তেল আভিভের প্রতিবাদ যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য জিজ্ঞাসা করেছে; ব্রাজিল ইস্রায়েলের গাজা শহর দখল করার পরিকল্পনাকে অস্বীকার করে

ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে বৃহত্তম বৃহত্তম গাজা শহর বিজয়ের জন্য ইস্রায়েলি পরিকল্পনার ঘোষণার একদিন পরে গাজা স্ট্রিপে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য শনিবার (৯) তেল আবিবের হাজার হাজার বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমেছিল। ব্রাজিল বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের পরিকল্পনা “অবহেলা”, এমন একটি সিদ্ধান্ত যা ব্রাসিলিয়ার মতামত অনুসারে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে “বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে তোলা উচিত”।
২২ মাস যুদ্ধের পরে, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইস্রায়েল ও বিদেশে গাজায় তার আক্রমণাত্মক অবসান ঘটাতে খুব দৃ strong ় চাপের মুখোমুখি হন, যেখানে ২ মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের “বিস্তৃত ক্ষুধা” দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে।
বিক্ষোভকারীরা এখনও ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বন্দী করে রাখা জিম্মিদের পোস্টার এবং ছবি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের মুক্তি পেতে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
এএফপি সাংবাদিকরা উপস্থাপন করছেন যে প্রতিবাদকারীদের সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল এবং জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম 100,000 অংশগ্রহণকারী রেকর্ড করেছে।
কর্তৃপক্ষগুলি কোনও সরকারী অনুমান সরবরাহ করেনি, তবে এই আইনটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অন্যান্য বিক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেছে।
“আমরা প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুকে সরাসরি বার্তা দিয়ে শেষ করব: আপনি যদি গাজার কিছু অংশ আক্রমণ করেন এবং জিম্মিদের হত্যা করা হয়, আমরা আপনার পরে শহরের স্কোয়ারে, নির্বাচনের সমাবেশে, সমস্ত সময় এবং সর্বত্রই যাব,” তিনি একজন মৃত জিম্মির সাথে পরিচিত এএফপি শাহর জাহিরোকে বলেছিলেন।
প্রশ্নবিদ্ধ পরিকল্পনা
নেতানিয়াহুর সুরক্ষা অফিস শুক্রবার গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যা আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এক তরঙ্গকে উত্সাহিত করেছিল।
পরিকল্পনা অনুসারে, সেনাবাহিনী “গাজার শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তুত”, “যুদ্ধ অঞ্চলগুলির বাইরে বেসামরিক জনগোষ্ঠীতে মানবিক সহায়তা বিতরণ করার সময়” এই অঞ্চলটির উত্তরে মূলত ধ্বংস হয়েছিল। “
ইস্রায়েলের মিত্রদের সহ বিদেশী শক্তিগুলি জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে এবং ট্র্যাকের মানবিক সংকট উপশম করার জন্য যুদ্ধবিরতি চাপ দিয়েছে।
“ব্রাজিলিয়ান সরকার ইস্রায়েলি সরকারের গাজা স্ট্রিপে সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তকে গাজা শহরে একটি নতুন উত্সাহ সহ, যা ফিলিস্তিনি নাগরিক জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে,” বিদ্যালয় বিষয়ক মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা সরকার গাজার “ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ এবং তাত্ক্ষণিক প্রত্যাহারের জন্য” অনুরোধ করেছিলেন এবং “স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জিম্মির মুক্তি এবং মানবিক সহায়তার অনিম্পেড প্রবেশের” জরুরিতার পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।
নেতানিয়াহু দেয় না
তবে নেতানিয়াহু দেশের ভিতরে এবং বাইরে প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তার পরিকল্পনায় দৃ firm ় রয়েছেন। ইস্রায়েলি নেতা শুক্রবার রাতে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রকাশিত: “আমরা গাজা দখল করব না, আমরা হামাস থেকে গাজা মুক্তি দেব।”
হামাস, যা ৪৯ জন জিম্মি রক্ষণাবেক্ষণ করে, যার মধ্যে ২ 27 জনকে মৃত বলে মনে করা হয়, তিনি শুক্রবার বলেছিলেন যে গাজা শহর দখল করার ইস্রায়েলি সিদ্ধান্তের অর্থ এই জিম্মিদের “ত্যাগ”, যা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আক্রমণে অপহরণ করে।
ফিলিস্তিনিদের সাথে শান্তির পক্ষে অনুকূল জিম্মি এবং ইস্রায়েলি কর্মীদের পরিবারগুলির শেষ বন্দীদের মুক্তি পাওয়ার জন্য হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন।
নেতানিয়াহু যুদ্ধের ২২ মাস ধরে অসংখ্য বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছিল, প্রায়শই প্রতিবাদকারীরা ফিলিস্তিনি বন্দীদের জিম্মিদের বিনিময় করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারকে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে বলে।
শুক্রবার পরিকল্পনার ঘোষণার পরে, জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল রবিবার সকাল ১০ টায় (সকাল ১১ টা জিএমটি) গাজা উপত্যকায় জরুরি সভা করবে বলে বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে।