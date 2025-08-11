You are Here
তুরস্কের পশ্চিমে ভূমিকম্পের সাথে চারজন আহত হয়েছেন
News

তুরস্কের পশ্চিমে ভূমিকম্পের সাথে চারজন আহত হয়েছেন

“এই মুহুর্তে, আমরা বালাইকেশির ভূমিকম্পের শিকার চারজনকে চিকিত্সা যত্ন প্রদান চালিয়ে যাচ্ছি … ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কোনও হুমকি নেই,” রিয়া নিউজ সামাজিক নেটওয়ার্কে মন্ত্রীর প্রকাশ এক্স।

শহরটির মেয়র সেরকান সাক বলেছেন, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের নিকটতম – তুর্কি শহর সোড্রিজিতে কমপক্ষে দশটি ভবন পড়েছিল।

তাঁর মতে, ভবনের একটি বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে চারজনকে রক্ষা করা হয়েছিল, উদ্ধারকারীরা দু’জনের আগে দু’জনে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

স্মরণ করুন যে তুরস্কের পশ্চিমে প্রায় 20:00 এর প্রাক্কালে .1.১ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটেছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি ছিল বালাইকেসির প্রদেশে। দেশের বেশ কয়েকটি প্রদেশের পাশাপাশি বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং সাইপ্রাসে সুপিরিয়র শকগুলি অনুভূত হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts