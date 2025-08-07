তেহরানের নিম্ন -শক্তি বিদ্যুতের গ্রাহকদের 5 %

রাজধানীর সফল সংস্কৃতিতে উচ্চতর কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর একটি বিশেষ অধিবেশনে, গ্রেটার তেহরান বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাম্বাইসেস নাজরিয়ান তেহরান বিদ্যুৎ গ্রিডে দুর্ঘটনা ও হতাহতিতে ৫ % হ্রাস করার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট মেন্টরদের ব্যবহারের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। বিদ্যমান সক্ষমতা, গত বছরের তুলনায় জল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির জল সঞ্চয়ের উপর বিধিনিষেধের কারণে জল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির কার্যকারিতা উন্নতি ও চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও সরবরাহ করা হবে।
ফারস একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন: “পর্যবেক্ষকরা, তেহরানি নাগরিকদের গ্রাহকের নিদর্শনগুলির সাথে সম্মতিতে দক্ষ সাহচর্যকে উল্লেখ করে আরও যোগ করেছেন:” তেহরানের ৫ % গ্রাহকরা বিদ্যুৎ খরচ হ্রাসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্যাটার্নের অধীনে রয়েছেন, যা নেটওয়ার্কের বোঝা হ্রাস এবং বৈদ্যুতিকতার সরবরাহের ক্ষতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমস্ত স্বদেশবাসীর পক্ষে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাকে গ্রাহক নির্দেশিকা বাস্তবায়নে টেকসই করতে সহায়তা করা প্রয়োজন।
গ্রেটার তেহরান বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে উচ্চ -ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রাহকদের বিলগুলি, যা বিদ্যুতের ব্যবহারের ধরণের দ্বিগুণেরও বেশি ব্যবহার করে, লক্ষ লক্ষ রফতানি করা হবে এবং এই গ্রাহকদের এই দলটি দ্রুত এবং স্বল্পতম সময়ে তাদের ব্যবহার পরিচালনার জন্য সংস্কার ব্যবস্থাও নিতে পারে। অন্যান্য গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রক্রিয়াতে ইভেন্ট এবং বাধা এবং জনগণ, প্রতিষ্ঠান এবং অফিসগুলির সহযোগিতা রাজধানীতে পাওয়ার গ্রিডের দুর্ঘটনাগুলি সফলভাবে অতিক্রম এবং হ্রাস করার মূল চাবিকাঠি।
