তৃতীয় এবং শেষ লড়াই, অ্যাঞ্জেল জলদবার চিভাস বনাম জুয়ারেজে সহিংসতার নিন্দা করেছেন

পার্টিতে চিবাস দেল গুয়াদালাজারা বিরুদ্ধে ব্র্যাভোস ডি জুয়ারেজ আক্রন ডি জালিসকো স্টেডিয়ামে, আরেকটি লড়াই প্রকাশিত হয়েছিল এবং এবার তারা খেলোয়াড়ের আত্মীয়দের প্রতি আগ্রাসন নির্দেশ করে অ্যাঞ্জেল “চেলো” জলদবার।
Gengel জলদবার তার পরিবারের আগ্রাসনের জন্য ইনস্টাগ্রামে নীরবতা ভেঙে দেয়
এই সপ্তাহান্তে তৃতীয়বারের জন্য, মেক্সিকান ফুটবলে সহিংসতা উপস্থিত ছিল এবং জুয়ারেজ স্ট্রাইকারএনজেল জলদবার, তিনি নিন্দা করেছিলেন যে গ্যালারীটিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর পরিবার আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল।
যেন এটি যথেষ্ট ছিল না, চিবাস ২০২৫ সালের উদ্বোধনী টুর্নামেন্টে জুরেজের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তার পরে, লাল এবং সাদা ঝাঁকের ভক্তরা মতবিরোধ উপস্থাপন করেছিলেন।
খেলোয়াড়ের মতে, তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে তিনি বলেছিলেন যে কিছু চিভাস অনুরাগী স্ট্রাইকারের কিছু আত্মীয়কে মৌখিক এবং শারীরিক আগ্রাসন করতে শুরু করেছিলেন যারা তাকে এই খেলায় সমর্থন করতে এসেছিলেন।
“আমার ভাই তার নাক ভেঙে ফেলেছিল (…) অবিশ্বাস্য যে এটি একটি স্টেডিয়ামে ঘটে এটি বিশ্বকাপ হবে। তারা যখন আমাকে সমর্থন করতে গিয়েছিল তখন আমার পরিবার সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিল। আমি তাকে সহ্য করি না এবং আমি দাবি করি যে তারা দায়বদ্ধ তাদের খুঁজে পাবে, “তার ইনস্টাগ্রামের একটি গল্পের খেলোয়াড় বলেছেন।
পোস্টারলি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর ভাগ্নীও আগ্রাসনে ভুগছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিবৃতি দিয়ে ক্লাবটি ব্র্যাভোস ডি জুয়ারেজখেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে শক্তিশালীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দায়বদ্ধদের অনুমোদনের জন্য ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং এমএক্স লিগের সাথে সহযোগিতা করবে।
এই সপ্তাহান্তে, তারা রেকর্ড করা হয়েছিল মেক্সিকান বলটিতে তিনটি সহিংসতার ঘটনা; প্রথমটি, পুয়েবলা বনাম অ্যাটলেটিকো দে সান লুইসের পার্টির আগে কুউহটমোক স্টেডিয়ামে, নিউভো লেয়েনের বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে টাইগ্রেসের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকা পার্টির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (এবং প্রায় একই সাথে), যা আক্রন স্টাডিয়ামে জুয়ারেজের বিরুদ্ধে চিবাসের বিরুদ্ধে।