তু বিভ: জেরুজালেম পোস্ট কর্মীদের কাছে প্রেমের অর্থ কী? | জেরুজালেম পোস্ট
‘এমন কেউ হিসাবে যিনি কখনও প্রেমকে চেনেন না, আমি কেবল যা পড়েছি তা কেবল তোতা করতে পারি। অরফিয়াস এবং ইউরিডিসের জন্য, ভালবাসা হ’ল ঘুরে দাঁড়াতে। রোমিও এবং জুলিয়েটের জন্য, ভালবাসা হ’ল মরতে হবে। ‘
একজন মহিলা একটি দোলে বসে সূর্য সেট দেখেন।(ছবির ক্রেডিট:: শাটারস্টক)দ্বারাশির পেরেটসপ্রস্তাবিত গল্পহামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআগস্ট 14, 2025আইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেআগস্ট 14, 2025রোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়আগস্ট 16, 2025ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণআগস্ট 15, 2025