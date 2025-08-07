তুর্কি পৌরাণিক কাহিনী সিরিজটি পরের বছর এইচবিওতে নামবে

ইস্তাম্বুল:
ইলক গোকটুর্ক (প্রথম গোক্টুর্ক), তুর্কি পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নতুন ফ্যান্টাসি পিরিয়ড সিরিজ, ২০২26 সালের গোড়ার দিকে এইচবিও ম্যাক্সের প্রিমিয়ার করতে প্রস্তুত।
এই সিরিজটি লিখিত ইতিহাসে “তুর্ক” নামটি বহনকারী প্রথম পরিচিত তুর্কি সাম্রাজ্য গোকটুর্ক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও উত্থানকে কেন্দ্র করে।
প্রথম অধ্যায়, শিরোনামে শিরোনামে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিত্রিত করে; দ্বিতীয়টি কুরসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত একটি গা er ় অধ্যায়টিতে বিভক্ত হয়; এবং চূড়ান্ত পর্বে সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত যুগে চিত্রিত হয়েছে, সিরিজের পরিচালক আল্পার ক্যাগলার আনাদোলুকে বলেছেন।
ক্যাগলার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রযোজনায় তুর্কি শহর কায়সারি-তে 50 মিটার প্রশস্ত গ্ল্যাডিয়েটার আখড়া নির্মাণ সহ বিস্তৃত প্রস্তুতি জড়িত-এটি টার্কিয়েতে নির্মিত বৃহত্তম বৃহত্তম-প্রখ্যাত প্রযোজনা ডিজাইনার সোনজা ক্লাউস দ্বারা নির্মিত, যা প্রমেশিয়াস এবং গ্ল্যাডিয়েটারে তাঁর কাজের জন্য পরিচিত।
ক্যাগলার আনাদোলুকে বলেছেন, “তুর্কিদের পরাধীনতা প্রত্যাখ্যান করার জন্য united ক্যবদ্ধ হয়েছে।” “যদিও মারাত্মকভাবে স্বাধীন, তারা তাদের স্বাধীনতার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে একত্রিত হয়েছিল।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে গোক্টুর্ক রাজ্য সিল্ক রোডকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ক্যাস্পিয়ান সাগর এবং তার বাইরেও প্রসারিত।
সিরিজের জন্য কাস্টিংয়ের মধ্যে রয়েছে সমস্ত তুর্কি প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলির অভিনেতা, ভাগ করা সাংস্কৃতিক heritage তিহ্যকে প্রতিফলিত করে।
ডেনিজ সাসমাজ অফলাজ, ওয়ার্নার ব্রোস ডিসকভারের স্থানীয় মূল প্রযোজনার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং টার্কিয়ের জন্য স্ট্রিমিং অপারেশনস, এপ্রিলে হলিউড রিপোর্টারকে বলেছেন যে শোটি “আমাদের বৃহত্তম সময়ের নাটক এবং তুর্কি ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত প্রথম সিরিজের একটি – তুর্কিদের গল্প”।
তিনি এটিকে পশ্চিমা ধাঁচের গল্প বলার মতো বর্ণনা করেছেন স্বর্গের কিংডম এবং দ্য লর্ড অফ দ্য রিংসের অনুরূপ, যোগ করেছেন যে এটি একাধিক asons তু এবং গেম অফ থ্রোনসের মতো স্পিন-অফের সম্ভাবনা রয়েছে।
ক্যাগলার উল্লেখ করেছেন যে সিরিজটি সাধারণ কল্পনা প্রযোজনার চেয়ে কম পৌরাণিক উপাদান ব্যবহার করে বাস্তববাদকে কেন্দ্র করে এবং সমস্ত পোশাক এবং উপকরণগুলি টার্কিয়ে থেকে উত্সাহিত করা হয়েছিল।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ইতিহাস প্রায়শই তুর্কিদের দুর্দান্ত বিজয়ী হিসাবে স্মরণ করে, এই সিরিজটি প্রায় 550 খ্রিস্টাব্দের প্রায় 200,000 এর একটি ছোট, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তুর্কি জনসংখ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, চীন, ইরান এবং রোমের মতো বিস্তৃত সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত।
ক্যাগলার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে স্টার ওয়ার্স এবং দ্য লর্ড অফ দ্য রিংসের আন্ডারডগ নায়কদের মতো তাদের যাত্রা শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে।
“তুর্ক” শব্দটি প্রথমে এই যুগের লিখিত রেকর্ডে উপস্থিত হয়, যেখানে তারা নিজেদেরকে তুর্কিক খাগানাতে বলে অভিহিত করে। তিনি আরও যোগ করেন, অটোমান আমলের শুরুতে পরে “গোক্টুর্ক” নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল।