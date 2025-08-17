থর্ন দ্বীপ: পরিত্যক্ত দুর্গটি তার নিজস্ব নাইটক্লাবের সাথে পার্টি দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছে – এবং এটি আপনার হতে পারে

একটি অবরুদ্ধ historic তিহাসিক দুর্গ যা 17 বছর ধরে খালি ছিল একটি রেডিমেড পার্টি দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছে-এটি নিজস্ব নাইটক্লাব দিয়ে সম্পূর্ণ।
থর্ন দ্বীপ একসময় নিকটবর্তী মিলফোর্ড হ্যাভেনকে রক্ষা করার জন্য 19 শতকের নেপোলিয়োনিক দুর্গ পরিচালনা করে 100 জন কর্মকর্তা ছিল, যা তখন পেমব্রোকশায়ার উপকূলে একটি প্রধান নৌ ঘাঁটি ছিল।
এটি ১৯৪ 1947 সালে একটি হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ১৯৯৯ সালে বিক্রি হওয়ার আগে জন্মদিনের পার্টি, বিবাহ এবং স্ট্যাগ পার্টির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
সাইটে একটি হোটেল পুনরায় খোলার প্রস্তাব সত্ত্বেও, মূল ভূখণ্ডে একটি নতুন কেবল গাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ, এটি 17 বছর ধরে খালি এবং অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যতক্ষণ না প্রাক্তন সফ্টওয়্যার সিইও মাইক কনার এটি মে 2017 সালে 555,000 ডলারে স্নেহ করে।
এখন, পাঁচ বছরের শ্রমসাধ্য সংস্কারের পরে – যা হেলিকপ্টারটির মাধ্যমে বিল্ডিং উপকরণ সরবরাহ করা দেখেছিল – দ্বীপটি শীতল million মিলিয়ন ডলারের জন্য আপনার হতে পারে।
প্রায় 2.5 একর পর্যন্ত প্রসারিত, দ্বীপটি প্যানোরামিক উপকূলীয় দৃশ্য এবং 8,000 বর্গফুটেরও বেশি আবাসনকে একটি হেলিপ্যাড এবং একটি নাইটক্লাব সহ গর্বিত করে।
মিঃ কনার, যিনি তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনের জন্য সেখানে একটি উত্সব হোস্ট করেছিলেন, আশা করেন যে যে কেউ এটি গ্রহণ করে তার দ্বীপটি যতটা উপভোগ করে।
তিনি মনে করেন যে পর্যটকদের আকর্ষণ হিসাবে পরিচালনা করার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে বা কোনও প্রতিবেশী বিরক্ত না করে, “সবচেয়ে অবিশ্বাস্য র্যাবস” এর হোস্ট খেলেন।
মিঃ কনার বলেছিলেন যে তিনি প্রায় 800 জনকে হোস্ট করার সম্ভাবনা সহ “অবিশ্বাস্য 24 ঘন্টা অভিজ্ঞতা” সরবরাহকারী সাইটটি কল্পনা করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন বিবিসি তিনি যখন বড় প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিলেন তখন “আমি কী জানি না তা আমি জানতাম না”।
“এখানে কোনও বৈদ্যুতিক, জল ছিল না এবং কোনও খাবার বা বর্জ্য ফিরে আসার দরকার ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।
“আমার স্ত্রী বেশ ক্রস ছিলেন যখন আমি প্রথম বলেছিলাম যে আমি এটি কিনেছি, তিনি বলেছিলেন যে এটি একবারে ফ্লাশিং লু থাকলে তিনি থাকবেন, যা বেশ যুক্তিসঙ্গত।”
বায়োডিজেস্টার পাম্পে যাওয়ার জন্য তাকে 16 ফুটের মাধ্যমে কাটতে হবে তা আবিষ্কার করার পরে সেই মাইলফলকটি পৌঁছানোর ব্যয়টি 200,000 ডলার ছিল।
শ্রমিকরা দুই সপ্তাহের শিফটে দ্বীপে অবস্থান করেছিলেন, যখন সংস্কার করা হয়েছিল, তাদের ফোন চার্জ করার জন্য এবং সমুদ্রে ধুয়ে দেওয়ার জন্য একটি জেনারেটর ব্যবহার করে।
এখন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ, দর্শনার্থীদের একটি দুর্দান্ত প্রবেশদ্বার, ডাইনিং এবং সিটিং রুমের সাথে উন্মুক্ত traditional তিহ্যবাহী ইটভাট কাজ, ভল্টেড সিলিং, ডাবল দিকের স্যাশ উইন্ডো এবং কাঠ জ্বলন্ত চুলা সহ স্বাগত জানানো হয়েছে, এস্টেট এজেন্টদের সাথে এর তালিকা অনুসারে স্ট্রুট এবং পার্কার।
রান্নাঘরটি একটি আধুনিক, সজ্জিত রান্নাঘর এবং কাঠের জ্বলন্ত চুলা, উন্মুক্ত ইটের কাজ এবং সমুদ্রের দৃশ্যের সাথে সংলগ্ন স্নাগের সাথে উন্মুক্ত পরিকল্পনা। এটিতে বর্তমানে পাঁচটি বেডরুম রয়েছে, 20 জন অতিথি পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন।
সম্পূর্ণরূপে গ্রিড থেকে দূরে থাকায়, এটি 100kWh ব্যাটারি স্টোরেজ সহ পিভি সৌর প্রদর্শন, গরম জলের জন্য এয়ার সোর্স হিট পাম্প এবং আন্ডারফ্লোর হিটিং এবং 250,000-লিটার বৃষ্টিপাতের ফসল সিস্টেম সহ বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সিস্টেমকেও গর্বিত করে।