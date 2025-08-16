তৃতীয় হিজড়া অ্যাথলিট মহিলাদের ক্রীড়া নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি কলেজের মামলা করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
তৃতীয় হিজড়া অ্যাথলিট এক মাসের ব্যবধানে একটি মার্কিন কলেজের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন মহিলাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে জৈবিক পুরুষদের উপর চলমান জাতীয় ক্র্যাকডাউন করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে।
যাইহোক, সর্বশেষ মামলাও দাবি করেছে যে এনসিএএ নীতি এবং ফেডারেল আইন এটি নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও এপ্রিল মাসে একটি ট্রান্স অ্যাথলিটকে একটি মহিলা দলে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।
ট্রান্স ট্র্যাক এবং ফিল্ড রানার এভলিন পার্টস স্বার্থমোর কলেজ এবং এনসিএএ -র বিরুদ্ধে মামলা করছে, অভিযোগ করেছে যে স্কুলটি এই বছরের শুরুর দিকে মহিলা ট্র্যাক এবং ফিল্ড দলে অংশ নিতে নিষিদ্ধ করার সময় শিরোনাম IX লঙ্ঘন করেছে।
পার্টস অভিযোগ করেছে যে স্কুলগুলি বলেছে যে পার্টস ফেব্রুয়ারিতে মহিলা দলে আর প্রতিযোগিতা করতে পারে না, একই মাসে এনসিএএ তার লিঙ্গ যোগ্যতা নীতি পরিবর্তন করে জৈবিক পুরুষদের মহিলা বিভাগে প্রতিযোগিতা করতে বাধা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “পুরুষদের খেলাধুলার বাইরে রাখার” স্বাক্ষর করার পরে।
পার্টস এর মামলাও দাবি করেছে যে ট্রান্স অ্যাথলিটকে ১১ ই এপ্রিল স্বার্থমোর উইমেন ট্র্যাক টিমের কাছে “সম্পূর্ণরূপে পুনঃস্থাপন” করা হয়েছিল। পলিসির পরিবর্তন এবং ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশ কার্যকর হওয়ার পরেও মে মাসে স্নাতক না হওয়া পর্যন্ত পার্টস দাবি করেছেন যে মহিলা দলে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
পার্টস এপ্রিল মাসে বিল বাটলার আমন্ত্রণে মহিলাদের 10,000 মিটার বিজয়ী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং পল ডোনাহুতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে একই মাসে এবং মে মাসের প্রথম দিকে শতবর্ষী চ্যাম্পিয়নশিপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, অ্যাথলিটের মতে স্বার্থমোর অ্যাথলেটিক্স পৃষ্ঠা।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য স্বার্থমোর কলেজ এবং এনসিএএ -তে পৌঁছেছে।
মে মাসে কোনও মহিলা দৌড় থেকে বাদ পড়ার অভিযোগে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার এক মাসেরও কম সময় পরে পার্টস মামলা করেছে।
ট্রান্স ভলিবল খেলোয়াড় এমা মোরকোচো ওয়েস্টক্লিফ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারকোলজিয়েট অ্যাথলিটস (এনএআইএ) এর বিরুদ্ধে এনসিএএ -র একটি বিকল্প কলেজের ক্রীড়া পরিচালনা সংস্থা, একটি বৃত্তির অফার বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার যোগ্যতার অস্বীকার করা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করার এক সপ্তাহেরও কম সময় পরে পার্টসের মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
প্রাক্তন আপেন সাঁতারু লিয়া থমাসের সাথে সতীর্থ হওয়ার প্রতিফলন করেছেন
ট্রান্স অ্যাথলিটদের দ্বারা যেসব স্কুলগুলি তাদের মহিলাদের খেলাধুলা থেকে বাদ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলি ট্রাম্পের নতুন ফেডারেল ম্যান্ডেটের পরে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এটি জৈবিক পুরুষদের সাথে লকার কক্ষগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য এনসিএএ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে মামলা করা মহিলা অ্যাথলিটদের পূর্ববর্তী প্রবণতার সাথে বিপরীত।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের একটি কার্যনির্বাহী আদেশ ছিল যা ট্রান্স অ্যাথলিটদের মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করার অধিকার রক্ষা করেছিল এবং এনসিএএর আগের নীতিটি ট্রান্স অ্যাথলিটদের সক্ষম করেছিল। পেনসিলভেনিয়া প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্স সাঁতারু লিয়া থমাস এবং সান জোসে স্টেট ট্রান্স ভলিবল খেলোয়াড় ব্লেয়ার ফ্লেমিংয়ের অংশগ্রহণ সেই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা এবং রিলে গেইনস এবং ব্রুক স্লুসারের নেতৃত্বে এনসিএএর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা মোকদ্দমা উত্সাহিত করেছিল।
শ্রেইনারকে এর আগে ফেব্রুয়ারির এনসিএএ বিধি পরিবর্তনের আগে দু’বছর ধরে রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (আরআইটি) মহিলা ট্র্যাক এবং ফিল্ড টিমে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন আরআইটি উইমেন ট্র্যাক রানার ক্যারোলিন হিল এনসিএএর বিরুদ্ধে গেইনসের মামলাতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিযোগিতা করার এবং শ্রেইনার সাথে একটি লকার রুম ভাগ করে নেওয়ার কথা উল্লেখ করে।
অংশগুলি অ্যাটর্নি সুসি সিরিলি প্রতিনিধিত্ব করছেন, একই আইনজীবী প্রিন্সটনের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমাতে শ্রেইনার প্রতিনিধিত্ব করছেন।
সিরিলি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে সম্বোধন করে পার্টসের মামলা মোকদ্দমার একটি বিবৃতি সরবরাহ করেছিল।
সিরিলি বলেছিলেন, “আমরা অভিযোগের অভিযোগে দাঁড়িয়েছি। অভিযোগে বলা হয়েছে, এনসিএএ একটি বেসরকারী সংস্থা যা একটি ধর্মান্ধ নীতি জারি করেছিল। স্বার্থমোর সেই নীতিটি অনুসরণ করতে এবং ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় আইনকে উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছিলেন,” সিরিলি বলেছিলেন।
সিরিলি এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে প্রিন্সটনের বিরুদ্ধে শ্রেনারের মামলা মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “দু’জন প্রিন্সটন কর্মকর্তার এই পদক্ষেপ নিউ জার্সি আইন নিয়ন্ত্রণে হিজড়া মহিলা হিসাবে সাদির অধিকার সম্পর্কে নির্মম ও ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করছিল,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “আসামীদের ক্রিয়াকলাপ একটি সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারে অসহনীয় ছিল এবং শালীনতার সম্ভাব্য সীমা ছাড়িয়ে যায়।”
ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের আগে মহিলাদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির ঘটনার কারণে ট্রাম্পের শিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে মহিলাদের সাঁতারে থমাসের অংশগ্রহণ নিয়ে ইউপিওনের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল ডিওই। বিশ্ববিদ্যালয়টি ট্রান্স অ্যাথলিটের রেকর্ডগুলি ছাড়তে সম্মত হয়েছিল এবং মহিলা দলে থমাসের উপস্থিতিতে আক্রান্ত সমস্ত মহিলা অ্যাথলিটদের কাছে ক্ষমা চাইতে সম্মত হয়েছিল।
আগস্টের আগে, ডিওই প্রাক্তন ট্রান্স ফেন্সার রেডমন্ড সুলিভান সম্পর্কিত অনুরূপ সমাধানের জন্য ওয়াগনার কলেজের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল।
ফ্লেমিং বিতর্ক নিয়ে সান জোসে রাজ্যে ডিওই -র তদন্ত চলছে।
যদি পার্টস’র অভিযোগগুলি সত্য হয়, তবে এনসিএএ নীতি পরিবর্তন এবং ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের পরে কোনও ট্রান্স অ্যাথলিট মহিলা দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ট্রান্স অ্যাথলিটের রেকর্ড করা উদাহরণ সহ দ্বিতীয় স্কুল হবে।
নিউইয়র্কের ইথাকা কলেজ মার্চ মাসে একটি বিভাগ তৃতীয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্বীকার করেছে। ট্রান্স অ্যাথলিট কায়ুগা দ্বৈতগুলিতে অংশ নিয়েছিল, তবে কেবল তৃতীয় ভার্সিটি আট ইভেন্টে, যা এতে ফ্যাক্টর করা হয় না এনসিএএ চ্যাম্পিয়নশিপ যোগ্যতা।
ইথাকা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি বিবৃতি দিয়েছে যে ট্রান্স অ্যাথলিটের অংশগ্রহণ কোচিং কর্মীদের “ভুল বোঝাবুঝি” করার কারণে হয়েছিল।
এনসিএএ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ইথাকা’র নীতি লঙ্ঘনকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।
এনসিএএ জানিয়েছে, “নীতিটি স্পষ্ট যে এখানে কোনও মওকুফ নেই, এবং জন্মের সময় পুরুষ নিযুক্ত শিক্ষার্থীরা কোনও মহিলা দলে সংশোধিত জন্মের শংসাপত্র বা আইডির অন্যান্য রূপ নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে না,” এনসিএএ জানিয়েছে।
“যদি প্রতিযোগিতাটি ঘটে থাকে তবে দলটিকে একটি মিশ্র দল হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং মহিলা দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য নয়। ইথাকা অনুশীলনের সুযোগের অনুমতি দেয় এমন নীতিটি মেনে চলার তাদের অভিপ্রায় জানিয়েছে এবং এনসিএএ ইথাকের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রশংসা করে।”
এনসিএএ ইভেন্টটির ফলাফলগুলি ভোইড করা হবে কিনা বা ইথাকা কোনও পরিণতির মুখোমুখি হবে কিনা তা নির্দেশ করে নি।
