You are Here
তুরিন কাফন কি রহস্য? নতুন গবেষণা অবাক করা
News

তুরিন কাফন কি রহস্য? নতুন গবেষণা অবাক করা

তুরিনের কাফনটি যীশুর দেহে নয়, বেস -রিলিফের উপর ছাপিয়ে যেতে পারে – সিসিরো মোরেসের সর্বশেষ গবেষণা অনুসারে historical তিহাসিক মুখের পুনর্গঠনের বিশেষজ্ঞ। তুরিন কাফনের ডিপথ ডিজিটাল বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ফ্যাব্রিকের চিত্রটি মানবদেহের সাথে নয়, ত্রাণ ছাপের সাথে রয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের অন্যতম বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ কি রহস্য? ব্রাজিলিয়ান 3 ডি ডিজিটাল ডিজাইনার এবং ডিজিটাল Hist তিহাসিক পুনর্গঠনের বিশেষজ্ঞ সিসেরো মোরেস মর্যাদাপূর্ণ “প্রত্নতাত্ত্বিক” ম্যাগাজিনে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করেছিলেন। তারা দেখায় যে তুরিনের কাফনটি মানবদেহে নয়, তবে … একটি বেস -রিলিফকে ছাপানো যেতে পারে।

লাইভ সায়েন্স পোর্টালের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মোরেস ব্যাখ্যা করেছেন: তুরিন কাফনের চিত্রটি বিএএস -রিলিফ ম্যাট্রিক্সের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই জাতীয় ম্যাট্রিক্স কাঠ, পাথর বা ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে এবং রঙ্গিন বা এমনকি কেবল যোগাযোগের জায়গাগুলিতে উত্তপ্ত হতে পারে, যা পর্যবেক্ষণ করা প্যাটার্ন দিয়েছে – কথায় কথায় বলে।

বিজ্ঞানী দুটি ডিজিটাল মডেল তৈরি করেছেন – একটি তিনটি মাত্রিক মানবদেহ চিত্রিত করেছে, অন্যটি – একটি বেস -রিলিফ। সিমুলেশনগুলি দেখিয়েছে একটি বেস-রিলিফের উপর সাজানো ফ্যাব্রিকটি প্রায় পুরোপুরি 1931 সাল থেকে কাফনের কালো এবং সাদা ফটোগুলির জন্য পরিচিত চিত্রটিকে পুনরুত্পাদন করে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts