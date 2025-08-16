তেহরানে ইরানি চক্ষু সংক্রান্ত সমাবেশ

۱۲: ۰۹ – আগস্ট 1
ইয়ং জার্নালিস্টস ক্লাব – তেহরানের রাজি সম্মেলন কেন্দ্রে ইরানি চক্ষুবিদ্যার 34 তম কংগ্রেসের 34 তম কংগ্রেসের উল্লেখ করে চক্ষুবিজ্ঞানের 34 তম ইরানি কংগ্রেসের নির্বাহী সচিব আলী সাদেঘি তারি বলেছেন: “আমরা আশা করি এই বছর কংগ্রেস সর্বশেষতম ওপথলজি এবং আমাদের দেশকে প্রচার করতে সক্ষম হবে।
ইরানি চক্ষুবিদ্যা জ্ঞান প্রচারের জন্য একটি কংগ্রেস
ইরানি চক্ষুবিদ্যা অ্যাসোসিয়েশনের 34 তম কংগ্রেসের বৈজ্ঞানিক সচিব মাসউদ নাসেরিপুর আরও বলেছিলেন: “আমরা আরও পাঁচটি বিশেষায়িত বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলিকে আরও উত্পাদনশীল কংগ্রেসনাল অ্যাসোসিয়েশন রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং তাদের প্রতিটি বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মসূচি জমা দিতে বলেছি এবং আমি নিশ্চিত যে দেশটির চক্ষুবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের সদস্যরা আমাদের বেসরকারী ও সরকারে সহায়তা করবে।”
“প্রতিটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবং প্রাথমিক প্রোগ্রামের জন্য ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামের সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। আপনি বিশেষায়িত গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা প্রাথমিক প্রোগ্রামটি ফোরাম সাইটে রেখেছি যাতে সহকর্মীরা খুঁজে পেতে পারেন।
নাসেরিপুর জোর দিয়েছিলেন: আগের বছরগুলির মতো, প্রথম দিনটি বিশেষায়িত গোষ্ঠীর প্রোগ্রামের জন্য উত্সর্গ করা হবে এবং আমরা তরুণ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি দুর্দান্ত প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছি, যা বিস্তারিত হবে।
তিনি বলেছিলেন যে এই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিষয়, সমস্যা ও চিকিত্সা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, পাশাপাশি চক্ষুবিদ্যার জ্ঞানের সর্বশেষ সাফল্য উপস্থাপন করা: কংগ্রেসের পাশে, দেশের চক্ষুবিদ্যা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সরঞ্জাম বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিরও সর্বশেষ প্রযুক্তি ও চিকিত্সা সরঞ্জাম সহ সহকর্মীদের সরবরাহ করার জন্য বুথ থাকবে।
নাসেরিপুর জোর দিয়েছিলেন: আমরা আশা করি যে দুটি একাডেমিক গোষ্ঠী এবং সরঞ্জাম এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলি আমাদের দেশের চক্ষুবিদ্যার জ্ঞানের প্রচারের আরেকটি পদক্ষেপ এবং এই মিথস্ক্রিয়াটি চোখের বিভিন্ন সমস্যাযুক্ত রোগীদের সাথে আরও ভাল এবং আরও মানসম্পন্ন চিকিত্সার দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের কষ্ট হ্রাস করবে।
তাঁর মতে, চক্ষু বিশেষজ্ঞরা 10 ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের নিবন্ধগুলি কংগ্রেস সচিবালয়ে জমা দিতে পারেন এবং কংগ্রেসের জন্য নিবন্ধকরণও ইরান চক্ষুবিদ্যা অ্যাসোসিয়েশন ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে সরবরাহ করা হয়।
সূত্র: ইরানি চক্ষুবিদ্যা সমিতি