদুলাজিজ মদিনা বিমানবন্দর, পাশাপাশি কিং আবদুলাজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জেদদাহে দ্বিতীয় তরঙ্গের শুরুতে ওয়েভ আইয়ের আগমনের শেষে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

সেক্টরের প্রধান 3 পিপিআইএইচ মদিনা বিমানবন্দর, আবদুল রোহিম রাহমাত বলেছেন, তথ্য ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারাইজড তথ্যের উপর ভিত্তি করে হাজী ইন্টিগ্রেটেড (সিসকোহাত) ধর্ম মন্ত্রক, প্রায় 103,806 প্রার্থী হাজী 266 টি গ্রুপের মধ্যে এসেছে মাদিনাহ 2-17 মে 2025 সময়কালে। এর মধ্যে 22,359 জন প্রবীণ উপাসক ছিলেন।

রবিবার মদিনায় আবদুল বলেছেন, “আলহামদুলিল্লাহ, সর্বশেষ দলটির আগমন ও প্রস্থানের মিছিলটি সুচারুভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে চলেছিল। এই ক্ষেত্রের মধ্যে অনুকূলভাবে কাজ করা সমস্ত দলের সমন্বয় করার জন্য এটি ধন্যবাদ ছিল।”

ফ্লাইট সার্ভিসে গারুদা ইন্দোনেশিয়া এয়ারলাইনস দ্বারা পরিবেশন করা 127 টি গ্রুপ, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের 126 টি গ্রুপ এবং সিংহ এয়ারের 13 টি গ্রুপ রয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন, প্রথমে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ ছিল, বিশেষত বিমানবন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের পরিবহণের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে।

“তবে সিসকোহাত এবং সায়ারিকাহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় এবং ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য ধন্যবাদ, চ্যালেঞ্জটি সঠিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেন, সেবার কেন্দ্রবিন্দু এখন জেদ্দার দিকে ঝুঁকছে, তিনি একই দিনে দ্বিতীয় তরঙ্গ দ্বিতীয় মণ্ডলীর আগমন পেতে শুরু করেছিলেন। রাজা আবদুলাজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে মোট ১৪ টি দল এসেছিল।

জেদ্দায় ইন্দোনেশিয়ান কনসাল জেনারেল, ইউস্রন বি অ্যাম্বেরি, দুটি প্রথম গ্রুপের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন (পিডিজি -8 এবং জে কেজি -37 ফাস্ট ট্র্যাকের মাধ্যমে) যা প্রতিটি 05.25 এ পৌঁছেছিল এবং 06.55 ছিল।

“আলহামদুলিল্লাহ, তীর্থযাত্রীদের অবস্থা সুস্বাস্থ্যের মধ্যে রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করা হয় মাক্কা উমরাহ সহ্য করতে। আমরা তীর্থযাত্রীদের শারীরিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে, পানীয় জল বাড়াতে এবং সুন্নাহকে জোর না করার আহ্বান জানাই, “তিনি আদেশ দিয়েছিলেন।

বিমানবন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত পরিবহন পরিষেবা সম্পর্কিত, ডেকার বিমানবন্দর আবদুল বাসিরের প্রধান, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পুরো প্রক্রিয়াটি একটি পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থা বা সায়ারিকা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

সায়ারিকাহ প্রবর্তনের সুবিধার্থে, তীর্থযাত্রীরা তাদের যাত্রা করার পর থেকে ফিতা এবং চিহ্নিতকারী স্টিকার ব্যবহার করে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “স্যুটকেসগুলিতে রঙ চিহ্নিতকরণ প্রতিটি সায়ারিকাহের সাথে সামঞ্জস্য করা হয় এবং আরও পিপিআইএইচ এমবার্কেশনকে অবহিত করা হবে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মসৃণ চলমানকে সমর্থন করার জন্য, পিপিআইএইচ এম্বার্কেশনকে উপাসকদের এবং স্যুটকেসগুলিকে বিশেষ চিহ্নিতকারী সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল, বিশেষত সম্মিলিত গোষ্ঠীতে একাধিক স্যারিকায় পরিবেশন করা হয়েছিল।

ডেকার জেদ্দা বিমানবন্দরটি মদিনার চেয়ে আরও সম্পূর্ণ পরিষেবা প্রস্তুত করেছে, প্রবীণ এবং হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য পোস্ট এবং বিশেষ যানবাহন সহ।

The following is a list of 14 groups scheduled to arrive at the King Abdulaziz International Airport, Jeddah, on May 17, 2025: • Group 8 Padang Embarkation (PDG 8) • Group 37 Jakarta-Pondok Gede Embarkation (JKG 37) • Group 12 Lombok Embarkation (LOP 12) (KNO 13) • Kloter 22 Makassar Embarkation (UPG 22) • Group 15 Batam Embarkation (BTH 15) • Group 38 Jakarta-Pondok Gede Embarkation (JKG 38) • Group 50 Solo Embarkation (SOC 50) • Group 12 Palembang Embarkation (PLM 12)

তিনি বিবেচনা করেছিলেন, জেদ্দায় অপারেশনাল রূপান্তরটি তীর্থযাত্রীদের সেবায় নতুন চ্যালেঞ্জের সূচনা চিহ্নিত করেছে। পিপিআইএইচ -এর মধ্যে পিপিআইএইচ এবং সৌদি আরবের অফিসারদের মধ্যে সলিড সমন্বয় পুরো হজ পরিষেবা প্রক্রিয়াটির মসৃণ পরিচালনার মূল মূল চাবিকাঠি হবে।