তৃতীয় ছবিতে ড্যানি বয়েল, 007 এবং আরও (পডকাস্ট)

হ্যাঁ, এখনই প্রচুর হরর মুভি রয়েছে এবং টিভি থেকে ফিল্ম পর্যন্ত সর্বত্র প্রচুর জম্বি রয়েছে। তবে যখন তারা দুর্দান্ত, তারা অবশ্যই শ্রোতা খুঁজে পাবে। ড্যানি বয়েলের পরবর্তী কিস্তিতে প্রবেশ করুন 28 সংক্রামিত বৈশিষ্ট্য সিরিজ 28 বছর পরে, যা অনাবৃত জেনারকে পরিশীলিত গল্প বলার (একটি হেলুভা দ্বিতীয় আইন) এবং ভিজ্যুয়াল মাত্রাগুলিতে উন্নীত করে, অস্কারজয়ী হিসাবে পরবর্তীকালে স্লামডগ মিলিয়নেয়ার পরিচালক একটি আইফোন 15 প্রচারে মুভিটি শ্যুট করেছিলেন একটি থিয়ো অ্যাঞ্জেলোপ্লোস প্রাকৃতিক আলোকসজ্জার সাথে।

চিত্রনাট্যকার অ্যালেক্স গারল্যান্ড এবং বয়েল উভয়েরই কাছে ফিরে আসার জন্য সর্বদা একটি ইচ্ছা ছিল 28 ২০০৯ এর পরে চলচ্চিত্রগুলি 28 সপ্তাহ পরে (যা জুয়ান কার্লোস ফ্রেসনাডিলো পরিচালনা করেছিলেন)। সেই দিনে আলোচনার বিষয়টি আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে, বিশ্বব্যাপী মহামারী থেকে দূরে আসা একজন পরিচালক এবং লেখকের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে যার এই বিষয়টিতে পূর্ববর্তী কাজটি এক বছরের জন্য পূর্বসূরী বলে মনে হয়েছিল যখন ২০২০ নিঃস্ব এবং বন্ধ ছিল। ডেডলাইনের ক্রু কল পডকাস্টের সর্বশেষ পর্বে বয়েল দুজনের অনুপ্রেরণায় ব্যাখ্যা করেছেন।

On what makes this zombie-like feature (ya see, they’re undead and they’ve been made that way by a virus) stand apart is its tender story of a father, played by Aaron Taylor-Johnson, who takes his young son, played by Alfie Williams, to the quarantine UK isle where the monsters run amok. বয়েল বলেছেন, “সৌন্দর্যের দিকে একটি আন্দোলন রয়েছে এবং পাশাপাশি এটি কেবল ভয়াবহতার বিষয়ে নয় এবং এতে প্রচুর ভয়াবহতা রয়েছে, তবে এটি সৌন্দর্যের দিকেও একটি আন্দোলনও রয়েছে।”

বয়েলস ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন তিনটি পরিকল্পিত চলচ্চিত্রকে পরিচালনা করছেন না (তৃতীয় সিনেমার পরিচালকও এখনও অর্থায়নও করেন না, তবে নিলামে ট্রিলজি জয়ের পরে সোনির এটি তৈরি করার বিকল্প রয়েছে) এবং তিনি কখনও নতুন অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস শাসনে বন্ড পরিচালনার কথা ভাবেন কিনা।

28 বছর পরে শুক্রবার খোলা হচ্ছে যা $ 28 মিলিয়ন- $ 30 মিলিয়ন ঘরোয়া আত্মপ্রকাশ হতে পারে।

নীচে বয়েলের সাথে আমাদের চ্যাট শুনুন: