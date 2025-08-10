You are Here
তুরস্কে .1.১-মাত্রার ভূমিকম্পের পরে একজন মৃত ও ডজন আহত আহত ভবনগুলি ধ্বংসস্তূপে হ্রাস পেয়েছে
তুরস্কে .1.১-মাত্রার ভূমিকম্পের পরে একজন মৃত ও ডজন আহত আহত ভবনগুলি ধ্বংসস্তূপে হ্রাস পেয়েছে

এক ডজনেরও বেশি ভবন মাটিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে এক ব্যক্তি মারা গেছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মারাত্মক ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি ছিল বালিকেসিরের পশ্চিম তুরস্কের সিন্ধিরগিতে, কারণ আজ বাসিন্দারা স্থানীয় সময় রাত ৮ টার দিকে কাঁপুনি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

দেশে দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়ার পরে কমপক্ষে ২৯ জন আহত হয়েছে এবং ১ 16 টি ভবন ভেঙে পড়েছিল, এরপরে কয়েক মিনিট পরে ৪.6-মাত্রার আফটারশক অনুসরণ করা হয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মোট সাতটি আফটার শক 3.0 এর বেশি ছিল।

ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলির মধ্যে একটি ছিল শহর কেন্দ্রের একটি তিনতলা, মেয়র সেরকান সাক তুর্কি বেসরকারী চ্যানেল এনটিভিতে ঘোষণা করেছিলেন।

‘এই তিনতলা ভবনে ছয় জন বাস করতেন। চারজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, ‘তিনি আরও বলেন, অন্য দু’জনকে উত্তোলনের চেষ্টা চলছে।

এক বয়স্ক মহিলা ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে জীবিত টেনে নিয়ে যাওয়ার পরেই মারা যান বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইয়ারলিকায়া।

আহতদের কেউই গুরুতর অবস্থায় ছিল না বলে মন্ত্রী জানান।

গোলকুকের নিকটবর্তী গ্রামে অনেক বাড়িও ভেঙে পড়েছিল, তিনি বলেছিলেন। একটি মসজিদের মিনারটিও গ্রামে নেমে গেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেমাল মেমিসোগলু এক্স -তে বলেছিলেন যে চারজনকে হাসপাতালে চিকিত্সা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তাদের কেউই প্রাণঘাতী অবস্থায় ছিল না।

কর্মকর্তারা বলেছেন, ইস্তাম্বুল এবং ইজমিরের পর্যটক হটস্পট সহ দেশের পশ্চিমে একাধিক শহর জুড়ে এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছিল।

ইস্তাম্বুলের ধ্বংসস্তূপের নিচে দু’জনকে আটকা পড়েছিল তবে উদ্ধারকারী দলগুলি তাদের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল, গভর্নার অফিস জানিয়েছে।

স্থানীয় টেলিভিশন ফুটেজে উদ্ধারকারী দলগুলি নীরবতার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল যাতে তারা ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবনের লক্ষণগুলি শুনতে পারে।

তুরস্কের দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এএফএডি) নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্থ ভবনে প্রবেশ না করার আহ্বান জানিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা ভিডিওগুলি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিং এবং ভ্রান্ত স্থানীয়দের সঙ্কট হিসাবে দেখা গেছে বলে জানা গেছে।

রাষ্ট্রপতি রেসেপ তাইয়িপ এরদোগান সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিবৃতি জারি করেছেন।

‘God শ্বর আমাদের দেশকে যে কোনও ধরণের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন,’ তিনি এক্সে লিখেছিলেন।

তুরস্ক বড় ত্রুটি লাইনের শীর্ষে বসে এবং ভূমিকম্প ঘন ঘন হয়।

২০২৩ সালে, ৮.৮ এর একটি মাত্রা তুরস্কে ৫৩,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছিল এবং ১১ টি দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পূর্ব প্রদেশে কয়েক হাজার বিল্ডিং ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

প্রতিবেশী সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে আরও, 000,০০০ জন নিহত হয়েছেন।

দুর্যোগ মন্ত্রক বলেছে: ‘আগস্ট 10, 2025 -এ সন্ধ্যা 7:53 এ, বালেকসির প্রদেশের সান্দারগি জেলায় একটি 6.1 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল।

‘ভূমিকম্পটি মনিসা, ইজমির, উয়াক এবং বার্সা প্রদেশগুলিতে অনুভূত হয়েছিল। আজ অবধি, মোট সাতটি আফটার শক 3.0.০ এর বেশি হয়েছে।

‘মাঠ জরিপ বর্তমানে চলছে। আফাদ প্রাদেশিক অধিদপ্তররা এএনক্কেল, ইজমির, আফোনকারাহিসার, উয়াক, বার্সা, সাকরিয়া, কাতাহ্যা, বিলেকিক, মনিসা এবং কোকেলি -তে পার্সেল এবং হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন এবং উদ্ধার প্রচেষ্টা প্রেরণ করেছে।

‘তুর্কি দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (টিএএমপি) সক্রিয় করা হয়েছে এবং সমস্ত দুর্যোগ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এএফএডি দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে বৈঠক করবেন।’

