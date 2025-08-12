অল -রাশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ যাত্রী () রাশিয়ান যাত্রীদের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য বিদেশী বিমান সংস্থাগুলির দায়িত্ব আরও কঠোর করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশন পরিবহন মন্ত্রকের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, 12 আগস্টের ইস্যুতে কম্মারসেন্ট পত্রিকা জানিয়েছে।
সমিতিটি সংশোধনীগুলি গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয় যা বিদেশী ক্যারিয়ারের ফ্লাইটের সংখ্যা হ্রাস করার অনুমতি দেয় যদি তারা দীর্ঘমেয়াদী উড়ানের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ না করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাগেজটি বিমানটিতে লোড করে না।
পরিবহন মন্ত্রকের অধীনে পাবলিক কাউন্সিলের উপ-চেয়ারম্যান ইলিয়া জোটভের অধীনে এই সংস্থার প্রধানের মতে, সমিতি সপ্তাহান্তে বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 9-10 আগস্ট, তুর্কি এয়ারলাইনস এয়ারলাইনস আন্টালিয়া থেকে পাঁচটি ফ্লাইটে 730 টি ফ্লাইটের আসন লোড করেনি (তারা পরে ব্যাগেজ অতিরিক্ত ফ্লাইট পাঠিয়েছিল)।
জোটভ বলেছিলেন যে এটি সমস্ত আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের জন্য “যাত্রীদের অধিকারকে অবহেলা করে” বাড়ানো উচিত। সমিতির প্রধান যোগ করেছেন যে, “অনুশীলন যেমন দেখিয়েছে, যাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে বিদেশী বিমান সংস্থাগুলি থেকে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না”, এবং বিমানের সংখ্যার সম্ভাব্য হ্রাস কোম্পানিকে লঙ্ঘন বন্ধ করতে উত্সাহিত করতে পারে।
পরিস্থিতির সাথে পরিচিত কম্মারসেন্টের সূত্রগুলি বলেছে যে শক্ত করা বোঝা যায় না এবং কেবল এই সত্যের দিকে পরিচালিত করবে যে যদি বিমানের সংখ্যা হ্রাস করা হয় তবে অবশিষ্ট ক্যারিয়ার থেকে ফ্লাইটের জন্য দাম বাড়বে।
পরিবহন মন্ত্রক এবং ফেডারেল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে, তুরগিশ এয়ারলাইনস প্রকাশনার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির হামলার কারণে বন্ধ হওয়া রাশিয়ান বিমানবন্দরগুলিতে পতনের পটভূমির বিপরীতে, যাত্রীদের তুর্কি এয়ারলাইনস এবং মিশর এয়ার সহ কিছু বিমান বাহক সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। যাত্রীরা অভিযোগ করেছিলেন যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী বিমানের বিলম্বের সাথে খাবার এবং আবাসন সরবরাহ করা হয়নি। এছাড়াও, তুর্কি এয়ারলাইনস রাশিয়ার ফ্লাইটে লাগেজ পুরোপুরি লোড না করা শুরু করে, যাতে ক্যারিয়ারের মতে সর্বাধিক জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করতে।
তুর্কি এয়ারলাইনস সম্পাদন করে ইস্তাম্বুল এবং আন্টালিয়া থেকে পাশাপাশি ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে ফ্লাইট।