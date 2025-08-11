ত্রিস্তান থম্পসন
বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট সরবরাহ করা
ত্রিস্তান থম্পসন বাস্কেটবল কোর্টে জাল রক্ষা করে, তবে তার নতুন দিকটি বিশ্বব্যাপী সংযোগহীন লোকদের কাছে এটি সরবরাহ করার বিষয়ে!
টিএমজেড স্পোর্টস 34 বছর বয়সী থম্পসন শিখেছেন টেলিযোগাযোগ সংস্থা ওয়ার্ল্ড মোবাইলের সাথে সি-স্যুট গিগটি সুরক্ষিত করেছেন … যেখানে এনবিএ চ্যাম্প চিফ ডিজিটাল ইক্যুইটি অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।
এনবিএ চ্যাম্প কোনও মুখপাত্র হিসাবে পরিবেশন করার জন্য কোনও চেক নগদ করছে না। আমাদের বলা হয়েছে ত্রিস্তান ডাব্লুএম এর মিশনে বিশ্বাসী – বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংযুক্ত করে, অনেকেই আন্ডারভেটিং সম্প্রদায়ের মধ্যে – একটি ইন্টারনেট সংযোগের সাথে।
আপনি কোথায় থাকেন তার উপর নির্ভর করে ইন্টারনেট একটি বিলাসিতা। প্রায় পৃথিবীর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সংযোগ করতে পারে না … অংশের কারণে অনেক ক্ষেত্রে এটি সরবরাহকারীদের গ্রামীণ বা উন্নয়নশীল অঞ্চলে বিজ করা লাভজনক নয়।
ওয়ার্ল্ড মোবাইল, আমাদের বলা হয়েছে, গ্রাহকরা কীভাবে এই পরিষেবাগুলি পান তা কাঁপতে চাইছে।
ব্যয়বহুল অবকাঠামোর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ডাব্লুএম একটি পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে, নিয়মিত প্রতিদিনের মানুষকে এয়ারনোডগুলি হোস্ট করার অনুমতি দেয়, একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করে।
সংস্থার সাথে তাঁর ভূমিকার অংশ হিসাবে, আমরা জানিয়েছি যে থম্পসন “কমিউনিটি কানেক্টিভিটি ফান্ড” প্রবর্তন করছেন, যা অবকাঠামো আপ করতে এবং মানচিত্র জুড়ে পাইলট প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা একটি বহু মিলিয়ন ডলারের উদ্যোগ।
নতুন কাজটি ত্রিস্তানকে পেশাদার ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যস্ততম মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।
তাঁর 14 তম এনবিএ মরসুমে (তিনি বর্তমানে একজন ফ্রি এজেন্ট) খেলতে এবং ওয়ার্ল্ড মোবাইলের সাথে অবতরণ করার পাশাপাশি থম্পসন ট্রেসাই সহ দুটি কৃত্রিম গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সাথেও বিজ আপ করেছেন, একটি অংশীদারিত্ব আমরা সম্পর্কে লিখেছেন এই বছরের শুরুর দিকে।