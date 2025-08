তৃতীয় পক্ষের এপিস মারা গেলে নিবন্ধ ডেমোকে বাঁচিয়ে রাখা

চার বছর পরে, আমার মধ্যে ডেমো “ওয়ার্ডপ্রেস রেস্ট এপিআই সহ হেডলেস ফর্ম জমা দেওয়া” নিবন্ধটি শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

নিবন্ধটিতে কোডপেন এম্বেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সম্পূর্ণ কাস্টম ফ্রন্ট-এন্ড তৈরি করার সময় বৈধতা ত্রুটিগুলি ক্যাপচার করতে এবং জমা দেওয়ার প্রতিক্রিয়াগুলি ক্যাপচার করতে এবং প্রদর্শন করতে জনপ্রিয় ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগইনগুলির আরইএসটি এপিআই এন্ডপয়েন্টগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে। কলমগুলি আমার পটভূমিতে চলমান একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে নির্ভর করে। তবে বাধ্যতামূলক অবকাঠামো মাইগ্রেশনের সময়, সাইটটি সঠিকভাবে স্থানান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং আরও খারাপ, আমি আমার অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস হারিয়েছি।

অবশ্যই, i পারে সমর্থনের সাথে যোগাযোগ করেছেন বা অন্য কোথাও ব্যাকআপ পুনরুদ্ধার করেছেন। তবে পরিস্থিতি আমাকে অবাক করে দিয়েছে: যদি এটি ওয়ার্ডপ্রেস না হত? যদি এটি তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা হত তবে আমি স্ব-হোস্ট বা ঠিক করতে পারি না? ডেমো তৈরির কোনও উপায় আছে যা যখন তারা যে পরিষেবাগুলি ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে তখন ভাঙবে না? আমরা কীভাবে শিক্ষাগত ডেমোগুলি যতক্ষণ সম্ভব উপলব্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারি?

নাকি এটি কেবল অনিবার্য? ডেমোগুলি কি ওয়েবে সমস্ত কিছুর মতো, শেষ পর্যন্ত ভেঙে যাওয়ার জন্য ডুমড?

যারা তাদের কোডের জন্য পরীক্ষা লেখেন তারা দীর্ঘকালীনভাবে একই রকম প্রশ্নগুলির সাথে কুস্তি করেছেন, যদিও আলাদাভাবে ফ্রেমযুক্ত। মূলে, সমস্যাটি একই। নির্ভরতা, বিশেষত তৃতীয় পক্ষের, বাধা হয়ে দাঁড়ায় কারণ তারা নিয়ন্ত্রণের সীমার বাইরে।

অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়, বাহ্যিক নির্ভরতা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি দূর করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হ’ল সমীকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক পরিষেবাটি সরিয়ে ফেলা, এটি থেকে কার্যকরভাবে ডিক্লপিং। অবশ্যই, এটি কীভাবে করা হয় এবং এটি সর্বদা সম্ভব কিনা তা প্রসঙ্গে নির্ভর করে।

যেমনটি ঘটে, ডেমোকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলার ক্ষেত্রে নির্ভরতাগুলি পরিচালনা করার কৌশলগুলি ঠিক ততটাই কার্যকর হতে পারে।

বিষয়গুলিকে কংক্রিট রাখতে, আমি উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত কোডপেন ডেমোগুলি ব্যবহার করব। তবে একই পদ্ধতির পাশাপাশি অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গেও কাজ করে।

REST এপিআই নির্ভরতাগুলি ডিকলিং

যদিও অনেক কৌশল এবং কৌশল রয়েছে, তবে একটি আরএসটি এপিআইয়ের উপর নির্ভরতা ভাঙার দুটি সাধারণ পন্থা হ’ল:

কোডে এইচটিটিপি কলগুলি উপহাস করা এবং, বাস্তব নেটওয়ার্ক অনুরোধগুলি সম্পাদন করার পরিবর্তে, স্টাবড প্রতিক্রিয়াগুলি ফিরিয়ে দেওয়া আসল পরিষেবার জন্য স্ট্যান্ড-ইন হিসাবে একটি মক এপিআই সার্ভার ব্যবহার করা এবং একইভাবে পূর্বনির্ধারিত প্রতিক্রিয়াগুলি পরিবেশন করা

উভয়েরই ট্রেড-অফ রয়েছে, তবে আসুন পরে সেগুলি দেখুন।

আধুনিক পরীক্ষার ফ্রেমওয়ার্কগুলি, ইউনিট বা শেষ থেকে শেষ পরীক্ষার জন্য, যেমন হয় বা নাট্যকারঅন্তর্নির্মিত মকিং ক্ষমতা অফার।

তবে, আমাদের অগত্যা এগুলির প্রয়োজন নেই এবং আমরা সেগুলি যেভাবেই কলমগুলিতে ব্যবহার করতে পারি না। পরিবর্তে, আমরা বানর প্যাচ করতে পারি আনতে এপিআই অনুরোধগুলি বাধা দিতে এবং মক প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে দিতে। বানর প্যাচিংয়ের সাথে, মূল উত্স কোডটি পরিবর্তন করার সময় সম্ভব হয় না, আমরা বিদ্যমান ফাংশনগুলি ওভাররাইট করে নতুন আচরণ প্রবর্তন করতে পারি।

এটি বাস্তবায়ন এটি এর মতো দেখাচ্ছে:

const fetchWPFormsRestApiInterceptor = (fetch) => async ( resource, options = ) => ; window.fetch = fetchWPFormsRestApiInterceptor(window.fetch);

আমরা ডিফল্ট ওভাররাইড fetch আমাদের নিজস্ব সংস্করণ সহ যা নির্দিষ্ট শর্তগুলির জন্য কাস্টম লজিক যুক্ত করে এবং অন্যথায় অনুরোধগুলি অপরিবর্তিত হয়ে যেতে দেয়।

প্রতিস্থাপন ফাংশন, fetchWPFormsRestApiInterceptor ইন্টারসেপ্টারের মতো কাজ করে। একটি ইন্টারসেপ্টর কেবল একটি প্যাটার্ন যা নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে অনুরোধ বা প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংশোধন করে।

অনেক এইচটিটিপি লাইব্রেরি যেমন একসময় জনপ্রিয় অক্ষযোগ করার জন্য একটি সুবিধাজনক এপিআই অফার করুন ইন্টারসেপ্টর বানর প্যাচিং অবলম্বন না করে, যা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। অনিচ্ছাকৃতভাবে সূক্ষ্ম বাগগুলি প্রবর্তন করা বা একাধিক ওভাররাইড পরিচালনা করার সময় দ্বন্দ্ব তৈরি করা খুব সহজ।

ইন্টারসেপ্টর স্থানে রয়েছে, একটি জাল প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে দেওয়া স্ট্যাটিক জসন পদ্ধতিটিকে কল করার মতোই সহজ Response অবজেক্ট:

const contactForm7Response = (formData) => const body = return Response.json(body); ;

প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, প্রতিক্রিয়াটি সরল পাঠ্য থেকে একটি হতে পারে Blob বা ArrayBuffer । কাস্টম স্ট্যাটাস কোডগুলি নির্দিষ্ট করা এবং অতিরিক্ত শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব।

কোডেপেন ডেমো জন্য, প্রতিক্রিয়া এইভাবে নির্মিত হতে পারে:

const contactForm7Response = (formData) => const submissionSuccess = into: "#", status: "mail_sent", message: "Thank you for your message. It has been sent.!", posted_data_hash: "d52f9f9de995287195409fe6dcde0c50" ; const submissionValidationFailed = into: "#", status: "validation_failed", message: "One or more fields have an error. Please check and try again.", posted_data_hash: "", invalid_fields: () ; if (!formData.get("somebodys-name")) submissionValidationFailed.invalid_fields.push( into: "span.wpcf7-form-control-wrap.somebodys-name", message: "This field is required.", idref: null, error_id: "-ve-somebodys-name" ); // Or a more thorough way to check the validity of an email address if (!/^(^\s@)+@(^\s@)+\.(^\s@)+$/.test(formData.get("any-email"))) submissionValidationFailed.invalid_fields.push( into: "span.wpcf7-form-control-wrap.any-email", message: "The email address entered is invalid.", idref: null, error_id: "-ve-any-email" ); // The rest of the validations... const body = !submissionValidationFailed.invalid_fields.length ? submissionSuccess : submissionValidationFailed; return Response.json(body); ;

এই মুহুর্তে, যে কোনও fetch একটি ইউআরএল ম্যাচিং কল করুন wp-json/contact-form-7 ফর্ম ইনপুটটির উপর নির্ভর করে নকল সাফল্য বা বৈধতা ত্রুটিগুলি প্রদান করে।

এখন আসুন আমরা উপহাসের এপিআই সার্ভার পদ্ধতির সাথে বিপরীতে থাকি।

সার্ভারলেস সহ এপিআই সার্ভারকে উপহাস করা হয়েছে

একটি tradition তিহ্যগতভাবে হোস্ট করা মক এপিআই সার্ভার চালানো প্রাপ্যতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যয় সম্পর্কে উদ্বেগগুলি পুনঃপ্রবর্তন করে। যদিও সার্ভারলেস ফাংশনগুলির চারপাশের হাইপটি শান্ত হয়ে গেছে, আমরা এই সমস্যাগুলি ব্যবহার করে এই বিষয়গুলি সরিয়ে ফেলতে পারি।

এবং সাথে ডিজিটাল ওসিয়ান ফাংশন একটি উদার মুক্ত স্তর সরবরাহ করা, উপহাস করা এপিআই তৈরি করা কার্যত নিখরচায় এবং ম্যানুয়ালি উপহাস করার চেয়ে আর কোনও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সহজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অন্তর্নির্মিত সম্পাদকটিতে কোডটি লিখে সহ ফাংশন কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে সবকিছু করা যেতে পারে। এটি কার্যকরভাবে দেখতে এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা ভিডিওটি দেখুন:

আরও জটিল প্রয়োজনের জন্য, ফাংশনগুলি হতে পারে স্থানীয়ভাবে বিকশিত এবং মোতায়েন ব্যবহার doctl (ডিজিটালওসিয়ান সিএলআই)।

বিদ্রূপিত প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে দিতে, আমরা যদি আরও সহজ একটি পৃথক ফাংশন তৈরি করুন প্রতিটি শেষ পয়েন্টের জন্য, যেহেতু আমরা অপ্রয়োজনীয় শর্ত যুক্ত করা এড়াতে পারি। ভাগ্যক্রমে, আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট (নোড.জেএস) এর সাথে লেগে থাকতে পারি এবং আমরা প্রায় একই বেস দিয়ে শুরু করে শুরু করি contactForm7Response ::

function main(event) const body = ; return body ;

আমাদের অবশ্যই হ্যান্ডলার ফাংশনটির নাম রাখতে হবে main যা শেষ পয়েন্টটি বলা হয় তখন আহ্বান করা হয়। ফাংশন গ্রহণ করে event এর প্রথম যুক্তি হিসাবে আপত্তি, সমন্বিত অনুরোধের বিশদ। আবারও, আমরা যে কোনও কিছু ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে আমাদের প্রয়োজনীয় জেএসওএন প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে দিতে, এটি সহজভাবে যথেষ্ট একটি বস্তু ফিরে।

আমরা যেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে একই কোডটি পুনরায় ব্যবহার করতে পারি। পার্থক্যটি হ’ল আমাদের থেকে ফর্ম ইনপুট ডেটা বের করতে হবে event যেমন FormData নিজেরাই:

function main(event) // How do we get the FormData from the event? const formData = new FormData(); const submissionSuccess = // ... ; const submissionValidationFailed = // ... ; if (!formData.get("somebodys-name")) submissionValidationFailed.invalid_fields.push( // ... ); // Or a more thorough way to check the validity of an email address if (!/^(^\s@)+@(^\s@)+\.(^\s@)+$/.test(formData.get("any-email"))) submissionValidationFailed.invalid_fields.push( // ... ); // The rest of the validations... const body = !submissionValidationFailed.invalid_fields.length ? submissionSuccess : submissionValidationFailed; return body ;

যতদূর ডেটা রূপান্তর করা, সার্ভারলেস ফাংশনগুলি সাধারণত জেএসএন ইনপুটগুলি প্রত্যাশা করে, তাই অন্যান্য ডেটা ধরণের জন্য একটি অতিরিক্ত পার্সিং পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এটি হওয়ার সাথে সাথে কোডপেন ডেমোগুলির ফর্মগুলি জমা দেওয়া হয় multipart/form-data ।

কোনও গ্রন্থাগার ছাড়াই আমরা রূপান্তর করতে পারি a multipart/form-data স্ট্রিং এ FormData সুবিধা গ্রহণ করে Response এপিআইয়ের ক্ষমতা:

async function convertMultipartFormDataToFormData(data) const matches = data.match(/^\s*--(\S+)/); if (!matches) return new FormData(); const boundary = matches(1); return new Response(data, headers: "Content-Type": `multipart/form-data; boundary=$boundary` ).formData();

কোডটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমানা ভেরিয়েবল উত্তোলনের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। এটি সাধারণত অটোজেনেটেড হয়, উদাহরণস্বরূপ, কোনও ব্রাউজারে কোনও ফর্ম জমা দেওয়ার সময়।

জমা দেওয়া কাঁচা ডেটা মাধ্যমে উপলব্ধ event.http.body তবে যেহেতু এটি বেস 64-এনকোডড, তাই আমাদের প্রথমে এটি ডিকোড করা দরকার:

async function main(event) const formData = await convertMultipartFormDataToFormData( Buffer.from(event?.http?.body ?? "", "base64").toString("utf8") ); // ... const body = !submissionValidationFailed.invalid_fields.length ? submissionSuccess : submissionValidationFailed; return body ;

এবং এটা। এই পদ্ধতির সাথে, বাকী সমস্তই হ’ল মূল এপিআইগুলিতে কলগুলি উপহাস করা কলগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা।

শেষ পর্যন্ত, উভয় পন্থা তৃতীয় পক্ষের এপিআই নির্ভরতা থেকে ডেমোগুলি ডিক্লোপ করতে সহায়তা করে। প্রচেষ্টার দিক থেকে, কমপক্ষে এই নির্দিষ্ট উদাহরণের জন্য, তারা তুলনীয় বলে মনে হয়।

ম্যানুয়াল উপহাস পদ্ধতির সাথে কোনও বাহ্যিক নির্ভরতা নেই, এমনকি আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করি এমন কিছুতেও নয়, এবং সবকিছু একসাথে বান্ডিল করা হয়। সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট বিবরণ না জেনে, ছোট, স্ব-অন্তর্ভুক্ত ডেমোগুলির জন্য এই পদ্ধতির পক্ষে থাকার ভাল কারণ রয়েছে।

তবে একটি উপহাস করা সার্ভার এপিআই ব্যবহার করারও এর সুবিধা রয়েছে। একটি উপহাস করা সার্ভার এপিআই কেবল ডেমোই নয়, বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষাও শক্তি দিতে পারে। আরও জটিল প্রয়োজনের জন্য, উপহাস করা সার্ভারে কাজ করা একটি উত্সর্গীকৃত দল জাভাস্ক্রিপ্টের চেয়ে আলাদা প্রোগ্রামিং ভাষা পছন্দ করতে পারে বা তারা কোনও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে ওয়্যারমক পরিবর্তে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করা।

সব কিছুর মতো, এটি নির্ভর করে। আমি সবেমাত্র যা উল্লেখ করেছি তার বাইরে বিবেচনা করার মতো অনেক মানদণ্ড রয়েছে।

আমিও মনে করি না যে এই পদ্ধতির অগত্যা ডিফল্টরূপে প্রয়োগ করা দরকার। সর্বোপরি, আমার কাছে কোডপেন ডেমোগুলি কোনও সমস্যা ছাড়াই চার বছর ধরে কাজ করেছিল।

গুরুত্বপূর্ণ অংশটি যখন ডেমোগুলি ভেঙে যায় (পর্যবেক্ষণ) এবং যখন তারা করে তখন পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য আমাদের নিষ্পত্তি করার সঠিক সরঞ্জাম রয়েছে তা জানার একটি উপায় রয়েছে।