তৃতীয় আই ব্লাইন্ডের স্টিফান জেনকিনস 'সেমি-শর্মড লাইফ' নমুনার আগে ইমো নাইটে এমজিকে-র সাথে দেখা করেছিলেন
তৃতীয় আই ব্লাইন্ডের স্টিফান জেনকিনস ‘সেমি-শর্মড লাইফ’ নমুনার আগে ইমো নাইটে এমজিকে-র সাথে দেখা করেছিলেন

তৃতীয় আই ব্লাইন্ডের স্টিফান জেনকিনস
এমজিকে এবং আমি ইমো সংগীতের উপর বন্ধন করেছি …
স্টার এর ন্যাশনাল গার্ড দাবানলের গল্পটি নিশ্চিত করে

স্টিফান-জেনকিনস-কেএল -08-13-2025

মেশিনগান কেলি এবং স্টিফান জেনকিন্স শিল্পী তার ট্র্যাকের নমুনা দেওয়ার আগে এলএ -তে একটি ইমো রক নাইটে দেখা হয়েছিল … যা একটি বড় বিষয়, ‘কারণ এসজে এর আগে অন্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমরা বুধবার তৃতীয় আই ব্লাইন্ড ফ্রন্টম্যানের সাথে ধরা পড়েছিলাম এবং তাকে এবং এমজিকে কীভাবে যুক্ত করেছেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেছি … ‘কারণ কেলি সম্প্রতি তার নতুন ট্র্যাক “স্টারম্যান” এর জন্য “আধা-শর্মড লাইফ” গানটির নমুনা দিয়েছেন।

স্টিফান বলেছেন যে তিনি এবং মেশিনগান কেলি গত বছর একটি ইমো নাইট ইভেন্টে দেখা করেছিলেন – একটি রোভিং শোকেস যেখানে জেনার ভক্তরা ডিজে শুনতে বিভিন্ন স্থানে জড়ো হয়, বা জেনকিন্সের মতো সেলিব্রিটিদের ইমো জেনারে তাদের প্রিয় কয়েকটি গান বাজায়।


কেলি জেনকিন্স ব্যাকস্টেজের সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, স্টিফান বলেছেন … এবং, দুজনেই একটি সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন।

জেনকিনস এমজিকে-র সত্যিকারের আন্তরিক প্রকৃতি এবং সমস্ত ধরণের সংগীতের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা রয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন … এবং, তিনি বলেছেন যে এমজিকে কীভাবে ‘আধা-শর্করা’ নিয়েছিল এবং এটি ওজি ট্র্যাক থেকে নতুন এবং সম্পূর্ণ আলাদা কিছু তৈরি করতে ব্যবহার করেছে।

এমজিকে অবশ্যই গত কয়েক মাস ধরে স্টিফানকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে … ‘কারণ অবশেষে তিনি কেলিকে গানটি ব্যবহার করে সাইন আপ করেছিলেন – যখন তিনি স্বীকার করেন যে তিনি বেশ কয়েকজন শিল্পীকে নিচে পরিণত করেছেন।

বিটিডব্লিউ … কেলি এমন একটি গল্প বলার আশেপাশে যাচ্ছে যা কোনও সিনেমা থেকে সরাসরি মনে হয় – দাবি করে যে তিনি একজন জাতীয় গার্ডসম্যানকে ধ্বংসাত্মক চলাকালীন তাকে মালিবু পাড়ায় প্রবেশ করতে রাজি করেছিলেন লা ওয়াইল্ডফায়ারস এই বছরের শুরুর দিকে যাতে তিনি নমুনাটি সাফ করতে পারেন।

জেনকিনস নিশ্চিত করেছেন যে এটি সমস্ত সত্য, কেলিকে গোলাপী রোলস রয়েসে টানতে যুক্ত করেছে … তবে স্পষ্ট করে দেয় যে এমজিকে তার বাড়িতে আসে নি, কারণ সে তখন এক বন্ধুর সাথে থাকত।

জেনকিনস এবং এমজিকে -র মধ্যে ভবিষ্যতের সহযোগিতার জন্য … নিজের জন্য ক্লিপটি শুনুন – এবং কখনই বলবেন না!



