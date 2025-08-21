তুর্কি ফ্ল্যাগপোলে মেরু নৃত্যের জন্য গরম জলে পর্যটক

নিবন্ধ সামগ্রী
ইস্তাম্বুল – বৃহস্পতিবার একজন বিদেশী পর্যটক ক্যাপাডোসিয়ার ট্যুরিস্ট হটস্পটে তুর্কি ফ্ল্যাগপোলে একটি মেরু নৃত্য করার জন্য “জাতির নৈতিক মূল্যবোধ” অপরাধের জন্য অপরাধমূলক তদন্তের মুখোমুখি হয়েছিলেন, গভর্নর অফিস জানিয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
উচিসারের একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি ফ্ল্যাগপোলে বেশ কয়েকটি মাধ্যাকর্ষণ-ডিফাইং ম্যানিউভার্স সম্পাদনকারী একটি সাদা টি-শার্টের একটি যুবতী মহিলার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফুটেজের উত্থানের পরে প্রসিকিউটররা তদন্তটি খোলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে 12-সেকেন্ড পারফরম্যান্স নেভসেহির প্রদেশের গভর্নরের কার্যালয় দিয়ে কর্তৃপক্ষের ক্রোধকে এ অঞ্চলের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে তার নাম, জাতীয়তা বা বয়স না দিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে।
“আমাদের শহরের একটি তুর্কি ফ্ল্যাগপোলে বিদেশী নাগরিকের অনুপযুক্ত আচরণ সম্পর্কে … একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল এবং নেভসেহিরের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটরের কার্যালয় দ্বারা তুর্কি পেনাল কোডের 300 এবং 301 অনুচ্ছেদের অধীনে আইনী তদন্ত করা হয়েছিল,” গভর্নরেটরা এক বিবৃতিতে বলেছেন।
“গভর্নরের কার্যালয় এই জঘন্য ঘটনাটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, যা আমরা আমাদের দেশের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছি।”
৩০০ অনুচ্ছেদের অধীনে, তুরস্কের পতাকাটিকে এমন একটি অপরাধে প্রকাশ্যে অসম্মান করা অবৈধ যা তিন বছর পর্যন্ত জেল খাটিয়ে রাখতে পারে।
৩০১ অনুচ্ছেদে তুর্কি জাতি, তার সরকার বা জাতীয় নায়কদের অপমান করার অপরাধের সাথে সম্পর্কিত এবং দু’বছর পর্যন্ত কারাগারের মেয়াদ বহন করে।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন