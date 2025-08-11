ত্রাণ কাজের সময় গিলগিট ল্যান্ডস্লাইডে আটজন স্বেচ্ছাসেবক মারা যান

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গিলগিতের ড্যানিওর নুল্লাহ এলাকায় বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ জলের চ্যানেলটি মেরামত করার সময় একটি বিশাল ভূমিধস আঘাতের পরে কমপক্ষে আটজন স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ হারিয়েছেন।
স্বেচ্ছাসেবীরা হঠাৎ কাদামাটিতে ধরা পড়লে স্থানীয় সেচ এবং জল ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করছিল। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়ে আশেপাশের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে জরুরি পরিষেবাগুলি উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর অবস্থায় এই ধ্বংসাবশেষের নিচে থেকে চারজনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে এখনও উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয়রা তাদের সন্ধানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করছে বলে অনেকে এখনও আটকা পড়েছেন।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে চলমান উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে ছুটে এসে সম্প্রদায় একত্রিত হয়েছে। এটি গিলগিটে প্রকাশিত একটি হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি।
সাম্প্রতিক বর্ষার বানানটি শহুরে বন্যা, ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধসের দৃশ্যের সাথে পাকিস্তান জুড়ে সর্বনাশ করেছিল যার ফলে ২ 26০ টিরও বেশি মৃত্যু ঘটেছে, অন্যদিকে আরও বেশ কয়েকজন এখনও নিখোঁজ রয়েছে, পাশাপাশি অবকাঠামোগত ক্ষতির পাশাপাশি।
বেশ কয়েকটি পর্যটক হটস্পট হোস্ট করা গিলগিত বাল্টিস্তানও ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসের দ্বারা ছিটকে পড়েছিলেন, গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী হাজী গুলবার খানকে বলেছিলেন যে তীব্র বর্ষা বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন।
ক্ষতির মাত্রা প্রসারিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে 300 টি বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, যেখানে 200 আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এছাড়াও, 30-40% জল চ্যানেল এবং 15 থেকে 20 কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
গত সপ্তাহে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ গিলগিত বাল্টিস্টানের সাম্প্রতিক বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির মধ্যে ক্ষতিপূরণ চেক বিতরণ করেছিলেন এবং ৪ বিলিয়ন ডলার ত্রাণ প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোকে তাত্ক্ষণিক পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা দিয়েছেন।
এই অঞ্চলে তাঁর সফরকালে, প্রিমিয়ার যারা এই বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের আত্মীয়দের পরবর্তী আত্মীয়দের কাছে 1 মিলিয়ন টাকার ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করেছিলেন। আহতদের মৃত এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি বন্যার ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে এসেছেন।
“জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান রয়েছে,” প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ চেক-বিতরণ অনুষ্ঠানের সমাধানের সময় বলেছিলেন।
তিনি ভবিষ্যতের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একটি উন্নত সতর্কতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। “একটি প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা হ’ল সময়ের প্রয়োজন,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
তিনি যোগাযোগ মন্ত্রীকে অবকাঠামো পুনরুদ্ধারের জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই অঞ্চলটিতে তাঁর পরবর্তী সফর এই মাসের শেষের আগেই অনুষ্ঠিত হবে।
প্রিমিয়ার আরও প্রকাশ করেছে যে এই বছর এই অঞ্চলে একটি 100-মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প শেষ হবে।