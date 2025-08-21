মেহর নিউজ এজেন্সি উদ্ধৃত একসাথেজায়নিস্ট রেজিমের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট স্বীকার করেছে যে এটি স্বীকার করেছে সর্বদা আভিভ আবশ্যক কৌশল গাজা স্ট্রিপে নিজেকে পর্যালোচনা করুন। এই অঞ্চলে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা সবচেয়ে খারাপ জিনিস।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে জায়নিস্ট সরকার এর মধ্যে একটি সংকটে জড়িত রয়েছে আন্তর্জাতিক গাজা যুদ্ধের কারণে এটি শাসনের অবস্থানের হুমকি দিয়েছে।
গবেষণা ইনস্টিটিউট তিনি জোর দিয়েছিলেন এই শাসনের সেনাবাহিনী গাজায় দীর্ঘায়িত যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং দুর্বল হয়েছে। গাজার কিছু অংশ বা আরও বেশি অপারেশন দখল হামাসকে ধ্বংস করে না তবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কেবল দীর্ঘ রাস্তার যুদ্ধ সর্বদা আভিভ সে হাঁটছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে হামাস গেরিলা যুদ্ধে প্রবেশ করেছে, যা এটি জায়নিস্ট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরাপদ করে তোলে।