News

ত্রিস্তান রজার্সের মৃত্যু; সাবান ওয়ার্ল্ড শ্রদ্ধা নিবেদন করে

সাবান ওয়ার্ল্ড রবার্ট স্কর্পিওতে অভিনয় করা জনপ্রিয় অসি অভিনেতা ত্রিস্তান রজার্সকে স্মরণ করছে জেনারেল হাসপাতাল।

79৯ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৫ আগস্ট মারা যাওয়া রজার্সকে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবিসি নাটকে অভিনয় করেছিলেন এমন একটি স্ব-হতাশ, সুদর্শন এবং “দর্শনীয়” বন্ধু হিসাবে স্মরণ করা হয়েছিল।

অভিনেত্রী এমা স্যামস, যিনি রজার্সের অন-স্ক্রিন প্রেমের আগ্রহের হোলি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন যে তিনি “ত্রিস্তান সম্পর্কে সংবাদ শুনে অবিশ্বাস্যভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন। আমি তাঁর সাথে কাজ করতে পছন্দ করতাম এবং আমরা দুজনেই এত কৃতজ্ঞ ছিলাম যে আমরা 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি করার সুযোগ পেয়েছি।

রবার্ট এবং হোলি ছিলেন দিনের সময়ের অন্যতম সুপারকুবল।

অন্যান্য অতীত এবং বর্তমান জিএইচ রিক স্প্রিংফিল্ডের মতো তারকারা রজার্সকে “গ্রেট সাউদার্ন ল্যান্ড থেকে মজাদার ব্লক” হিসাবে স্মরণ করেছিলেন এবং জেনি ফ্রান্সিস তাকে “খুব উজ্জ্বল আলো” বলে অভিহিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার, জিএইচ এক্সিকিউটিভ প্রযোজক ফ্র্যাঙ্ক ভ্যালেন্টিনি এই বিবৃতি প্রকাশ করেছেন: “পুরো জেনারেল হাসপাতাল পরিবার ত্রিস্তান রজার্সের উত্তীর্ণ হওয়ার কথা শুনে হৃদয়গ্রাহী। ত্রিস্তান আমাদের ভক্তদের 45 বছর ধরে মোহিত করেছে এবং পোর্ট চার্লস তাকে ছাড়া একই হবে না (বা রবার্ট বৃশ্চিক) আমি এই পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতিগুলি প্রসারিত করতে চাই।”

রজার্স 1980 সাল থেকে বৃশ্চিক খেলেন এবং বন্ধ করেছিলেন। তিনি সর্বশেষ উপস্থিত ছিলেন জিএইচ 12 নভেম্বর, যখন তাঁর চরিত্রটি পোর্ট চার্লস ছেড়ে চলে গেছে।

তিনি ডিজিটাল নাটকে কাজের জন্য একটি দিনের সময় এমি জিতেছিলেন স্টুডিও সিটি



