ত্রিস্তান টেট ‘বর্ণবাদী’ মন্তব্যের বিরুদ্ধে ড্রিকাসকে রক্ষা করে

অ্যান্ড্রু টেটের ভাই ট্রিস্টান টেট – তাকে “বর্ণবাদী” হিসাবে চিহ্নিত করা সমালোচকদের বিরুদ্ধে ড্রিকাস ডু প্লেসিসকে রক্ষা করেছেন।
প্রাক্তন ইউএফসি মিডলওয়েট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নদের মতো, ত্রিস্তান ফার্ম হত্যাকাণ্ড, “সাদা গণহত্যা” সম্পর্কে তাঁর স্পষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তার অনুমোদনের জন্য।
অ্যান্ড্রুয়ের মতো ত্রিস্তানও প্রাক্তন পেশাদার কিকবক্সার।
ত্রিস্তান টেট ড্রিকাস ডু প্লেসিসকে ডিফেন্ড করে
তার এক্স অ্যাকাউন্টে, ত্রিস্তান টেট তার সমালোচকদের বিরুদ্ধে ড্রিকাস ডু প্লেসিসকে রক্ষা করেছিলেন।
প্রাক্তন ইউএফসি মিডলওয়েট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নকে ট্যাগ করা, ত্রিস্তান পোস্ট করেছেন: “দ্য হেট @ডিকাসডুপ্লেসিস মানুষের কাছ থেকে পাচ্ছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “চিন আপ, চ্যাম্প, আওয়াজ উপেক্ষা করুন”।
সহকর্মী ইউএফসি যোদ্ধা ইস্রায়েল “ইজি” আদেসনিয়া দাবি করেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা “আফ্রিকান নয়” ছিল বলে ত্রিস্তান এর আগে ড্রিকাসকে রক্ষা করেছিল।
তিনি পোস্ট করেছেন: “ @ডিকাসডুপ্লেসিস আফ্রিকান নয় বলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সাদা বর্ণবাদী।
“তিনি আফ্রিকান এবং এলনও তাই, আপনারা কেউ কি মৌলিক ইতিহাস জানেন না?”
ট্রাম্প, ফার্ম কিলিংস এবং রাষ্ট্রপতি রামাফোসা সম্পর্কে সেই মন্তব্যগুলি
এক্স -তে, অনেক দক্ষিণ আফ্রিকানরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্যে প্রশংসা করার পরে ড্রিকাসকে “বর্ণবাদী” বলে অভিযোগ করেছেন, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে “সাদা গণহত্যা” প্রচারের অভিযোগ করেছিলেন।
এই বছরের শুরুর দিকে, 31 বছর বয়সী এই সদ্য পুনরায় নির্বাচিত রাজনীতিবিদ সম্পর্কে বলেছেন: “তিনি আশ্চর্যজনক, এবং আমি তার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছি।
“তিনি বলেছিলেন যে ভাল পরিবর্তন আসছে। তিনি অনেক লোক এবং দেশকে সমস্ত কিছুর জন্য দায়বদ্ধ রাখছেন এবং এটি দেখতে আশ্চর্যজনক”।
ড্রিকাস “দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী এলন কস্তুরীকেও সঠিক কাজ করার জন্য একটি বড় চিৎকারও করেছিলেন।”
ড্রিকাস – যিনি ফার্ম হত্যার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন – তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসারও কুখ্যাতভাবে সমালোচনা করেছিলেন।
গত বছর তার ইউএফসি শিরোপা লড়াইয়ের আগে মার্কিন সাক্ষাত্কারকারী নিনা নাটকের সাথে কথা বলার সময়, প্রিটোরিয়া এমএমএ যোদ্ধা সরকারকে দেশকে “স্ক্রু আপ” করার অভিযোগ এনেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “এটি একটি দীর্ঘ শট দ্বারা বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ সরকার। আমরা সত্যই এবং ব্যতিক্রমী এস ** টি … এটি বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “আমাদের দেশটি সুন্দর, লোকেরা আশ্চর্যজনক… .. অনেক দুর্দান্ত মানুষ দুর্দান্ত কাজ করছে।
রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসাকে তিনি যোগ করেছেন: “তিনি সমস্ত অর্থ নেন।”
আপনি কি ট্রিস্টান টেট এবং ড্রিকাস ডু প্লেসিসের সাথে একমত?
